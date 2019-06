Matteo Salvini v USA: V EU budou mnozí zuřit. Padly silné věty

Server německého veřejnoprávního vysílatele Deutsche Welle začíná svůj text podivem, že „populistický italský vicepremiér“ je ve Washingtonu přijímán na tak vysoké úrovni. Pak referuje, že Salvini se ve Washingtonu jen během pondělí sešel s viceprezidentem Pencem i ministrem zahraničí Mikem Pompeem.

„V tomto čase, kdy unijní instituce jsou nestabilní a výrazně se proměňují, chce Itálie být prvním, nejsolidnějším, věrohodným a pevným partnerem Spojených států,“ napsal Salvini po skončení jednání na Facebook. Viceprezident Pence na Twitteru napsal, že transatlantická vazba je dnes pevnější než kdy dříve.

Na tiskové konferenci Salvini zmínil, že s Trumpovou adminstrativou sdílí pohled na imigraci stejně jako na situaci v Íránu, Libyi a na Blízkém východě. Sdílí prý rovněž americké obavy z rostoucí arogance Číny.

Německý veřejnoprávní web se současně podivil, co má co ministr vnitra cestovat po světě bez dohledu premiéra či ministra zahraničí. A dodává, že premiér Conte ani šéf diplomacie Milanesi by jistě nevystupovali tak jako vyhlášený populista.

autor: jav