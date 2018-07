Matteo Salvini vyslal další zásadní vzkaz do Evropy

Italský ministr vnitra a šéf Ligy severu Matteo Salvini se opět opřel do Evropské unie. Tentokrát se více než kriticky vyjádřil o vyjednávání, které se týká odchodu Velké Británie z EU.

Salvini je známý svými nepříliš pozitivními prohlášeními, která jej řadí společně s Marine Le Penovou či Geertem Wildersem k nejhlasitějším euroskeptikům. Právě i díky setrvalé kritice Evropské unie a její přistěhovalecké politiky uspěla jeho Liga severu ve volbách a stala se tak součástí koaliční vlády. Salvini v ní získal lukrativní post ministra vnitra a v posledních týdnech je z italských ministrů slyšet a vidět asi vůbec nejvíce.

Aktuálně radí Salvini britské ministerské předsedkyni Thereze Mayové, aby byla při jednáních s představiteli Evropské unie o Brexitu rozhodnější. Brusel potom obviňuje z toho, že se údajně snaží Brity obelstít. „Evropská unie nevede jednání s Velkou Británií v dobré víře a naopak se je snaží podvést. Na straně EU vážně nevidím žádnou snahu o objektivitu a dobrou víru. Mé zkušenosti z Evropského parlamentu mí říkají, že buď nad nimi budete mít navrch, nebo vás podvedou,“

Britské premiérce Mayové potom Salvini radí, aby vyvedla svoji zemi z Evropské unie bez uzavřené dohody. „Držte se svých zásad a dohodu pusťte z hlavy,“ cituje zpravodajská agentura Reuters italského ministra vnitra a dodává, že této varianty se údajně velmi obává část britských podnikatelských i politických elit. Varianta bez dohody by dle jejich názoru uvrhla zemi do dlouhotrvajícího chaosu.

V rozhovoru pro britský deník The Sunday Times Salvini také připustil, že by uvítal společné setkání s Mayovou. Velká Británie by měla oficiálně opustit EU příští rok na jaře a britská premiéra se snaží prostřednictvím svých vyjednavačů uzavřít s Bruselem dohodu. Obě strany však mají na až příliš mnoho témat rozdílné pohledy. V průběhu dosavadních jednání tak prozatím k žádnému klíčovému průlomu nedošlo.

autor: pro