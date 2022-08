Maximálně 30 % příjmů. Zbytek doplatíme. Fiala ujišťoval a rozdával

reklama

Na jednání vlády bylo podle Fialy největším tématem zajištění dostatku dostupných energií pro všechny občany. „Jak jsme avizovali, tak do konce srpna představíme konkrétní parametry úsporného tarifu, který se bude týkat všech občanů, kteří energie odebírají. Společně s úsporným tarifem dojde k odpuštění plateb za obnovitelné zdroje energie, to platí jak pro občany, tak pro firmy,“ uvedl Fiala.

„Kromě úsporného tarifu ministerstvo průmyslu a obchodu prověří, zda zálohy jednotlivých dodavatelů skutečně odpovídají očekávané spotřebě a ceně energií a zda nejsou ze strany dodavatelů zneužívány,“ dodal premiér.

Vláda podle něj nenechá nikoho padnout a je připravena doplácet domácnostem výdaje na bydlení. „Občané zaplatí za bydlení maximálně 30 % svých příjmů, a to včetně všech poplatků za vodu a energii. Veškeré náklady nad 30 %, v Praze nad 35 %, je stát připraven doplatit v rámci příspěvku na bydlení, o který je možné již žádat,“ slíbil premiér.

„Chci všechny ujistit, že jsme připraveni na zimu a žádné úspory, které by byly v případě nedostatku plynu potřeba, nebudou upřednostňovat byznys před občany. Musím vyvrátit nesmysly o tom, že někdo bude kontrolovat občany v kuchyni, na kolik mají nastavené topení,“ pokračoval Fiala s tím, že vláda je nachystána a počítá i s krizovým scénářem. „Neříkáme, že situace je kvůli Putinově ekonomické válce jednoduchá, ale děláme všechny kroky pro to, abychom situaci zvládli a aby se to občanů dotklo co nejméně,“ dodal Fiala.

Slovo si vzal také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který potvrdil, že Petr Mlejnek zůstane šéfem Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). „Pozvali jsme si Petra Mlejnka na vládu, diskutovali jsme s ním všechny otázky v důvěrném režimu a na základě dnešního jednání jsme neshledali důvody k jeho odvolání. Mlejnek je držitelem prověrky tajné a v současnosti má zažádáno o prověrku přísně tajné a samozřejmě, že ta prověrka je jedním z kvalifikačních požadavků pro takové místo. Pokud by tu prověrku nezískal, v té chvíli by musel odejít,“ řekl s tím, že v současnosti má prověrku na přísně tajné z roku 2018.

Rakušan také s potěšením přidal informace k uprchlické krizi a k začleňování Ukrajinců do české společnosti. „Už více než 105 tisíc lidí, kteří k nám přišli z Ukrajiny po vypuknutí konfliktu, si našlo práci. Tito lidé také už neberou žádné dávky, ale naopak přispívají do našeho rozpočtu. Takže to, co jsme říkali, že chceme lidi co nejrychleji zapojit do systému, tak to se daří. Stejně tak se neprojevilo to strašení, že Ukrajinci budou zatěžovat český zdravotnický systém. Podle dostupných zpráv také nebyly žádné problémy se zápisem do škol a v září budou školy připraveny na to, aby přijaly příchozí z Ukrajiny bez nějakých omezení pro české děti,“ prohlásil Rakušan.

Závěrem promluvil také ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který potvrdil, že Státní zemědělský intervenční fond bude požadovat navrácení některých sporných dotací pro firmy ze skupiny Agrofert. „Ve věci auditu Evropské komise o střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše jsme se rozhodli, že nebudeme podávat žádnou žalobu a výsledky auditu plně respektujeme. Státní zemědělský intervenční fond nyní přistoupí na zpětné vymáhání plateb společnostem ze skupiny Agrofert. Budou také ukončeny smlouvy a projekty, které byly preventivně pozastaveny u společností skupiny Agrofert. Pravidla musí platit stejně pro nejmenší i největší zemědělce,“ řekl Nekula.

