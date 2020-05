Metnarův náměstek udělal miliardový průšvih s radary. Odešel s milionovým odstupným a teď je prý zase zpátky

reklama

Filip Říha v druhé polovině února tohoto roku opustil post náměstka pro vyzbrojování. Pod palbou kritiky se ocitl poté, co jeden den dával poslancům k dispozici materiály, podle nichž měl nákup nových radarů a rušiček vyjít na necelou miliardu, ale o den později už spolu s kolegy počítal, že to bude téměř dvojnásobek. Říhu za to kritizoval i premiér Babiš.

Stát měl za sledovací zařízení zaplatit asi 800 milionů, ale nakonec vyplatil 1,5 miliardy.

V únoru dostal odchodné ve výši minimálně milion korun, neboť také musel podepsat konkurenční doložku, že nebude pracovat pro konkurenci. Odchodné činilo jeden roční plat náměstka, který se pohybuje v Intervalu asi 1,2 až 1,5 milionu korun. Ministerstvo tvrdí, že žádné další náklady s opětovným přijetím Říhy státu nevznikly, protože Říha se nevrátil na svůj původní post, ale na pozici právníka, jak uvádí na svém webu Deník N.

Psali jsme: Sněmovna, jedna tmavá místnost a v ní pouze bez mobilu. Máme informace o zakázce, kvůli které Babiš hulákal na ministra. A ty vám pěkně zhořknou

„Pan Říha je kvalitní právník s praxí, kterých je v dnešní době nedostatek. Suma sumárum – žádné finanční výdaje navíc s jeho nástupem nevznikly. Konkurenční doložka by byla platná a my bychom ji platili, ať by pracoval kdekoliv jinde. A na kabinet bychom museli shánět a platit právníka tak jako tak,“ poznamenal k tomu ministr Metnar.

Odborník na pracovní právo Christian Choděra v tom nevidí problém, protože Říha se nevrátil na svou původní pozici. Problém by nastaly ve chvíli, kdyby ministerstvo vyplatilo Říhovi odchodné spojené s konkurenční doložkou a krátce na to by se vrátil na tutéž náměstkovskou pozici. Pak by vyplacení odchodného podle právníka postrádalo smysl.

Doporučil však také, aby se ministerstvo jako zaměstnavatel dohodlo s Říhou na zrušení vyplacení odchodného, i když zákon nic takového nenařizuje.

Mgr. Lubomír Metnar BPP



ministr obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Novotný a Hřib si pak dělají, co chtějí? Konečná se obula do Petříčka. S Vondrou se prala o americkou základnu Obrana nakoupí radary za 1,5 miliardy. Původně se počítalo s 650 miliony Starosta Varnsdorfu je kvůli radarům ve vazbě, další obviněný ne Babiš má další prů…? Jeho politik byl zadržen

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.