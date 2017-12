Mezinárodní expert k Čechům i uprchlíkům: Vy byste dokázali nechat ležet dítě v blátě? Já ne. Ale když jdu na návštěvu, taky tam nesmrkám do fíkusu

Mimo jiné Jaroš promluvil o volbách, které se podle jeho slov zatím nevyhrávají na Facebooku. „Na to jsou ty naše bubliny moc malé. Vzpomeňte si, jak to vypadalo před poslední prezidentskou volbou. Celý Facebook byl zblázněný do Karla s čírem. Na sociálních sítích to vypadalo, že pan Schwarzenberg dostane tak 300 procent. A vidíte, nakonec stejně vyhrál ten druhý pán, co ovládá akorát teletext. Takže buďme realisti,“ podotkl Jaroš. Poukázal však na poslance TOP 09 Dominika Feriho, jenž se podle něj dostal do Sněmovny nejspíš právě díky Facebooku.

„U nás když řeknete, že chcete do politiky, tak si vás lidi automaticky zařadí jako psychopata, co chce vytunelovat minimálně místní čističku odpadních vod. Je to stigma. Myslíme si to tak silně, že nám pak do politiky opravdu chodí hlavně psychopati, co tunelují čističky,“ dodal pak k současnému vnímání politiky Jaroš.

autor: vef