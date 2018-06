Migrace: Francie, nepřítel číslo jedna. Prohra Merkelové, naštvaný Orbán. Dusno v Evropě se zvětšuje

Francouzský prezident Emmanuel Macron přitvrzuje. Po setkání se španělským premiérem Pedrem Sanchezem prohlásil, že země, které by chtěly odmítat migranty s prokazatelným nárokem na azyl, by potrestal omezením penězovodů z Evropské unie. Mezitím se v Bruselu konal „minisummit“ k migraci, kterého se zúčastnili jen někteří. Babiš, Salvini a Di Maio na Macronovi nenechali nit suchou. Orbán se jen diví. A kdo věští Merkelové brzký konec?

Výjimečný summit na téma migrace se koná pod záštitou Jeana-Clauda Junckera, předsedy Evropské komise. Týká se především vnitropolitické krize v Německu, kde je kancléřka Angela Merkelová na ostří nože se svým koaličním kolegou z Bavorska Horstem Seehoferem. Jejich spor se týká především hraničních kontrol a řešení vleklé migrační krize.

Anketa Který předseda vlády sousedního státu je vám nejsympatičtější? Merkelová 3% Kurz 93% Pellegrini 2% Morawiecki 2% hlasovalo: 735 lidí

Minisummitu se účastní kromě Německa také zástupci Itálie, Francie, Řecka, Malty, Rakouska, Bulharska, Nizozemí nebo Belgie. Český premiér Andrej Babiš se jednání neúčastní stejně jako premiéři ostatních zemí Visegrádské čtyřky.

Na setkání tak bude silně pozměněn poměr sil. V táboru nespokojených budou nejspíše Rakousko a Itálie, na druhou stranu do Bruselu přijíždí i francouzský prezident Emmanuel Macron, který v pátek mluvil o nových způsobech, jakými by mohla Evropská unie vymoci spolupráci všech členských států. „Jsem pro sankce pro případ nesolidárnosti... Pro to, aby financování strukturálních fondů bylo podmíněno i tímto ohledem. Jsem rozhodně pro mechanismus, který by toto vše bral v úvahu. Na tuto debatu dojde ve vhodnou dobu,“ řekl Macron agentuře AFP.

Fotogalerie: - Vládo, odstup od smluv Globálního paktu

Původní zpráva ZDE.

Emmanuel Macron také navrhl, aby na evropské půdě byla zřízena střediska, která by odpovídala standardům Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a byla by postavena z unijních prostředků. Na tom se shodl na svém setkání se španělským premiérem Pedrem Sánchezem. O něčem podobném hovoří i návrh dokumentu, o kterém mají jednat všechny členské státy EU na „plnotučném“ migračním summitu, který se bude konat příští týden. Návrh však počítá s tím, že by tato centra vznikla mimo EU, primárně pak na severu Afriky.

Český premiér Andrej Babiš na Macronova slova reagoval poměrně ostře. Na svém Twitteru mu vyčetl, že migrační debatu vrací o rok zpět. Zopakoval, že cílem států V4 je odmítnutí kvót a snaha zastavovat migrační toky ještě mimo území Evropy. Babiš dodal, že v tomto je čtveřice zemí na jedné lodi s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem, který bude od 1. července půl roku předsedat Evropské unii.

Jak informuje server Politico, k summitu se vyjádřil i maďarský premiér Viktor Orbán. „Není v kompetenci Evropské komise organizovat žádný summit ministerských předsedů,“ řekl Orbán ve čtvrtek po setkání lídrů Visegrádské čtyřky v Budapešti. „Chci zcela jednoznačně zdůraznit, že premiéři členských zemí V4 se jednomyslně shodli, že se nedělního minisummitu nezúčastní,“ dodal Orbán. Podotkl také směrem ke kancléřce Angele Merkelové, že vnitropolitická nestabilita v jednotlivých členských zemích EU by neměla vést ke „zmatkům a zbrklosti“. Není si vůbec jist, zda současná podoba minisummitu odpovídá vnitřním zvykům a předpisům v rámci EU.

Původní zpráva o bojkotu ze strany V4 ZDE:

Macronova slova vyvolala bouřlivý ohlas také v Itálii. Italský ministr práce a průmyslu Luigi Di Maio (Hnutí pěti hvězd) si nebral žádné servítky, když na základě Macronových výroků označil současnou francouzskou diplomacii za arogantní. Podle Di Maia je Macron odtržen od reality. „Itálie čelí migrační krizi a částečně je na vině Francie, která neustále vrací uprchlíky od svých hranic. Macron riskuje, že ze své země udělá italského nepřítele číslo jedna v této otázce,“ napsal Di Maio na svém Facebooku.

Macron mimo jiné řekl, že společný postup Evropské unie dokázal sesekat migrační toky až o 80 procent. Současné problémy podle něj vycházejí z pohybu uprchlíků uvnitř Schengenu. „Skutečnost je taková, že Evropa nyní nezažívá tu samou migrační krizi jako v roce 2015. Například Itálie nezažívá takové migrační tlaky jako loni,“ řekl Macron. Na to reagoval Matteo Salvini. Italský ministr vnitra sečetl, že za poslední čtyři roky čelila Itálie 650 tisícům příchozích po moři, 430 tisícům žádostí o azyl a hostila 170 tisíc údajných uprchlíků, což v celkovém součtu vyšlo státní kasu na více než pět miliard eur.

Italové, kteří momentálně čelí především problému s loděmi plnými migrantů zachráněných u pobřeží Libye, mezitím navrhují, aby se jednotlivé členské země EU musely povinně rozdělit o část ekonomických migrantů, kteří takto přistávají na Apeninském poloostrově. Právě tento návrh Italové plánují „tlačit“ na dnešním minisummitu v Bruselu.

K chystanému minisummitu se vyjádřil i český europoslanec za ODS Jan Zahradil. Na svém Facebooku řekl, že migrační minisummit bude prohrou kancléřky Merkelové. Zahradil chválí českou vládu a V4 za to, že se minisummitu odmítají účastnit.

AKTUALIZACE 20:00

Již přicházejí první zprávy o průběhu minisummitu. Prestižní americký deník The Washington post setkání popisuje slovy "Nebyla dohodnuta žádná rozhodnutí." Podle vyjádření některých aktérů prý jednání byla "upřímná a otevřená". Server Euractiv potvrzuje, že na minisummitu nebylo dosaženo žádných konkrétních změn, přidává také informaci, že jednání se měla z většiny týkat italského návrhu na to, aby si jednotlivé členské státy EU stanovily vlastní migrační kvótu, kterou pak budou nuceny splnit.

Psali jsme: Český poslanec německého parlamentu Bystroň: Merkelová to nezvládla a teď se klepe před vyšetřováním. Placení levičáci a azylový průmysl Premiér Babiš: Posilujme NATO, ať se žádná válka ani do Evropy ani k nám nikdy nevrátí Historický moment v boji proti migraci? Salvini se setkal s Rakušany, včetně spojence Okamury. A dohodli se Cizí Romy vyhodíme. Italské si, bohužel, musíme nechat, řekl Matteo Salvini. Křičí na něj, ale my víme: Preference mu letí vzhůru a překonal Merkelovou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak