Migrační binec v Los Angeles prý řídí a platí pofidérní osoby

Server The New York Post tvrdí, že část demonstrantů dnes pochodujících ulicemi Los Angeles v minulosti dostávala peníze od demokratické administrativy Joea Bidena.

V ulicích L. A. se objevilo něco kolem tisíce lidí. Chtěli dát Donaldu Trumpovi najevo, co si myslí o jeho imigrační politice. Trump proti demonstrantům povolal do akce asi 2 tisíce příslušníků Národní gardy. Učinil tak bez předchozí žádosti guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma.

„Podle finančních záznamů, které získala agentura DataRepublican, obdržela CHIRLA ve fiskálním roce končícím červnem 2023 vládní granty ve výši téměř 34 milionů dolarů, převážně od státu Kalifornie, což je nárůst oproti 12 milionům dolarů, které obdržela v předchozím roce,“ napsal NYP.

Koalice pro lidská práva imigrantů (CHIRLA) však vydala prohlášení, že s násilnými protesty nemá nic společného.

Americká zpravodajská stanice CNN též upozornila, že vedle Národní gardy bylo do akce povoláno také asi 700 příslušníků námořní pěchoty. A tady už demokratický guvernér Newsome bil na poplach.

„Američtí mariňáci slouží této zemi cennému účelu – brání demokracii. Nejsou politickými pěšáky. Ministr obrany je nelegálně rozmisťuje do amerických ulic, aby Trump mohl o víkendu na své přehlídce mluvit. Je to do očí bijící zneužití moci. Budeme se soudit, abychom tomu zabránili. Soudy a Kongres musí jednat. Systém brzd a protivah se hroutí. Tohle je červená čára – a oni ji překračují. PROBUĎTE SE!“ požádal všechny guvernér.

