Migrant vraždil ohněm. Za Trumpa ho vyhodili, za Bidena ubytovali v útulku

Migrant Sebastian Zapeta-Calil v neděli ráno 22. prosince, při poslední adventní neděli, nastoupil do vozu newyorského metra. Vyhlédl si spící ženu, přistoupil k ní a podle svědků začal něčím podobným zapalovači zapalovat její šaty. Ty rychle vzplály a hořely prudkým plamenem. Na zastávce Sebastian Zapeta-Calil vystoupil. Ale neutekl. Sedl si ve stanici na lavičku a sledoval ženin marný zápas o život. Žena uhořela zaživa. Úřadům se zatím nepodařilo zjistit její identitu.

Jenže migrant Sebastian Zapeta-Calil měl co do činění s americkými úřady již v minulosti. Do USA se totiž nelegálně dostal již 1. června 2018, ale už 7. června téhož roku jej vítalo guatemalské letiště po jeho deportaci. První administrativa Donalda Trumpa nelegální migranty obracela na obrtlíku a posílala je bez prodlení do jejich domoviny.

Bidenova administrativa ovšem střežení hranic s Mexikem omezila a vpustila do země od roku 2021 přes 2,3 milionu migrantů. Mezi nimi s největší pravděpodobností prošel přes hranice i Sebastian Zapeta-Calil. Bidenova administrativa také omezila deportace. Zvýšený počet deportací začal probíhat až ve volebním roce 2024, kdy Bidenova administrativa vypověděla ze země na 217 tisíc migrantů. Ovšem většinou z destinací Afriky či Asie.

Pobyt Sebastiana Zapeta-Calila byl úřady identifikovaný až v roce 2023, kdy se migrant přihlásil k pobytu v hotelu Days Inn na 36. ulici v New Yorku, který byl ve shodě s Bidenovou politikou přeměněn na azylový dům pro migranty. Ve města tak fungovala čtyři zařízení, všechna placená z daní.

Sebastian Zapeta-Calil byl označen za nelegálního migranta. U soudu se bude potýkat s obviněním ze zapálení ženy v newyorském metru, zároveň z obvinění z vraždy a žhářství.

„Zkaženost tohoto strašného zločinu je mimo chápání a můj úřad je odhodlán postavit pachatele před soud,“ uvedl pro NBC News newyorský prokurátor Eric Gonzalez.

„Migrant zapálí ženu, kolemjdoucí sledují, jak hoří. Dokonce ani policista nezasáhne. To je výsledek zatčení dobrých Samaritánů, jako je Daniel Penny, a odměňování zločinců ubytováním zdarma. Žádáme o deportace hned!“ objevil se na síti X odsuzující komentář i s videem z vraždy.

????Migrant sets woman on fire, watches her burn as bystanders and even a cop fail to intervene.



This is the result of arresting good Samaritans like Daniel Penny while rewarding criminals with free accommodations.



WE DEMAND DEPORTATION NOW!! pic.twitter.com/vIAIbdYC8H