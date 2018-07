Migranti do Brna? Vy tomu vůbec nerozumíte! neudržel se před Hollanem profesor Tomský

Matěj Hollan minulý týden vyvolal vlnu reakcí na sociálních sítích, když prostřednictvím hnutí Žít Brno vyzval Česko k přijetí několika desítek migrantů z Itálie. Přímo do Říma poslal dopis a zcela obchází českou vládu. Píše se v něm mimo jiné, že Brno by rádo uprchlíky přijalo a postaralo se o jejich začlenění.

Na dopis reagoval například hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který na Twitter napsal: „Se zvacími dopisy už máme neblahou zkušenost. Zrovna je to 50 let. A k tomuto výročí připravuje Žít Brno... zvací dopis!“

Moderátor pořadu Proti sobě Karel Dlabač měl s oběma pány poměrně dost práce, neboť diskuse se postupem času velmi vyhrotila.

Nejprve se Dlabač zeptal Hollana, jak reaguje na většinové reakce ohledně jeho prohlášení, že by Brno rádo pár desítek uprchlíků přijalo. „Já nevím, co je to většinově, protože mně něco jiného chodí SMSkami a něco jiného jsou ohlasy na Facebooku, kdy na mém Facebooku, nebo třeba na Facebooku Žít Brno je to 9 ku 1, nebo ještě větší poměr, ty pozitivní versus ty negativní. Ale samozřejmě to se bavíme o nějakých bublinách,“ připustil Hollan. Prý se setkal i s fyzickými výhružkami.

Jakou očekává Hollan reakci italského premiéra na nabídku hnutí Žít Brno k přijetí několika desítek migrantů? „Otázka je, jestli nějaká bude. Ať si tady zase nenamlouváme, že italský premiér je povinen nám odpovídat,“ odtušil Hollan. Alexandr Tomský se během jeho odpovědi pobaveně usmíval. „Česká republika, nebo Brno zvlášť, je dostatečně silné a vyspělé na to, aby se umělo postarat o dvacet, nebo třicet lidí, a že se Babiš a celá ta vláda nemá tohoto bát. Že se normálně může s italskou vládou bavit o tom, že jim takto symbolicky, gestem, v jejich problému pomůžeme,“ vysvětlil smysl svého sdělení Hollan.

Alexandr Tomský podotkl, že nesouhlasí byť jen s jedinou větou dopisu hnutí Žít Brno. „Brno není stát ve státě, aby vůbec rozhodovalo o takové věci. To je věc zahraniční politiky českého státu. Zadruhé, nikdo nemá právo psát cizím premiérům, to se týká zahraniční politiky, to je naprostý nesmysl,“ řekl Tomský. „Jistěže má,“ opáčil Hollan. „Já bych se vrátil spíše k těm podstatným věcem. Tady se tvrdí, že nějakých pár desítek imigrantů nám nevadí. To je symbolická otázka, symbolický problém, protože Západ, jak víme, se dostal do strašlivého problému, do tragické situace, dá se téměř říct, že páchá sebevraždu. A my nemáme žádnou povinnost jakési pseudosolidarity s tragickou politikou západních zemí,“ pokračoval Tomský.

„Já si myslím, že máme. A pokud má některý stát moře, jako Řecko, nebo Itálie, tak mu tam prostě občas nějaká loď s těma migrantama připluje. Pokud bychom měli moře my, budeme v úplně stejné situaci,“ namítl Hollan. „Není to pravda, ta fakta jsou zcela jiná, baltské státy mají moře, Polsko a Německo také a žádní imigranti odtamtud nepřicházejí,“ řekl Tomský. „Z Grónska jich moc nepřijede,“ namítl Hollan. „Přicházejí z jihu, protože je Evropa láká a vítá, protože má humanitární organizace, které je přímo přivážejí,“ odvětil Tomský.

„Je tady politika západní elity, která se rozhodla vyměnit populaci Západu, která se rozhodla, že ten základní západní smysl politiky poruší. Ten je: zachovat hranice, zachovat národní tradice a zachovat smír společnosti. Toto Západ ruší,“ pokračoval Tomský.

Kdo tedy dal Matěji Hollanovi mandát zvát do Brna uprchlíky? „Nerozumím, proč bychom k něčemu jako politické hnutí měli mít mandát. My jako Žít Brno nesouhlasíme a vymezujeme se proti té zahraniční politice, kterou v této otázce provozuje Andrej Babiš,“ vysvětlil Hollan. Podle něj je důležité, aby zazněl i jiný názor. Je také pro, aby byla Babišova politika ovlivněna směrem ke změně.

„Vláda má v této věci za sebou 90 procent národa. Pokud jde o bytí a nebytí národa, má vláda zásadní právo. Jediná strana, která s tou politikou nesouhlasí, je TOP 09, která už nejspíše nebude v příštím Parlamentu. Taková jsou fakta,“ reagoval Tomský. V tom, že Česko nepřijme byť jediného uprchlíka, vidí Tomský také symbolické gesto, ovšem toho, že Česko nehodlá páchat sebevraždu.

„Lidé mají právo hájit svůj domov. Vy jste proti tomu hájení a dokonce urážíte národ. Napsal jste tady větu, která je nesmírně urážlivá,“ vyčinil poté Tomský Hollanovi a přečetl z tiskové zprávy Žít Brno: „Celý český národ čekají ještě léta smiřování, odpuštění a nalézání vnitřní svobody a důstojnosti, která by se měla projevit respektem ke svobodě a důstojnosti druhých lidí.“ „To je naprosto absurdní a nesrozumitelné, tady se uvádí, že náš národ je nějak postižen,“ rozčílil se Tomský. Hollan sice potrvdil, že si za těmito slovy stojí, avšak uvedl, že se jedná o převzatý výrok primátora Brna Petra Vokřála z hnutí ANO.

To, že drtivá většina národa i politických stran uprchlíky v Česku nechce si Matěj Hollan vysvětluje tím, že se politici sklonili před vůlí Andreje Babiše. „Mezi Polskem, námi a Západem je tady propast a my tvrdíme, že sem nemůžeme brát lidi, jejichž děti nebudou loajální vůči naší republice,“ uvedl Alexandr Tomský. „Tohle, co tvrdíte, je naprosto mimo. Vy nemůžete na základě ničeho tvrdit…,“ snažil se říci Matěj Hollan. Na základě západních ghett, samozřejmě. První, druhá, třetí generace, víme,“ opáčil Tomský. „My máme svá vlastní ghetta u nás, romská. Tam mají jiná. S tím se nějak musí pracovat. Ale ti lidé jsou normální lidské bytosti a jejich děti nemají automaticky v genech zakódované, že budou k něčemu neloajální,“ vracel úder Hollan. „Takže byste byl třeba pro přijetí jednoho milionu Romů z Rumunska, nebo Itálie,“ odtušil Tomský, ale dostal zamítavou odpověď.

Poté se oba pánové vrátili k diskusi o přijímání uprchlíků a o rozdílnosti kultur. Matěj Hollan přirovnal dnešní migraci k té, která proudila za totality z Československa ven. „Byli to ekonomičtí migranti,“ řekl. Podle Hollana režim své odpůrce nelikvidoval. Tomský poté Hollanovi připomněl padesátá léta a oba se shodli, že k likvidacím docházelo. Tomský odmítl, že by mělo Česko přijmout byť jen jediného muslima. „Ale oni tu stejně jsou, tady jsou lidé kteří věří v Alláha, je jich hodně,“ zapáleně pronesl Hollan.

„Ale prosím vás, já jsem měl profesory a spolužáky, samozřejmě,“ reagoval otráveně Tomský. „A byli to všichni radikálové, bojíte se jich“ zeptal se Hollan. „Všichni považovali své náboženství za nadřazené západní kultuře, bez výjimky. Vy tomu vůbec nerozumíte,“ odpověděl již notně podrážděný Tomský.

autor: mak