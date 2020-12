Mikuláš Minář: Půjdeme do hospod. Na sídliště, do ulic. A až nás uvidí...

reklama

Minář poděkoval za „nakládačku", které se mu dostalo potom, co ve čtvrtek svůj projekt představil a vyvodil z toho závěr, že to „špatně odkomunikovali" a že budou muset komunikovat lépe. Část kritické reakce přičítá tomu, že se obyvatelé politického hřiště cítí znejistěni. A podotkl, že kdyby komunikovali jasněji, tak by obavy a nejistota ohledně jeho hnutí byly menší.

Argument, že tříští opozici, vyvracel tím, že do volebního klání půjde jen pokud bude půl milionu lidí pro to, aby se ho účastnil. A chce možnost dát hlavně těm, kteří se v současnosti cítí zklamaní, nemají stranu, se kterou se ztotožňují, nebo by ani k volbám nešli. Jak uvedl už v minulém rozhovoru, spolehnout se na to, že volby vyhraje opozice jen díky koalicím, je prý přehnaně optimistické, protože není jisté, že koalice do voleb vydrží.

„Myslím si, že netříštíme opozici, naopak ji spojujeme, protože ten náš tlak přiměje opozici, aby to skutečně dotáhla. A zároveň, když se díváme na průzkumy, tak se ukazuje, že ty demokratické strany by daly dohromady 45 %. Ty vládní nebo ostatní strany 49 %. Pořád tak nějak plichta. Možná by to vyšlo, možná by opozice dala 101čku. Ale pořád to nebude záruka, že vznikne stabilní demokratická vláda,“ řekl bývalý předseda chvilkařů.

Minář prohlásil, že pokud 500 000 podpisů nezíská, tak do voleb nepůjde a místo toho podpoří opozici. Strakatý pak Mináře upozornil, že v podpisech má i jasně falešné, např. komunistické poslance Ondráčka a Filipa a dále Reinharda Heydricha. Kromě toho je v podpisech k nalezení dvakrát Adolf Hitler a také Olga Hepnarová. „Budeme to určitě pročišťovat, já doufám, že mi pošlete ta čísla těch podpisů,“ reagoval Minář pobaveně a dodal, že budou Ondráčka kontaktovat, zda náhodou petici skutečně nepodepsal.

Dodal, že většina podpisů ovšem reálná je. „Tím, že mi půjdeme do regionů, budeme se s těmi lidmi bavit, budeme s nimi v kontaktu, tak to zároveň má nějaký reálný dopad,“ tvrdil. Rovnice mezi podpisy a hlasy se dělat nedá, nicméně dle kampaně Praha Sobě je prý vidět, že na nich záleží a ukazují, jaký může být volební výsledek.

Strakatý se v souvislosti s programem zeptal na obrázek kolující po internetu, na kterém je vyhýbavá odpověď hnutí v otázce manželství pro stejnopohlavní páry. Minář řekl, že to byla chyba zaskočeného odpovídajícího dobrovolníka, ale hnutí má tento postoj vyřešený. „Jsme pro toleranci, jsme pro to, aby měli lidé stejná práva, bez ohledu na sexuální orientaci, takže zastáváme to, že by stejnopohlavní páry měli mít stejná práva jako normální páry,“ řekl Minář a hned dodal, že neměl volit slovo „normální“. Ale také řekl, že by bylo volné hlasování a ještě by se muselo zjistit, zda by se rozšiřovalo registrované partnerství nebo redefinovalo manželství. Dodal, že v programu nemá jasné stanovisko žádná strana demokratické opozice, i když jsou jejich pozice známé, zejména u Pirátů.

Moderátor dál zjišťoval, jak pevná je pozice v různých oblastech, např. v geopolitice. „To, že jsme pevnou součástí Evropy a NATO, je pro nás nepřekročitelná věc,“ řekl Minář a dodal, že kandidátem jeho hnutí nemůže být nikdo, kdo prosazuje odchod z EU. „Ale zároveň se budeme ptát, proč je tady tak velká část společnosti, která Evropskou unii nemusí, bojí se jí, vyvolává to v ní strachy z různé ideologizace. A v čem může být ta obava oprávněná, abychom i tyto lidi mohli oslovit a brali jsme je vážně. Protože když z nich budeme dělat hlupáky, kteří mají špatný názor a neměli by ani být připuštěni do veřejné debaty, to tuhle zemi strašně polarizuje,“ vysvětlil a dodal, že to bude jejich princip, zastávat svůj názor, ale být otevření pohledu druhé části společnosti a vzít ho v potaz.

Jeho hnutí se prý nemusí zajímat jen o voliče Andreje Babiše. „V každé hospodě je půlka lidí, kteří nemají koho volit. Na sídlišti, když se budete ptát lidí, tak zjistíte, že velká část k těm volbám nejde a nebo váhá a nemá koho. Ve chvíli, kdy se s nimi někdo začne bavit, kdy je vtáhne do té hry, zeptá se jich, kdy jim ty kandidáty představí, kdy ti kandidáti budou v ulicích a lidé uvidí, že jsou z masa a kostí, že jen něco nehlásají v televizi, ale mají kontakt s realitou, tak to je přece nějaká cesta, skrz tu kontaktní kampaň, jak oslovíte i tu část veřejnosti, kterou neoslovíte jinak. Protože oni třeba nesledují tolik média,“ vysvětloval Minář, kde chce hlasy získat.

Takoví lidé mají prý pocit, že se na ně zapomnělo a kašle se na ně. „Že se vůči nim pražská kavárna nebo elita vymezuje, povyšuje se nad ně,“ řekl. A vrátit jim důstojnost je prý základ, přestat se nad nimi ofrňovat, nedělat z nich hlupáky. „Bez této části společnosti není možné stvořit stabilní demokratickou vládu,“ myslí si začínající politik. Dle sociologického průzkumu nejsou voliči ANO tak jednolití a nejsou proti němu tak zaujatí.

