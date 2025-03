Miliarda dolarů za průzkum, zda se líbí park? Musk vypouštěl bomby v televizi

„Za poslední 3 dny vypověděly agentury 121 zbytečných smluv se stropem 351 milionů USD a úsporami 156 milionů USD, včetně smlouvy DEI ve výši 1,6 milionu USD na ‚strategie implementace sociálně emocionálního učení‘ a smlouvy na oddělení dopravy ve výši 143 000 USD,“ pochlubilo se v sobotu na svých stránkách a také na sociálních sítích Ministerstvo pro vládní efektivitu (DOGE).

Contract update!

Over the last 3 days, agencies terminated 121 wasteful contracts with a ceiling value of $351M and savings of $156M, including a $1.6M DEI contract for “strategies for implementing ‘social emotional’ learning”, and a $143K Dept. of Transportation contract for… pic.twitter.com/oueA0aXZ18