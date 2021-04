Miliardář Janeček ve válce s Babišem. Vytáhl deset let starou věc. Babiš mu prý nabízel peníze

Miliardář, matematik a filantrop Karel Janeček v rozhovoru pro youtubový kanál Real Talk odpovídal moderátorce Lili na otázky „na tělo“. Vyvracel zde tvrzení, že by právě on se svým Nadačním fondem proti korupci (NFPK) stál díky své údajné podpoře za politickým vzestupem Andreje Babiše. Naopak zdůraznil, že se vždy řadil mezi jeho odpůrce. „Babiš je zkorumpovaný, krade strašným způsobem,“ upozornil naopak na základě analýzy týkající se přidělování zemědělských dotací, kterou vypracoval jeho Nadační fond proti korupci (NFPK). Babiš jej prý přemlouval k založení politické strany, ale nepochodil.

reklama

Janeček je velmi aktivní na sociálních sítích, právě zde často čelí kritice odpůrců premiéra Andreje Babiše, kteří mají za to, že se řadí mezi jeho příznivce, od kterých se mu dostává velké podpory. Anketa Nosíte venku roušku nebo respirátor? Vždy 18% Většinou ano 25% Většinou ne 18% Nikdy 39% hlasovalo: 6941 lidí

Tato tvrzení se podle něj nezakládají na pravdě, jde o lži, které šíří některá česká média. Věc se má však zcela opačně: „Chci, aby kritika byla pravdivá a nebyly to nesmysly. Někdo mi doslova začne ‚blejt‘ nesmysly, že díky mně je Babiš u moci, že za to můžu. Babiše jsem v životě nepodporoval, vždy jsem byl proti němu. Je to schíza, kterou vytvořilo Echo24.cz nebo kdo. Je to totální nesmysl!“ zdůraznil úspěšný podnikatel.

V souvislosti s Babišem se věnoval toku zemědělských dotací. Nadační fond proti korupci, který Janeček založil před deseti lety, zveřejnil v březnu svou analýzu kontrolních mechanismů ve Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF). A dospěl k závěru, že platební agenturu ovládla firma Agrofert napojená na premiéra. „Je to zásadní analýza o tom, jak je Babiš zkorumpovaný a je v konfliktu zájmů. Mám z toho velkou radost,“ zdůraznil Janeček.

Státní zemědělský intervenční fond, přes který tečou evropské peníze do agrárního sektoru, se podle něj vymkl veřejné kontrole a stal se z něj soukromý distributor peněz. „Naše závěry jsou jednoznačně o tom, že tento fond, který se osamostatnil, aby nebyl součástí Ministerstva zemědělství, je průšvih. Je to zkorumpovaný, je tam strašný konflikt zájmů. Je to špatně z každého úhlu pohledu. Babiš je v neskutečném konfliktu zájmů,“ upozornil.

Z peněz vyplacených SZIF podle něj v podstatě skupina Agrofert napojená na současného premiéra Babiše žije. „To, že si Babiš vyvedl svůj majetek do svěřenských fondů, je úplně k ničemu. Porušil všechny zákony, krade strašným způsobem a zneužívá fondy,“ dodal k závažným zjištěním ve výstupu analýzy.

Psali jsme: Premiér pro PL: Jakýkoliv střet zájmů odmítám. Manipulace. Udavači z řad Pirátů

Bruselský audit o Babišovi: Je ve střetu zájmů, Agrofert pořád ovládá

Kvůli polarizující osobnosti Andreje Babiše panovaly ve správní radě Janečkova protikorupčního fondu neshody, byl proto nucen udělat personální změny. Původně ve fondu působili podnikatel Radim Jančura, Stanislav Bernard, Jan Kraus a Karel Randák. Nyní jsou ve správní radě David Koller a Václav Němec.

„Například Jančura byl jedním z těch lidí, kteří podporovali Babiše. Bylo to jádro sporu mezi námi. Kraus zase nechtěl řešit Babiše, podle něj on nebyl přímá korupce,“ přiblížil.

Anketa Chcete předčasné volby do sněmovny? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 7747 lidí

Babiš jej prý osobně přesvědčoval, aby vstoupil do aktivní politiky. „V roce 2011 za mnou Babiš byl v kanceláři a přesvědčoval mě, abych založil politickou stranu, že to bude financovat. Já jsem ho poslal k šípku s tím, že to v žádném případě. Strašně se naštval.“

„Proto si nemyslím, že jeho primární motivace do politiky bylo to si nakrást. To by asi nešel za zakladatelem protikorupčního fondu, který jde proti zlodějům a riskuje život. Byla na mě v souvislosti s NFPK objednaná vražda, před několila lety, naštěstí se to nepovedlo. Těžko si tak mohl Babiš myslet, že bych ho poslouchal,“ uvedl miliardář.

Babišovou hlavní motivací podle něj tedy byla moc a její zneužití. „To se ukázalo poté, co koupil média. Od té doby jsem na něm nenechal nit suchou,“ doplnil Janeček závěrem.

Psali jsme: Je pozdě, řekl miliardář Janeček. Ukazuje velký ekonomický problém A takhle by vyhrál Drahoš! Miliardář Janeček má pro Česko změnu. Mnozí budou jen koukat Problém ministerstva dopravy. ÚOHS s ním zahájil správní řízení kvůli tendru na mýto Nagyová řvala, peskovala za špatně umytá auta. Sobotkův Pokorný měl humornou epizodu s ČT a slavnou zpěvačkou. Odhaleny perly politického zákulisí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.