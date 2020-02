Milion chvilek: Jakl napsal, co opravdu chtějí. A ozvala se hvězda TV, pamatujete si ji

reklama

Jakl nazývá spolek Milion chvilek pro demokracii na svém blogu na serveru iDNES.cz michprdy. Podle michprdů má pak uvědomělý lid vyjít do ulic a manifestovat své odhodlání nejít cestou našich kolegů z V4, Maďarska a Polska, píše Jakl.

„Skutečným ‚problémem‘ svolavatelů však nejsou Maďaři či Poláci, ale jeden anachronický přežitek: svobodné volby,“ tvrdí Jakl. „Nebýt svobodných voleb, které se ne všude podaří bruselské vrchnosti zmanipulovat, nebylo by ani zlobivých chovanců v přísném unijním internátu. Nebýt protivných svobodných voleb, které mohou tu v jedné, tu v jiné zemi dopadnout na trojku z chování, už by nic nenarušovalo jásavý pochod khaki uniforem pod rudozelenomodrými vlajkami vstříc evropské bezuhlíkové genderové multikulti nirváně,“ sdělil dále Jakl.

A vzpomněl na to, jak ještě nedávno nám byli Poláci a Maďaři dáváni za vzor. „Vládli tam totiž tehdy – dnešním slovníkem řečeno – ti správní liberální demokrati. Jenže přišly volby a Poláci a Maďaři to Tuskovi, Gyurcsánymu a jejich stranám pěkně spočítali. Tamní přátelé dosavadních pořádků to ale nevzdali, zalezli do děr prožraného státního aparátu, justice, škol a neziskovek a v nich se zakopali. A když dnes nově zvolení politici s plným mandátem Poláků a Maďarů požadují, aby státní aparát konečně fungoval tak, jak si většina národa přeje, začali ti poražení ze svých děr skučet tak nahlas, že to dolehlo až do Bruselu,“ píše Jakl.

Závěrem se ptá, zda voliči půjdou skutečně do ulic protestovat proti tomu, aby jejich vlastní hlas u voleb měl nějaký smysl. „Půjdou demonstrovat sami proti sobě? Ano, přesně to michprdi po oslovené veřejnosti chtějí,“ uzavřel svůj komentář Jakl.

Komentátor Jan Vávra se pak ptá ve svém komentáři na to, zda udělal Milion chvilek pro demokracii chybu, když chce vyjít do ulic kvůli tomu, že se ombudsmanem stal Stanislav Křeček. „Zvolení Stanislava Křečka novým ombudsmanem vypadá opravdu jako volba kozla zahradníkem. Kromě Křečkovy dosti problematické minulosti působí jako varovný signál zejména jeho prohlášení, že úřad ombudsmana není úřadem na ochranu lidských práv. Nebo že by se vůbec neměl zabývat diskriminací ve společnosti. Na druhou stranu byl Křeček demokraticky zvolen poslanci v tajné volbě, tedy má nezpochybnitelný mandát,“ poznamenal Vávra v komentáři pro Český rozhlas Plus.

„V demokratické společnosti má každý právo demonstrovat proti čemukoli, co se mu nelíbí. Podstatné je, že při veškerém respektu k zásadám zastupitelské demokracie ne každé rozhodnutí volených zástupců musí být správné jen proto, že poslanci byli zvoleni ve svobodných volbách,“ dodal Vávra.

„Jakkoli jsou svobodné volby klíčové, demokracie je postavena na více institutech. Je to třeba nezávislá justice, zajištující právní stát, svobodná a nezávislá média, zajišťující kontrolu moci, mechanismy zaručující ochranu menšiny před diktátem většiny, prostor pro nejrůznější občanské iniciativy, od těch apolitických po politické,“ dodal Vávra a všímá si například slov předsedy spolku Mikuláše Mináře, jenž varuje před maďarským a polským modelem. „V takové situaci už nelze hovořit o zcela svobodných volbách, protože vládní politici mají naprosto odlišné možnosti než opoziční,“ varoval.

