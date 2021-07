Milion chvilek po něm jde. Tvrdě

Lídr hnutí Přísaha Robert Šlachta se vyhrazuje proti kritice, která na něj míří ze strany spolku Milionu chvilek pro demokracii. „Znáte Milion chvilek pro demokracii? Jsou to lidi, co pořád říkali, že by měla vzniknout nová politická síla a že nejlepší je s lidmi mluvit o politice přímo na ulici. Tak přesně tyhle lidi teď o mně a o Přísaze šíří totální lži,“ tvrdí Šlachta a vysvětluje, o čem všem „chvilkaři“ lžou.

„Jo, a abych nezapomněl, pořád říkají, jak je důležitá politická kultura, a že je moc důležité, aby se nešířily falešné informace a lži. Tak přesně tyhle lidi teď o mně a o Přísaze šíří totální lži. Včera poslali e-mail asi sedm set tisícům lidí, ve kterém mají správně snad jenom moje jméno,“ napadá Šlachta „chvilkaře“ a poté vysvětluje, co všechno o něm napsali nepravdivě.

„V první řadě mě falešně připodobňují k Babišovi a Bártovi. Myslím, že po tom, co mám za sebou, kdy jsem třicet let sloužil naší zemi a jejím občanům, mě nikdo nemůže přirovnávat ani k Babišovi ani k Bártovi. Byl jsem státním zaměstnancem a chytal jsem zločince. Nebyl jsem a nejsem žádný milionář ani miliardář,“ štve Šlachtu srovnání s lídry hnutí ANO a Věcí Veřejných.

Šlachta se vrací také ke své dlouholeté práci na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. „Dost mě překvapilo, že pan Roll, předseda Milionu chvilek, který e-mail rozeslal, považuje kauzu Nagyová za neúspěšnou. Chápu to tedy správně, že to, když kmotrové řídili Českou republiku skrze milenku premiéra, bylo fajn a Milion chvilek s tím souhlasí? Proti tomu by neprotestovali?“ diví se Šlachta a přidává výčet svých pracovních úspěchů.

„Vybudovali jsme Národní kontaktní bod proti terorismu. Vyjednávali jsme o propuštění a převozu pěti našich občanů unesených v Libanonu. Dělali jsme kauzu Vidkun, která je nyní u soudu. Dělali jsme kauzu Metyl, kde Radek Březina dostal 14 let. Kauzu Bereta, která je taky teď u soudu. Dělali jsme daňový únik na DPH za 260 milionů korun. Dělali jsme na zabíjení tygrů v kauze Berousek. Dělali jsme kauzu ředitele Městské policie v Praze Kotrouše, který bral deset procent ze zakázek na opravy služebních vozidel. Dostal pět let. Taky mafiánský boss Soghojan, který naplánoval vraždu řidiče ředitele Sazky, dostal 22 let,“ vyjmenovával Šlachta a přidal několik dalších případů.

Šlachta reaguje také na další údajné lži předsedy Milionu chvilek Benjamina Rolla. „Takže NE, nikdy jsem neusiloval o policejního prezidenta a NE, místo na celní správě jsem nedostal od Babiše. Řádně jsem prošel výběrovým řízením, na které mě zavolal generální ředitel Milan Poulíček,“ opravuje Rollova tvrzení Šlachta a koriguje další lež, podle které založil transparentní účet až po upozornění novinářů. „Tohle je lež,“ tvrdí Šlachta.

Vyvrací i další domnělé lži, které se objevily v e-mailu Milionu chvilek. „Nemáme celou hromadnou dopravu v Česku oblepenou naší reklamou. Máme pár autobusů v Praze. Pokud by pan Roll někdy z Prahy odjel, asi by si toho všiml. Nebo tedy mimo Prahu byl a záměrně lže. Stejně tak nemáme billboardy po celé zemi. Pan Roll si to jistě spletl s plachtami, které si lidé kupují za své vlastní peníze na našem e-shopu a věší si je k sobě na ploty a na balkóny,“ píše lídr Přísahy.

Šlachta také nechápe povyk kolem toho, že za jeho marketingem stojí lidé, kteří dříve pracovali pro Babišovo hnutí ANO. „Kdo stojí za naší kampaní? Dobrovolníci. Už je jich víc než 4 000 a každým dnem se hlásí noví lidé, kteří chtějí spravedlivé Česko. Samozřejmě že se radím s lidmi, kteří s marketingem mají zkušenost a už ho dělali. Stejně jak to dělají ostatní strany. Jak to dělá například KDU, která má odbornici na politický marketing z týmu ANO,“ srovnává Šlachta.

„Poslední korunovaná lež je, že jsem založil hnutí Přísaha proto, abych naplnil svou touhu po moci. Pane Rolle, po třiceti letech ve službě, po šéfování elitního policejního útvaru a po tom, co už v podstatě můžu být jenom doma na Moravě na zahradě, to není o moci. Je to o tom, že chci spravedlivé Česko,“ píše svým voličům Šlachta.

Je podle něj zarážející, že když v Česku konečně vzniká nové občanské hnutí zespodu, které je financováno dobrovolníky, tak to Milion chvilek odsuzuje jen proto, že Přísaha zatím nevyloučila spolupráci s hnutím ANO. „Není to teda o tom, aby v Česku konečně byla spravedlnost, je to o tom, aby se u moci udržely všechny ty strany, které tam už jsou,“ tvrdí Šlachta, že „chvilkaři“ už jsou dávno jen poskoky tzv. demokratické opozice.

