Miliony z Ruska? Nevrátím, vzkázal Dominik Hašek. A ohlásil nástup do politiky

Dominik Hašek, někdejší brankářská hokejová legenda, se v rozhovoru pro CNN Prima News vyjádřil ke svému vstupu do politiky. Zároveň také uvedl, že i když v současné době odsuzuje české hokejisty, kteří v době války hrají v KHL, on sám miliony vydělané v té zemi nevrátí. On totiž v KHL v minulosti působil.

„Hrával jsem tam v sezoně 2010/2011, kdy jsem Rusko považoval za vcelku demokratický stát. V životě by mě tenkrát nenapadlo, že čtyři roky nato anektuje Krym a následně rozpoutá v Evropě největší imperialistickou válku od druhé světové. Ani mě, pokud si dobře pamatuji, žádný politik či funkcionář či kdokoli před nějakým nebezpečím či nevhodností hrát v Rusku nevaroval,“ obhajuje své angažmá v KHL Hašek.

„Jinak já ani tak neodsuzuji naše sportovce za práci v zemi teroristického nepřítele. Já za to odsuzuji především naše zákonodárce, kteří jim nastavili taková pravidla, která našim občanům v Rusku pracovat umožňují. Naši občané, v tomto případě sportovci, tam dovážejí svou pracovní sílu a vytvářejí hodnoty, které ruský nepřítel používá proti nám a spojencům. A to bohužel stojí lidské životy i velké hmotné škody,“ pravil Hašek. Peníze si podle svých slov v Rusku vydělal za odvedenou práci.

Hašek se v rozhovoru vyjádřil také k politické kariéře, kdy ani v nejmenším podle svých slov neuvažuje o prezidentské kandidatuře. „Rád bych vstoupil do politiky a stal se senátorem,“ přiznal se Hašek. Nejbližší mu je podle jeho slov TOP 09. „I když myšlenky nebo některé osobnosti dalších řekněme dvou stran jsou mi také blízké,“ podotkl Hašek, jenž bude za TOP 09 kandidovat v letošních senátorských volbách.

Současného prezidenta Petra Pavla hodnotí Dominik Hašek „výborně“.

A jak je ze strany exbrankáře Haška hodnocena vláda Petra Fialy (ODS)?

„Určitě se mi nelíbí některé věci. Třeba úsporný balíček měl být agresivnější. Například výjimka na víno je do nebe volající. Nelíbí se mi také, že [vláda] nadále umožňuje ruským občanům v naší zemi veřejně vystupovat, aniž by odsoudili ruskou útočnou válku a dle toho vystupovali. Tím je tady necháváme dělat obrovskou reklamu na ruskou válku a zločiny. To stojí lidské životy našich spojenců a větší nebezpečí pro naše občany. To je věc, kterou musíme změnit a nesmíme ji podceňovat. Bezpečí našich občanů je podle mě ta nejdůležitější funkce státu. Ale celkově jsem za současnou vládu rád. Stačí se teď jenom podívat na Slovensko a mnohým naskočí husí kůže,“ pravil Dominik Hašek.

