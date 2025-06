Padá na mě beznaděj. Kam se to naše vlast řítí? padlo na debatě s Konečnou

V brzkém středečním odpoledni se sál mimoňského Domu kultury docela slušně zaplnil. Samozřejmě, že většinou i vzhledem k patnácté hodině převážně lidmi staršího věku. Hlavní hvězda debaty, volební lídryně hnutí Stačilo!, europoslankyně Kateřina Konečná na úvod přiznala, že je v Mimoni poprvé v životě. „Je to tu hezké, i se zajímavou historií. Už teď budu vědět, kde Mimoň je. Kde jsou mimoni na úřadu vlády vím také,“ pobavila na úvod. A poté apelovala na přítomné, aby šli volit. Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 1% Nevěřím 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9371 lidí

„Pokud se nám nepodaří zvrátit vládu, která tu dnes je, tak my tomu říkáme, že je to už druhá republika. Nastupuje fašizace společnosti, zákazy, příkazy, strach, určování toho, co si máme myslet, indoktrinace školních osnov. Tohle si nemůžeme nechat líbit. Máme jedinečnou příležitost zastavit tohle včas, než to přeroste ještě v něco horšího. Nechceme být v područí Bruselu, Washingtonu ani nikoho jiného,“ konstatovala Konečná.

„Chceme, aby se lidé nebáli říkat své názory, učitelé aby nechodili k soudům za své názory. Zároveň chceme, aby k soudům chodili lidé, kteří si to zaslouží. Když si vezmete kauzu Dozimetr, kampeličky, bitcoinů. Za tři a půl roku nevyšetřili vůbec nic. Dokonce jsme došli tak daleko, že se soudci bojí soudit některé kauzy. I proto, že umírají lidé, aniž by k tomu soudu došlo. To je úplně mimo. Pojďme vrátit normálnost a zdravý rozum. Prostřednictvím politiků, kterým opravdu jde o tuto zemi,“ nabádala Konečná. Vyjmenovala i priority hnutí Stačilo! „První je mír, pak sociální spravedlnost, soběstačnost, suverenita naší země, hospodářská spolupráce, místo nenávisti partnerství, ale také tradice.“

Situace v České republice je na hranici únosnosti

Poté se chopil mikrofonu Stanislav Mackovík, bývalý letecký záchranář, lídr hnutí Stačilo! v Libereckém kraji „Situace v České republice je na hranici únosnosti. Tato vláda nedělá nic pro občany České republiky. To je prostě mafie, institucionalizovaná do politiky. Tomu odpovídá to, co se děje. Pořád slyšíme, že máme právní stát, demokracii, nezávislou justici i soudy – ale ono to tak vůbec nefunguje!“ rozhorlil se.

„K soudu se dostávají lidé, kteří řeknou pravdu. Mafie se k soudu ani nedostane, protože dokáže dělat různé věci. My jsme se třeba od bývalého ministra spravedlnosti dozvěděli, že soudci kauzu Dozimetr soudit nechtěli, protože měli strach. Takže, kde máme nezávislou justici?" tázal se Mackovík.

„Za současného ministra vnitra Rakušana na Národní centrále proti organizovanému zločinu byl založen odbor politického extremismu a terorismu. A víte, co je zajímá? Jestli jezdíte do Ruska, nebo si tam s někým píšete. Naopak je vůbec nezajímá, co se tady děje, což je teď případ bitcoinové aféry. Máme zpravodajské služby, máme Národní centrálu proti organizovanému zločinu – a ona jim uteče mezi prsty tak závažná věc, že vláda pere špinavé peníze?" podivil se Mackovík. „Problémů se nakupila celá řada a je potřeba tuhle vládu poslat na smetiště. Nic jiného si nezaslouží. Když sledujete vývoj ODS, kdy nám tady vládla, řekněte mi nějakou vládu, kde byla ODS a udělala něco pro normální obyčejné lidi. Já si na takovou vládu nevzpomínám,“ poznamenal.

„Současná vláda Petra Fialy obchoduje s organizovaným zločinem – a neděje se nic. Samozřejmě, že čtyři měsíce před koncem volebního období neodstoupí, protože každý den je dobrý. Hlavně, že jejich kšefty jedou dál. Všechny složky, které tento stát má, jsou v jejich područí. Jak to, že zpravodajské služby nevěděly o těch kšeftech s bitcoiny? Protože jim šéfuje premiér, prezident. Podívejte, kdo nám tu vládne. Pořád jedni a ti samí. A na co šáhli, to zhuntovali," konstatoval Mackovík.

Na základě dotazů se pak mluvilo o zdravotnictví. Třeba o množství zdravotních pojišťoven, konkrétně sedmi, přičemž by stačila jedna. „Byli bychom rádi, kdyby se ve zdravotnictví udělal pořádek. Dost se tam plýtvá, ‚ludvíkuje‘. Peněz ve zdravotnictví není málo, ale jsou velmi neefektivně využívány,“ připomněla Konečná.

„Za ministra zdravotnictví Válka se do médií opakovaně dostávaly informace, že scházejí nějaké léky. Pořád se vymlouvá, kdo za to může. O nějaké koncepci ve zdravotnictví se tu mluví třicet let, ale nikdo žádnou nepředložil. Když máte nějakou koncepci, tak jdete k nějakému cíli. To pak ale nemůžete tolik rozkrádat a odklánět peníze,“ doplnil Mackovík. „Nějakých osm až devět procent HDP jde na zdravotnictví; a pak jedete na ošetření do nemocnice a čekáte čtyři až šest hodin, než vás ošetří,“ konstatoval mnohde reálný stav.

Informoval také například o tom, že v České republice chybí dva tisíce zdravotních sester, hlavně všeobecných. Nebo o návrzích na zavádění připlácení si nadstandardů. „Přeloženo do češtiny, jste na řadě sto první, zaplatíte si a jdete první na sál. Jde o kšeftování se zdravím,“ zmínil. A poukázal na prodlužování odchodu věku do důchodu, který se stále zvyšuje, kdežto za toho ‚hrozného‘ socialismu chodili muži v šedesáti letech a ženy podle počtu dětí ještě dříve. „Tohle mohou volby změnit. Pokud nic nezmění, tak se s nastupujícím fašismem ocitáme ve třicátých letech minulého století, pokud se to nezastaví. Je třeba si uvědomit, že situace je vážnější než třeba před deseti lety,“ tvrdil Mackovík.

„Kdy už skončí zdražování?“ zeptala se jedna z návštěvnic debaty. „Jen tak neskončí, protože kumulovaná inflace je vysoká. V kupní síle jsme nejhorší v Evropě, Česko má nejdražší bydlení v Evropě, nejdražší elektřinu na paritu kupní síly, za plyn jsme platili 113 eur za megawatthodinu, Poláci 73, Slováci 61, Maďaři 34. Kdy se to změní? Až ti neumětelové, teolog na ministerstvu zemědělství, zemědělec na ministerstvu práce a sociálních věcí, elektroinženýr na ministerstvu financí, skončí – a začnou vládnout lidé, kteří aspoň něčemu rozumějí. Tohle jsou jejich výsledky, jejich tříapůlleté vlády,“ zdůraznila Konečná. „Petr Fiala porušil všechny své sliby, o tom, že nebude zvyšovat daně, až po to, že nebude sahat na důchody,“ dodala. „Tato drahota je Fialova drahota. Za téměř čtyři roky vlády neudělali nic pro tuto zemi,“ doplnil Mackovík.

Evropská unie po Lisabonské smlouvě je moloch, který nemá šanci na rekonstrukci

Další otázka zněla, jestli Stačilo! má ambice stát se členem budoucí vlády, a jaký mají vztah k Evropské unii. „Evropská unie po Lisabonské smlouvě je moloch, který dle mého nemá šanci na rekonstrukci. Není ale pravda, že z ní pochází úplně všechno špatné. My totiž v Česku velmi často k tomu špatnému ještě přidáme, ještě si to zpřísníme. To dělají naši úředníci na ministerstvech či v krajích,“ sdělila Konečná – a uvedla příklad povinnosti pro restaurace mít bezdotekové vodovodní baterie na záchodech s odůvodněním, že toto prý požaduje Evropská unie. „Do Bruselu jezdím. Přímo před evropským parlamentem je náměstí, kde je čtyřicet hospod. Žádná z nich nemá bezdotykovou baterii,“ vypozorovala Konečná s tím, že toto nikdy v žádné evropské směrnici nebylo. „Tím neříkám, že se v Evropské unii neschvalují blbosti. Celý Green Deal je obrovská blbost. Je to pouze penězovod, nemá s životním prostředím nic společného. Ale řadu věcí si k tomu ještě ‚umíme‘ přidat,“ konstatovala.

Mluvila i o referendu k Evropské unii. „Myslím, že jsou směšní politici, kteří se bojí názoru lidí. Proč? My ho chceme. Prosadit ho však bude velmi těžké, protože Andrej Babiš o tom nechce ani slyšet. Z druhé strany ale síla Andreje Babiše bude jen taková, jaká bude síla těch ostatních. Andrej Babiš je schopen vládnout s každým. Takže jde jen o to, jak silný mandát dostane jediné levicové uskupení, které překročí pět procent, a to je hnutí Stačilo! Ve chvíli, kdy dostane silný mandát, tak vám garantuji, že vyjednávání o těchto věcech bude vypadat úplně jinak. Je to však pro nás nepřekročitelná věc, protože my se nebojíme lidí zeptat. A omezovat referendum jenom na něco, když máme v Ústavě všeobecné přímé referendum? Proč?“ vysvětlila Konečná. Debata se pak vedla o Green Dealu, energetice, dopadech emisních povolenek na domácnosti, o sebevražedném směřování Evropy v tomto směru. „Evropa si sama podřezává větev,“ okomentoval Mackovík.

Další, trochu poťouchlý dotaz zněl, jak Kateřinu Konečnou napadlo dát Miroslavě Němcové knihu pohádek Fialovy vlády, kterou poté senátorka v televizním studiu odhodila do dáli. „My jsme ji tuto šou nezaplatili. Myslela jsem to v dobrém, že by se poučila. Přišla mi po celou dobu, že je naštvaná. Říkala jsem si, že jí to třeba udělá radost. Pracovala přeci v knihkupectví,“ žertovala k tomu Konečná a pochvalovala si reklamu, kterou tím kniha získala.

„Máme v neděli politické debaty v televizi, tam si to jednotlivé strany vyříkávají mezi sebou, ale přitom se nic neděje. Mám z toho pocit beznaděje. Kam se to řítí naše krásná vlast?“ tázala se divačka. – „Tuto beznaděj můžeme za tři a půl měsíce přerušit. Dříve ne, protože oni se nerozejdou. Jeden bude krýt Dozimetr, druhý bitcoiny. Ale máme teď už jen nějakých 110 dní. To není beznaděj, ale velká naděje! Že už konečně půjdou. Potáhnou pryč! Do zapomnění,“ burcovala optimismus do řad přítomných Konečná.

Debata se chýlila k závěru. Kateřinu Konečnou i Stanislava Mackovíka čekala ještě v tento den jedna další v České Lípě.