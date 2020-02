Mináři, to jste podělali? Kauza Křeček: Překvapivá vyjádření, která Milion chvilek nepotěší

reklama

Političtí komentátoři Petr Kamberský a Lucie Sulovská okomentovali hrozbu lidí z Milionu chvilek, kteří by při případném zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem vyšli do ulic. Samotný kandidát na ombudsmana Stanislav Křeček respektuje právo chvilkařů vyjít do ulic, o jeho vyjádření jsme psali ZDE.

Anketa Je dobře, že knihkupectví vyhodilo z práce ženu, která napsala protiromské statusy? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2958 lidí

Kamberský sice Křečka označil za extrémně špatného kandidáta, ale nesouhlasí s tím, že by jeho případné zvolení mělo být nedemokratické. Prý to by měli pak chvilkaři dle Kamberského demonstrovat již od roku 2013, kdy byl do funkce ombudsmana zvolen dr. Varvařovský. Chvilkaři tak dle Kamberského potvrzují, že jim nejde o pouhý tlak na dodržování pravidel, ale měli se posunout k prosazování vlastního politického názoru. V příspěvku pak ještě dodal, že se nebude divit, když se tento čin promění v počátek sešupu celé platformy, protože většině dosavadním sympatizantům Milionu chvilek by i toto mělo přijít jako příliš mnoho, slovy Kamberského „zu viel“.

Kamberský v komentáři ještě dodal, že tímto prý nepromyšleným krokem, pomohli chvilkaři ke volení Stanislava Křečka ombudsmanem.

V debatě se objevil i pirátský krajský zastupitel Jiří Hlavenka, ten Kamberskému napsal, že Milion chvilek je občanské sdružení, co stojí mimo politický systém. Ombudsman je pak institut, který má hájit práva občanů proti státu, a má to být jediná instituce, co to takto systémově dělá. On sám považuje hrozbu chvilkařů za naprosto v pořádku, jelikož bude protestovat proti zásadně špatné volbě ombudsmana, jímž Křeček má být. Dodal ještě, že Milion chvilek neříká, že jde o volbu nedemokratickou, ale že jde o volbu špatnou, která má destruovat úřad ombudsmana a jeho smysl. Tvrzení Kamberského, že tím chvilkaři pomohli Křečkovi ke zvolení, označil za spekulaci.

V komentářích se objevil i politický komentátor z Hospodářských novin Petr Honzejk; ten napsal: „Jenom věcně: Ombudsman má podle zákona řešit diskriminaci (Ustanovení § 21b zákona o veřejném ochránci práv stanoví: Ochránce přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor).“ Dodal k tomu ještě, že Křeček považuje diskriminaci za „ideologickou představu“, a vložil odkaz na článek, který to má dokazovat. Zakončil to tvrzením, že proto je odpor proti Křečkovi nikoliv prosazováním politického názoru, ale tlakem na dodržování pravidel.

Anketa Chcete od českých umělců, aby vás vzdělávali a vychovávali? Ano 1% Ne 98% Jak od kterých 1% hlasovalo: 11853 lidí

S tímto tvrzením však nesouhlasil Vojtěch Kment, ten totiž označil neustálé zasahování do soukromoprávních vztahů za prekurzor konce svobody. Prý tlak levice navazuje na totalitní tendence, které tu byly před 30 lety a ještě dnes jsou prý v Číně nebo snad v Severní Koreji. Nakonec nám pak nezbyde nic. Prý ani osobní svoboda, ani svoboda slova. Prý nezbyde ani možnost bránit se proti diskriminaci soukromým právem. „Kapitál uteče, takže to bude i bída, kompenzovaná propagandou, že se lidé mají dobře, není diskriminace atd. (viz třeba Venezuela),“ zakončil.

Komentátorka Lucie Sulovská se vyjádřila ke kauze tak, že čím víc bude Milion chvilek rozšiřovat palebné pole, tím méně lidové hnutí to má být. „Minimálně na té největší demonstraci se podařilo shromáždit lidi, kteří se shodnou jen na tom, že Babiš téhle zemi škodí,“ pokračovala. Zakončila to tím, že v tom byla ta síla, že prý se tam mohl volič TOP 09 z Prahy 1 setkat s majitelem malé hospody ze severu Čech, který mohl volit SPD.

