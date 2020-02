No a co? Stanislav Křeček setřel Milion chvilek, které mu vyhrožují demonstrací. A něco přidal

Minářův spolek Milion chvilek prý půjde do ulic, pokud poslanci zvolí ombudsmanem Stanislava Křečka. Podle nich je stejně hrozný jako Helena Válková. Co na to doktor Křeček říká? Redakce se ho zeptala. Milion chvilek se dle jeho slov plete do politiky. „Půjdou do ulic a co? Taky bych šel do ulic, že nejsou byty pro lidi, ale tím se nic nevyřeší,“ říká.

Milion chvilek pro demokracii hrozí dalšími demonstracemi. Důvod? Tentokrát jim vadí, že by se novým ombudsmanem, tedy Veřejným ochráncem práv mohl stát právník Stanislav Křeček, který v minulých šesti letech působil jako zástupce ombudsmana.

„To si z nás Andrej Babiš snad už opravdu dělá… legraci! Tak nejprve prezident Zeman navrhne na post ombudsmanky paní (Ur)Válkovou, a pak se dozvíme, že poslanci hnutí ANO dostali od pana Faltýnka doporučení volit neméně hrozného Stanislava Křečka? Jako vážně?“ Píší zástupci Milionu chvilek na Facebooku.

Podle chvilkařů by prý Křečkovo zvolení bylo popřením smyslu funkce ombsudsmana a symbolem „agrofertizace“ České republiky.

ParlamentníListy.cz se zeptaly samotného Stanislava Křečka, co na hrozby demonstracemi kvůli své osobě říká.

„Jejich názor, že jsem hrozný, samozřejmě respektuji, ale ombudsman nemá vůbec žádné výkonné pravomoci. Pokud jsou demonstrace v ulicích, pak proti tomu, kdo vykonává nějakou moc, ale to ombudsman není. Ten je pouze hlasem, který upozorňuje. Jestli chtějí demonstrovat jenom proti tomu, že někdo upozorňuje na porušování zákona, to už zcela ztrácí jakékoli racionální zdůvodnění a dostávají se do politické hry, které nerozumím,” říká pro ParlamentníListy.cz doktor Křeček.

Z případných demonstrací by si podle svých slov nic nedělal. „Bral bych to stejně, jako to bere paní ministryně Benešová. Je to nepochopení věci a nemá to vůbec žádné racionální jádro. Myslím, že tímto prohlášením se ti chvilkaři dostávají mimo racionální politiku a mimo jakékoli rozumné zdůvodnění a občané to musí vidět,“ má jasno.

„Demonstrují proti předsedovi vlády? Má to nějaké racionální jádro, byť to není asi moc demokratické. Ale demonstrovat proti někomu, kdo nemá žádnou výkonnou pravomoc, kdo nemůže nic změnit, jen na věci upozorňuje, tak to je mimo realitu a jsou to jenom osobní spory, ke kterým oni nemají žádný důvod. Já nikoho z nich osobně neznám a nikdy jsem je nepotkal,“ nechápe Křeček.

Dále připomíná podstatnou věc. „Navíc jsem tu funkci už vykonával v pozici zástupce po dobu šesti let, takže to není žádná podstatná změna. Nepřicházel by tam někdo, kdo s tím úřadem neměl nic společného, formoval jsem ho už minulých šest let,“ podotýká.

Stanislav Křeček nerozumí principu, který poslední dobou chvilkaři praktikují čím dál častěji. Stanovují různá ultimáta a v případě jejich nesplnění hrozí, že „vyjdou do ulic“.

„Půjdeme do ulic a co? To je otevření tématu, které nemá konec. Půjdeme do ulic a co dál? Dáme najevo, že se nám to nelíbí. To je možné, samozřejmě. Pokud jdou do ulic jen proto, aby řekli, že se jim něco nelíbí, je to v souladu s demokratickými pravidly. Neznamená to nic méně, ale také nic více. Jenom dají najevo, že se jim to nelíbí,” reaguje.

Změny v demokratické společnosti podle něho musí proběhnout jiným způsobem než demonstracemi. „Že se jim něco nelíbí, tomu já rozumím. Také se mi řada věcí nelíbí a šel bych do ulic a to na tom racionálním jádru nic nemění. Šel bych do ulic, protože nejsou byty pro lidi a nájmy jsou drahé, že si to lidé nemůžou dovolit. Také bych šel na takovou demonstraci, ale k čemu to bude? Tím se daný problém nevyřeší. Až chvilkaři udělají takovou demonstraci, tak tam určitě přijdu,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz Stanislav Křeček.

Poslanecká sněmovna by měla o nástupci končící ombudsmanky Anny Šabatové rozhodovat během středy. Navržení kandidáti jsou tři. Někdejší zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček, kterého po odstoupení Válkové navrhl prezident. O post se bude ucházet i vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva Vít Alexander Schorm a advokát Jan Matys.

