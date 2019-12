Minářova bomba. Živí nás Milion chvilek, školy jsem nechal. A odmítavá slova o revoluci

Šestadvacetiletý Mikuláš Minář má dnes z jistého úhlu pohledu větší moc než leckterý politik, protože dokáže do ulic na jednu akci dostat desítky až stovky tisíc lidí naráz. A ačkoli je toho schopný, důrazně odmítl, že by snad chystal revoluci. Jediné, o co mu jde, je obrana demokracie a institucí, které ji pomáhají uchovat. Anketa Vítate vítězství Borise Johnsona v britských volbách ? Ano 89% Ne 5% Je mi to jedno 6% hlasovalo: 9169 lidí

Premiér, který je podle auditorů Evropské komise ve střetu zájmů, podle Mináře nemá být premiérem. Andrej Babiš není „pan Čistý“, jak se občas prezentuje. Podle Mináře je součástí marasmu, který tu máme, a pravděpodobně je ještě jeho prohloubením. Nemalé části společnosti to vadí, a proto chodí do ulic. Kdyby to lidem bylo jedno, spolek Milion chvilek pro demokracii by se prý mohl stavět třeba na hlavu, ale nezmohl by nic.

A kdo fungování spolku platí?

„Je neuvěřitelné, že kromě toho, že lidé chodí na demonstrace, podepisují petice, tak nás celá řada podporuje i finančně. Máme obrovskou radost z toho, že veškeré naše financování je od drobných dárců. Nebereme žádné veřejné peníze a nikdy brát nebudeme ani žádné peníze ze zahraničí, ani z žádných fondů,“ zdůraznil Minář.

Z těchto peněz je prý placeno asi osm zaměstnanců a Minář je jedním z nich.

„V tuto chvíli máme kolem osmi úvazků, protože na jaře jsme zjistili, že jen s dobrovolníky to nejde. Nikomu nepřeji organizovat Letnou jen s dobrovolníky. Bez zaměstnanců se to neobejde. Buď to zabalíme a nebudeme dělat Letné, nebo se budeme muset profesionalizovat, abychom mohli dělat pořádně jak roli hlídacího psa, tak roli zahradníka. Tedy toho, kdo kultivuje naši demokratickou zahradu,“ prozradil.

V tuto chvíli Minář upřednostnil své veřejné aktivity před dokončením vysoké školy, ale rodiče to prý pochopili. Navíc si prý školu může v budoucnu dodělat, takže v tom nevidí problém.

