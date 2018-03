Ministryně Němcová v ČT vychvalovala Babiše: Ještě jsem nezažila šéfa, který by pracoval jako on

Jaroslava Němcová, ministryně práce a sociálních věcí v demisi, byla hostem Interview ČT24 Světlany Witowské. „Ještě jsem nezažila šéfa, který by pracoval tak jako Andrej Babiš,“ řekla na adresu šéfa hnutí ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše.

V rámci procesu jednání o vládě existuje teoretická možnost aspirace sociálních demokratů na resort sociálních věcí. „Ne, určitě o tom nemluvíme,“ odpověděla Němcová na to, zda probíhají diskuse nad tím, že by musela ministryně v demisi opustit ministerstvo.

Tři dny nemocenské je jablkem sváru mezi stranami sociální demokracie a hnutím ANO. Sociální demokracii vadí návrh hnutí ANO, aby nemocní lidé dostávali od zaměstnavatelů jen třicet procent denního vyměřovacího základu, oni požadují 60 procent. Podle Němcové se návrh probíral na vládě a dané usnesení zní, že hnutí ANO je ochotné uvažovat o zrušení kadenční doby, nicméně dál budou vyjednávat o parametrech. „Dopad je vždycky nějaký,“ říká Němcová s tím, jaký bude mít opatření dopad. Otázka podle ní je, jakým dílem dopadne na zaměstnavatele a státní rozpočet. „Jsme ochotní uvažovat, že bude zrušena kadenční doba,“ zopakovala s tím, že by se tím pádem nesnižovalo pojistné pro zaměstnavatele.

Podle svých slov připustila, že nejčastější onemocnění je právě krátkodobé, a to do 14 dnů. Zároveň připomněla, že někteří zaměstnavatelé nabízejí „sick days“.

Když přišla řeč na vládu, moderátorka si nenechala ujít otázku, jaký je vlastně Andrej Babiš šéf. „Ještě jsem nezažila šéfa, který by pracoval tak jako Andrej Babiš,“ řekla na jeho adresu. „My jsme si sedli do těch židlí, abychom pracovali,“ dodala.

Jedním z cílů hnutí ANO je zlepšení podmínek života seniorů. „Život seniorů je jednou z našich priorit,“ řekla Němcová a dodala, že dílčí opatření jsou již v chodu. Dalšími kroky jsou jednotlivá opatření, která mají logický směr s přesahem do jednoho či více volebních období. Podtrhla tak jejich dlouhodobý charakter.

„Připravili jsme jeden z prvních kroků,“ uvedla a odkázala k valorizaci. Všichni důchodci by podle propočtů Němcové mohli dostat 320 korun plus současnou valorizaci. Příští rok se pak plánuje navýšení důchodů celkem o 918 korun meziročně. „Důchodovou reformu bychom chtěli dělat trochu jinak,“ řekla na adresu ostatních důchodových reforem. „Budeme chtít motivovat lidi i zaměstnavatele,“ připomněla a odkázala například ke komerčnímu připojištění.

A co říká ministryně v demisi na to, kdy bychom mohli mít průměrné mzdy jako v Německu. „Když budeme mít výkonnost, jakou mají Němci, tak budeme mít průměrnou mzdu jako Němci,“ řekla s tím, že to hodně bude o efektivitě systému.

Nový zákon o sociálním bydlení by měl podle plánů vlády v demisi začít platit od ledna 2021. „Bude muset existovat několik variant,“ uvedla k tomu, jak způsob sociálního bydlení bude vypadat. Podle ní se člověk bude muset také přičinit, aby se mu situace zlepšila.

