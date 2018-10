Miroslav Kalousek řekl, kam patří. Lidé mu dali za pravdu, podívejte

„S výjimkou prezidenta republiky Miloše Zemana, u něhož podíl nedůvěry převýšil podíl důvěřujících jen statisticky nevýznamně, u všech ostatních zkoumaných představitelů více či méně významně nedůvěra převažuje nad důvěrou,“ uvedli autoři průzkumu. Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) tak věří 40 procent a nevěří 53 procent, šéf Senátu Milan Štěch (ČSSD) má důvěru 21 procent a nedůvěru 41 procent. Předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO) věří 19 procent a nevěří 31 procent lidí.

Ze členů vlády má největší důvěru Babiš, následuje ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) s 28 procenty a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se čtvrtinovou podporou. Guvernérovi České národní banky Jiřímu Rusnokovi věří 28 procent dotázaných. Důvěru 23 procent mají veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Na konci žebříčku s pouze minimálními podíly důvěry pod úrovní jedné desetiny, ale i nízkými podíly nedůvěry figurují noví členové vlády, které neznají více než tři pětiny dotázaných, uvedli autoři průzkumu. Do této skupiny patří ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) a ministři spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) a kultury Antonín Staněk (ČSSD).

V nedůvěře je jednoznačně první Kalousek se 78 procenty, odpor vůči němu ale od únorového průzkumu klesl o čtyři procentní body. Následují Babiš s 53procentní nedůvěrou, Zeman se 48 procenty a předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek se 46 procenty.

„Jsou-li pánové Zeman a Babiš prvními v žebříčku důvěryhodnosti politiků, je mi ctí být na druhém konci. Nepatřîm jinam, než co nejdál od nich,“ okomentoval pak průzkum Miroslav Kalousek na svém twitterovém účtu.

Na jeho twitterovém profilu se pak dočkal i reakcí. "To by mě zajímalo, co je to za lidi. Ťok 28%?" ptal se první z nich. A hned se dočkal odpovědi. "Ti, kteří nejezdí po D1," odpověděl další z uživatelů. "Spíš ti, co vůbec nemají auto," dodává další.

"Průzkum CVVM. Zúčastnile ho 1037 lidí. Nejde o nic objektivního," reaguje další uživatel.

"No, Mirku, a co kdyby jsi byl na prvním místě vedle nich?" ptá se pak předsedy poslanekcého klubu TOP 09 Kalouska Jiří Bambas.

Průzkumu CVVM se mezi 8. a 20. zářím zúčastnilo 1 037 lidí ve věku od 15 let.