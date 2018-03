Mladý komunistický funkcionář: Demokracii neohrožuje Ondráček, ale Jana Nečasová. Kradli tu, ani pauzu na oběd nedrželi. Lidé pochopí, že jsme na jejich straně

Komunista Filip Zachariáš v rozhovoru s moderátorem televize XTV.cz Lubošem Xaverem Veselým poznamenal, že v současné době najdeme v Česku levicovou stranu, a to KSČM. Komunisté prý nabízejí program, který by prospěl významné části naší společnosti. Média se ale místo programu věnují minulosti komunistů. Lidé by se přitom mnohem víc měli zajímat o to, co tu předváděla pravice v 90. letech, kdy se tu podle Zachariáše kradlo tolik, že se ani obědová pauza nedržela. Nakonec udeřil na ČT.

Filipu Zachariášovi je teprve 24 let, ale už by se rád stal místopředsedou ústředního výboru KSČM. Proč právě KSČM? Podle Zachariáše má tato strana nejlepší volební program, jen je škoda, že ho lidé nečetli. „Myslím si, že v současném politickém systému není jiné levicové strany, než je KSČM,“ prohlásil. Kdyby občané četli komunistický program, host nepochyboval o tom, že by v roce 2017 KSČM nezažila největší volební debakl ve své historii. Její politická síla by naopak narostla. A to i navzdory tomu, že někteří lidé neustále poukazují na minulost komunistů. Tahle minulost podle Zachariáše nebyla černobílá.

Luboš Xaver Veselý oponoval, že minulost nebyla černobílá hlavně na Západě, ale v Československu ano. Zachariáš s ním nesouhlasil, byť připustil, že jsou věci, za které se komunisté měli omluvit a také se za ně omluvili. „Jako jediná politická strana jsme prošli sebereflexí, na rozdíl od některých politických stran, které by se měly za co omlouvat v 90. letech,“ podotkl Zachariáš. Komunisté mají dodnes určitou nálepku a podle Zachariáše čelí dokonce určité informační blokádě. Když se tuhle blokádu podaří překonat, lidé podle Zachariáše zjistí, že komunisté stojí na jejich straně.

Mladý komunista si vzal na pomoc jeden příklad. Když sociolog zvolený do Evropského parlamentu za ČSSD Jan Keller vytáhl některé věty z politických programů stran, předložil je lidem a údajně zjistil jednu věc. „Nejvíce si lidé pletli TOP 09 a KSČM, kdy to zaměňovali,“ podotkl mladý politik.

O chvíli později uklidňoval Luboše Xavera Veselého, že už komunisté neusilují o diktaturu proletariátu.Chtějí vládnout pro lidi a lidem, třeba prostřednictvím referend. Chtějí navíc vládnout s odborníky. Jedním z takových odborníků by podle Zachariáše mohl být Zdeněk Ondráček, který má mnohaleté zkušenosti z práce u policie. Tzv. demokraté si ho prý vybrali jako hromosvod pro svou frustraci z prohrané prezidentské volby. Demokracii totiž podle hosta neohrožuje Ondráček, ale třeba paní Jana Nečasová, dříve Nagyová, která dříve úkolovala tajné služby, aniž k tomu měla nějaké pravomoci.

Lidé by se údajně měli spíš zamyslet nad tím, co tu předváděla pravice v 90. letech minulého století. „Byla to doba, kdy se tady kradlo, že se ani poledne nedrželo, a dnes tady tito lidé prostě křičí, že komunisté chtějí obsadit jeden post v Parlamentu. Myslím, že se probudili trochu pozdě a že jim trochu ujel vlak,“ prohlásil Zachariáš.

„Česká televize v mnoha ohledech ztratila kontakt s realitou. Ten venkov, zvlášť ten moravský venkov, ze kterého pocházím, to cítí mnohem intenzivněji než lidé tady v Praze,“ prohlásil host. Proto se tu otevírá prostor pro alternativní média. Česká televize by proto měla projít zásadní reformou.

Psali jsme: Ty tradiční strany to naházely Ondráčkovi, aby pak mohly ukazovat na nás. Andrej Babiš zaútočil i na prezidenta, čekal prý čínské továrny, a nikde nic Grebeníček (KSČM): Komu a jak fandí veřejnoprávní Česká televize? Tři poslanci z hnutí ANO prý mají problém s tím, jaká koalice se připravuje Co se to děje v České republice? Politolog Pehe to osvětlil ve slovenské televizi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp