Mnohem horší než SARS? Krutá čísla. Virus je už i v Laponsku. A z Číny unikají drsná videa

Anketa Chcete, aby v Česku proběhlo referendum o vystoupení z Evropské unie? Chci 94% Nechci 6% hlasovalo: 12429 lidí



SARS se v listopadu 2002 rozšířil rovněž z Číny, a to z provincie Kuang-tung. Postihl až 30 dalších zemí a nakazilo se jím přes osm tisíc lidí, z nichž 774 nákazu virem nepřežilo, úmrtnost tedy činila necelých deset procent. Na rozdíl od 2019-nCoV však bylo možné nemocné lidi poznat a díky jejich izolaci se SARS podařilo v průběhu dvou let téměř vymýtit.





Přestože je nejvíce nakažených lidí koronavirem v Číně, objevují se i případy z Evropy. Během dneška byl první případ infekce potvrzen i ve Finsku v laponském městě Rovaniemi, které je administrativním a obchodním centrem této nejsevernější finské provincie. Virus se vyskytl u 32leté turistky z čínského města Wu-Chan, z něhož nebezpečná nemoc pochází. Hrozí, že infekci bylo vystaveno až 15 lidí.



Nakažené kromě Finska v Evropě hlásí i Francie (4) a Německo (4). V Německu se nákaza rozšířila v bavorské firmě Webasto, z níž pocházejí všichni nakažení. Nákazu na ně podle dostupných informací měla přenést Číňanka, která do Bavorska přijela na školení.



Podle nejnovějších údajů, platných k dnešním 18:15, je hlášeno 6 152 lidí trpících nákazou a 132 úmrtí. Mimo Čínu je 74 nakažených.



Některé země se z preventivních důvodů rozhodly s Čínou přerušit spojení po zemi. Části hranice tak již uzavřely Mongolsko, Severní Korea a Rusko.

Fotogalerie: - Čínský nový rok s Kuberou Hongkongská správkyně Carrie Lamová oznámila, že mezi Hongkongem a pevninskou Čínou bude od 30. ledna zastavena doprava na vysokorychlostní železnici a výrazně omezen bude také počet letů. Hongkongské úřady nebudou lidem z pevninské Číny vydávat povolení k osobním cestám do Hongkongu.



V samotné pevninské Číně pak izolace pokračuje také. Izolováno mělo být v Číně již 16 měst, ve kterých žije přes 50 milionů obyvatel. Kromě Wu-Chanu je od minulého týdne v izolaci sedm a půlmilionové město Huanggang a dalších deset měst – Chibi, Enshi, Ezhou, Huangshi, Suizhou, Qianjjiang, Xianning, Xiantao, Yichang a Zhijiang. V pondělí k nim přibyla města Xiangyang, Jingmen, Xiaogan a Dangyang.



Přestože z Číny do světa putují především záběry prázdných ulic jindy životem překypujících metropolí, na sociálních sítích se začínají šířit videa, která ukazují, že zřejmě ne všude je klid a tamní obyvatelé se začínají bouřit.



Na sociální síti Twitter tak lze spatřit videa rozbouřeného davu, který se postavil policii. Záběry mají údajně pocházet z provincie Fu-ťien.

police-civilian conflict in somewhere in Fujian!



Due to the spread of pneumonia in Wuhan, cities, districts and counties in Fujian Province have also started to block traffic in their areas from #coronavirus #coronaphobia #CoronavirusOutbreak #WuhanVirus # pic.twitter.com/J5n3FnfnUk