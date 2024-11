Mocný Američan: Válka na Ukrajině je o penězích. Hodně tam vyděláme

Anketa Měla by Česká republika přistoupit k BRICS? Ano 96% Ne 1% Nevím/Nezajímá mě to 3% hlasovalo: 3434 lidí Americký senátor Lindsey Graham se vyjadřoval pro Fox News k ukrajinskému konfliktu s odkazem na krok končícího prezidenta Joea Bidena, jenž dva měsíce před svým odchodem z Bílého domu Ukrajině dovolil po dlouhém odmítání omezené použití amerických raket dlouhého doletu na cíle v Rusku.

Graham zdůraznil, že americké rozhodnutí přichází po váhání Bidenovy administrativy až tisící den války, a kdyby padlo dříve, napadená země by na tom zřejmě byla lépe nežli dnes.

Následně se rozhovořil o nerostném bohatství, kterým Ukrajina disponuje. „Všechno to je o penězích. Lidé o tom moc nemluví. Víte, že nejbohatší zemí v celé Evropě na nerosty vzácných zemin je Ukrajina?“ pronesl a zmínil, že má jít až o nerostné bohatství, které je v hodnotě dvou až sedmi bilionů dolarů a že tamní minerály jsou velice vzácné, a navíc dost důležité pro technologie 21. století.

Ukrajina je podle něj připravena s Američany uzavřít dohody. „Ukrajina je připravena uzavřít dohodu s námi, nikoliv s Ruskem,“ pronesl a dodal, že je tedy v zájmu Američanů, aby ji Rusko nedobylo.

Právě proto podle něj Donald Trump chystá uzavření mírové dohody. „Můžeme vydělávat peníze skrze to, že budeme mít s Ukrajinou ekonomické vztahy. A bylo by to pro nás velmi výhodné, kdyby byl mír. Proto se Donald Trump chystá uzavřít dohodu, abychom získali zpět naše peníze, abychom se obohatili o vzácné minerály. Bude to dobrá dohoda pro Ukrajinu i pro nás. Přinese mír,“ zaznělo od Grahama v rozhovoru pro Fox News s dodatkem, že současný americký prezident Biden „byl katastrofou, když měl udržet na uzdě zločince“.

Na dotaz, zdali „získáním peněz zpět“ myslí, že budou Američané požadovat, aby jim Ukrajina vrátila finanční pomoc, pak reagoval odmítavě. „To je jenom kapka v moři. Když přijde na nerostné bohatství, tak je Ukrajina nejbohatší země Evropy. Také právě proto jsou teď Rusové na Donbase,“ pravil.

Že by kvůli povolení Ukrajině útočit na cíle v Rusku hrozil jaderný konflikt, se zasmál s tím, že po usednutí Trumpa dojde k ukončení konfliktu. Hned první den, kdy se Trump ujme prezidentského úřadu, podle Grahama Putin pochopí nutnost vyjednávání a Trump s ním ohledně Ukrajiny uzavře dohodu, která bude „čestná“ a zároveň ruského prezidenta „neponíží“ tak, aby hrozilo vypuknutí nové války. „Donald Trump ví, jak ukončit války. Všechno, co umí Joe Biden, je pouze války začínat,“ doplnil.