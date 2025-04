Modleme se, ať nás ti velezrádci nezatáhnou do války. Vyskočil slyšel Fialu a vrací úder

„Dějiny se opakují. Sledoval jsem v televizi dokument o II. světové válce. Konkrétně se jednalo o bitvu u Kurska v červenci r. 1943. Dokument se věnoval také všemu okolo i tomu, co předcházelo,“ začíná dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil a vysvětluje. Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 69% Není to dobře 11% Je to úplně jedno 20% hlasovalo: 5543 lidí

Fanatici a nevzdělaní šašci ve vedení státu….

„Proč jsem začal tímto úvodem? Úplně mne překvapilo, jak situace před 80ti lety je podobná té, která se odehrává téměř před našima očima. Po porážce Němců u Stalingradu, kdy přes 90 000 zubožených německých vojáků odcházelo do sovětského zajetí, Hitler odmítal uznat blížící porážku. Naopak začal zbrojit, fantazírovat o zázračných zbraních a chystal slavné vítězství nad Ruskem. Z těchto fantazií se urodila pouze další drtivá porážka v bitvě u Kurska,“ připomíná Ivan Vyskočil a ptá se.

„Nepřipomíná vám to něco? Nám prostému plebsu jistě ano. Bohužel naši fanatici a nevzdělaní šašci ve vedení států, patrně o historii nemají nejmenší tušení. (Ovšem co po nich chtít, když na vysokých postech s odpovědností, sedí „vzdělanci“ à la paní Nerudová.) Nemluvím tentokrát pouze o naší vypečené kamarile vůdců, neb ti evropští na tom nejsou o mnoho lépe. Samozřejmě světlé výjimky jsou i v Evropě,“ připouští herec a pokračuje.

„O zbytečném umírání na Ukrajině si už cvrlikají i vrabci na střeše. Jen naše geniální mozky na nejvyšších postech budou dále zbrojit a zbrojit a dále prodlužovat tu úplně zbytečnou a již nyní prohranou válku. (…dokonce podporovaní „celebritami“, bohužel, i z řad mých kolegů.),“ krčí rameny.

Hrábnout hluboko do našich peněženek….

„Od doby, co se stal Donald Trump americkým prezidentem, se Evropa zbláznila a dala se na cestu, že všechno zachrání sama. Ať to stojí, co stojí! Samozřejmě vláda ČR, jako poslušní panáčci, se nejen přidává, ale bude ještě horlivější, než ti z nejhorlivějších. Tahle zadlužená republika, která už osekala z výdajů kdeco, tedy samozřejmě z výdajů pro občany této země. Pánové se samozřejmě uskrovňovat nemusí. Tak tihle hospodáři se rozhodli masivně zbrojit. Nejen, že opět chtějí hrábnout hluboko do našich peněženek a omezit všechny možné výdaje na sprostý lid, ale vůbec nemají rozmyšlené důsledky. (Jen tak mimochodem. Všimli jste si, že jsme se opět vrátili do časů minulých? Nu ano – Amerika už je zase náš nepřítel!! ),“ žasne herec a dodává. „Sice slyším od vrchního státního lháře, jak se lid a zvláště důchodci rádi uskrovní, jen aby bylo na zbraně a byli jsme dobře ochráněni. Nejen, že strašení Ruskem už jim nikdo nežere, ale zcela zapomínají na to, že nikdo v této zemi, ani v Evropě, žádnou válku nechce a tak nemají lidi ochotné obsluhovat jejich válečný šrot, natož ochotné se jet někam kvůli nim nechat zabít,“ vzkazuje Ivan Vyskočil.

Co budeme v případě nějakého konfliktu jíst?

„Další a podstatnou záležitostí, provázející nepromyšlené válečnické choutky našich neumětelů, je otázka, co budeme v případě nějakého konfliktu jíst? S těmi případně bojujícími je to to samé," podotýká a pokračuje.

„Jako člen Klubu 2019 každý měsíc poslouchám nářky odborníků, jako třeba Zdeňka Jandejska a dalších, o soustavném a záměrném ničení našeho zemědělství. Jeden příklad za všechny, jak my, kdysi bramborářská velmoc, musíme dovážet brambory! A tak je to v ostatních komoditách stejné. Ano, socialistická potravinová soběstačnost je s EU nenávratně pryč! (...a prosím, některé pablby, ať mi neoponují argumenty… ale nebyly banány! Ne, nebyly, ale bez těch se dá přežít, bez brambor, cukru, zeleniny a masa jen těžko.),“ upozorňuje a dodává. „Tak se jen modleme, ať nás ti naši velezrádci nezatáhnou do nějaké další války. A můžeme se modlit společně s naším panem Výborným, ,ministrem zemědělství'. Modlení je totiž jeho jediná kvalifikace! Zemědělství to rozhodně není! A to neříkám já, ale chlapi srostlí s půdou, tvořící náš, čím dále početnější Klub!“

Ani tank se nedá sežrat….

„Nedávno mne zaujala stará indiánská moudrost: ,Až bude uloveno poslední zvíře, poražen poslední strom, a z řeky vytažena poslední ryba, pak teprve člověk pozná, že peníze se nedají jíst'! A mě napadá, že až všechno obrátíme na zbraně, tak teprve zjistíme, že ani tank se nedá sežrat,“ upozorňuje Ivan Vyskočil a pokračuje.

„Jednou Anton Pavlovič Čechov vyslovil divadelní pravdu: ,Visí-li na jevišti puška, musí se z ní vystřelit'! Tato zásada platí sice pro divadlo, ale snad nemusím rozvádět to hrůzné podobenství s hromaděním zbraní okolo nás? Nemají-li rozum ti nahoře, tak přeju nám obyčejným, abychom ho dostali co nejdříve aspoň my a také s jistou dávkou odvahy a nenechávali si tohle všechno líbit!!“

PS Ivana Vyskočila

„Mohl bych končit, ale neodpustím si P. S., dostává se Ivan Vyskočil ke čtenáři oblíbenému „dodatku“.

„Zaujalo mne vyjádření pana Hřebejka, které vyšlo i v PL. Připojila se též paní Němcová, alias Zděšená Mirka. Vypustila moudrost, že volba Miloše Zemana byla způsobena pouze nespokojeností části voličů – a tím přinesla deset let ostudy. Mínila patrně prezidentování Miloše Zemana. Inu tak to je, když si někdo neumí zamést před vlastním prahem. Ježibaba Němcová tu dělá totiž ostudu už od roku 1998. Tak to je bratru 27 let ostudy na vysokých postech. Kam se na Mirku hrabe prezident Zeman? Mimochodem. Panu prezidentu Zemanovi nesahá paní ,senátorka' ani po kotníky. Také se v onom článku můžeme ujistit, že slovník ,umělce Hřebejka' se nijak neliší od slovníku zavedenému v ODS. Viz Řeporyjec, Ondřej Šimíček, Otakar Foltýn a další giganti ducha. Lepší nečíst,“ uzavírá dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil.