Modrá akademie proti zelenému šílenství. Spolek představil program

reklama

Lékař Marek Zeman, právník a bývalý diplomat Petr Vacek a specialista ve výrobě potravin Michal Grus stojí u zrodu organizace The Blue Academy, která hodlá na celoevropské úrovni bojovat proti zelené ideologii zhmotněné do tzv. Green Dealu. Na prvním místě by rádi pomohli ke zrušení emisních povolenek.

Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 97% Nedopadly 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10111 lidí

Na tiskové konferenci, kde bylo založení spolku představeno, vystoupili i experti na oblast klimatu. Padala čísla, srovnání a grafy ukazující, že i kdyby celá Evropa snížila své emise oxidu uhličitého na nulu, ve vztahu k celému světu by takové snížení emisí nebylo prakticky zaznamenatelné.

„Spolek The Blue Academy, z.s., vznikl v reakci na vznik nového ‚náboženství‘, náboženství klimatických změn. Dlouhodobě jsme postrádali jakoukoliv diskusi o probíhajících klimatických změnách a údajně zásadním vlivu člověka na ně. Zároveň jsme si plně uvědomili dlouhodobě škodlivý dosah evropského projektu Green Deal, který byl v červnu 2021 uzákoněn tzv. klimatickým zákonem. Jsme přesvědčeni, že tato cesta – cesta uhlíkové neutrality je nejen neuskutečnitelná, ale také nemá důvodné opodstatnění. Jejím výsledkem může být rozvrat evropské ekonomiky a následně všech sociálních struktur. Naším úkolem je tomuto projektu zabránit, a to prostřednictvím Evropské občanské iniciativy – petice proti emisním povolenkám, a zároveň otevřít diskusi týkající se reálné ochrany životního prostředí nejen v Evropě, ale na celé planetě Zemi,“ uvádějí zakladatelé spolku.

Zakladatel Blue Academy Marek Zeman varuje před tím, aby sebou lidé nechali manipulovat. „Životní prostředí není nad lidmi,“ zdůrazňuje s tím, že ekonomické důsledky Green Dealu jsou bezprostředním ohrožením hospodářství celé České republiky, a tím celé struktury života v naší zemi.

Doplnil ho další ze spoluzakladatelů Blue Academy, Petr Vacek. „Kde zůstává jedna povolená pravda, končí politická soutěž. To my starší známe z bývalého režimu. Jde o problematiku, která se týká úplně všech bez ohledu na to, jaké politické přesvědčení zastávají,“ sdělil právník s odkazem na to, že odpůrci Green Dealu a podobných opatření bývají mnohdy nálepkováni a potlačováni s tím, že tento plán nesmí nikdo zpochybňovat.

Milan Šálek, který působí jako konzultant v oblasti meteorologie, klimatologie a hydrologie, na konferenci upozornil na konkrétních číslech a datech, jak západní média i některé tzv. vědecké panely manipulují ve věcech změn klimatu.

„Dochází se k závěru, že hlavní příčinou oteplování v tomto století není oxid uhličitý a další emitované skleníkové plyny, ale to, že se snížila odrazivost zemského povrchu. Má to různé příčiny, ale hlavní problém je, že nám ubývá oblačnost a přibývá slunečního svitu. Popírá to dogma, že viníkem oteplování v tomto století je člověk. S klimatickými změnami souvisí neustálé strašení, že nás čekají horší a nebezpečnější povětrnostní jevy. Naprostá většina těchto jevů nevykazuje žádné změny. Povodně se nám nezhoršují. Nejhorší povodně v Evropě byly v 18. století. Nejvíc mě naštvalo, když sem přijel pan Timmermans po tornádu, které bylo na jižní Moravě, a začal tvrdit, že tornáda a povodně jsou výsledkem lidské činnosti. Byl to obrovský nesmysl, který neměl oporu ve faktech. O tornádech i povodních jsem toho publikoval hodně, takže mě to opravdu nadzvedlo a stejně tak to, že na to přistoupila i média, a šířila tak dezinformace, což se týkalo i veřejnoprávních médií, bohužel,“ uvedl expert na změny klimatu Milan Šálek.

Předseda nevládní organizace Realistická energetika a ekologie Jaroslav Čížek konstatoval, že vůči Green Dealu panuje obava nazvat ho pravým jménem. „Nebojme se ďábla nazvat ďáblem. Cílem Green Dealu je odtržení růstu od spotřeby, což je totéž jako stanovit si za cíl vymyslet perpetuum mobile. Nikdo toho nedocílíte. O tom je Green Deal,“ řekl Čížek s tím, že takový plán nemůže nikdy uspět. „Když se politiky snižování emisí střetnou s politikami zaměřenými na ekonomický růst, tedy blaho lidem, růst pokaždé zvítězí. Platí zde jasný přírodní zákon, který říká, že v okamžiku, kdy zeslábneš, jsi sežrán. Toto platí i pro civilizace. Pokud nechceme dopadnout jako starověký Řím, nesmíme zeslábnout,“ dodal.

Základním faktem, na který nová organizace Blue Academy upozorňuje, je skutečnost, že lidská činnost se na globální produkci CO2 podílí pouze z 3,5 % a podíl Evropy na tom je v řádech promile. „Z toho plyne, že když se Evropa zblázní a všechno tady ve jménu ochrany klimatu zničí, z hlediska celé planety to neznamená vůbec nic,“ dodal zakladatel spolku Marek Zeman.

Z brožury Blue Academy, která je volně dostupná ZDE.

Psali jsme: Svobodní rostou a makají. Je to naše obrovské bohatství, říká Vondráček Vepřové nahoru, už v říjnu. A prostě nebude. ,,Průšvih v celé EU.” The Blue Academy: Stop nevědeckým a ničím nepodloženým nesmyslům nazývaných Green Deal „Ještě se to neutrhlo, ale...“ Co dál po Václaváku a o čem se nepsalo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE