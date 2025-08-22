Ministr Stanjura: Naše priorita. Dostupnější bydlení pro lidi

25.08.2025 7:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dostupnému bydlení.

Ministr Stanjura: Naše priorita. Dostupnější bydlení pro lidi
Foto: FB Zbyňka Stanjury
Popisek: Zbyněk Stanjura vysvětluje vládní balíček

Dostupnější bydlení pro lidi.

Zvýšení dostupnosti nájemního bydlení je pro naši vládu jasná priorita. Proto jsem na Ministerstvu financí udělal konkrétní kroky, které pomůžou mladým rodinám, seniorům i potřebným profesím k férovému bydlení:

Založil jsem Kolegium ministra pro bydlení – u jednoho stolu tak sedí banky, pojišťovny, investoři i developeři.

Udělali jsme inventuru státních pozemků – více než 200 parcel předáme obcím k výstavbě bytů.

Připravili jsme cenové mapy nájemného, aby podpora šla tam, kde je opravdu potřeba.

Jednáme o využití pozemků v pražských Letňanech – mohou tam vyrůst tisíce nových bytů.

Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Okamura o EU, Fialovi a Rakušanovi: Nejen že nás nebrání. Oni to podporují
Schillerová (ANO): Mise Zbyňka Stanjury je pro tento podzim jasná
Kdy si přijdou pro Fialu a Stanjuru? Macinka položil zásadní otázku
Půjde stát po penězích obcí? Nedýchají s vývojem státního rozpočtu, zní z koalice

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ODS , Stanjura

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Pohne Fialova vláda s dostupností bydlení, když se jí to za poslední čtyři roky nepovedlo?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. et Ing. Miloš Nový byl položen dotaz

Nemyslíte, že byste jako politici měli respektovat především názor většiny lidí?

Ne jen odborné veřejnosti? Jeden příklad za všechny. Podle různých průzkumu většina Čechů nechce Euro, a vy ho přesto prosazujete. Tak kde je pak nějaký respekt? Nehledě na to, že proti přijetí Eura je třeba i řada odborníků a ekonomů.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Stanjura: Naše priorita. Dostupnější bydlení pro lidi

7:04 Ministr Stanjura: Naše priorita. Dostupnější bydlení pro lidi

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dostupnému bydlení.