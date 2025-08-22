Ministr Stanjura: Naše priorita. Dostupnější bydlení pro lidi

Dostupnější bydlení pro lidi.
Zvýšení dostupnosti nájemního bydlení je pro naši vládu jasná priorita. Proto jsem na Ministerstvu financí udělal konkrétní kroky, které pomůžou mladým rodinám, seniorům i potřebným profesím k férovému bydlení:
Založil jsem Kolegium ministra pro bydlení – u jednoho stolu tak sedí banky, pojišťovny, investoři i developeři.
Udělali jsme inventuru státních pozemků – více než 200 parcel předáme obcím k výstavbě bytů.
Připravili jsme cenové mapy nájemného, aby podpora šla tam, kde je opravdu potřeba.
Jednáme o využití pozemků v pražských Letňanech – mohou tam vyrůst tisíce nových bytů.
autor: PV