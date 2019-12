Mohl jich zabít ještě mnohem víc! Dusno po vraždách v Ostravě. Odborníci odhalili závažné problémy

V úterním Duelu Jaromíra Soukupa promluvili bezpečnostní expert Andor Šándor a konzultant izraelské Akademie proti terorismu David Bohbot. Řešili připravenost České republiky na útoky podobné tomu, který se včera odehrál v nemocnici v Ostravě. V ní dvaačtyřicetiletý muž zahájil palbu v čekárně traumatologické ambulance v úterý po sedmé hodině. Střílel čekající pacienty z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Šest lidí zabil, tři jsou zranění. Podle obou expertů je nutné zvýšit zabezpečení podobných institucí. Kritizovali rovněž to, jak celý zásah bezpečnostních složek probíhal. A Šándor vzpomenul i na předloňský teroristický útok seniora Jaromíra Baldy. „Jsme unikátní země, která k vyrobení teroristického útoku nepotřebuje ani jednoho muslima či Araba,“ pronesl.

Bohbot označil bezpečnostní opatření před útokem za nedostatečné. To, že jsme nedokázali ochránit naše občany, hodnotí, že jsme „neodvedli dobrou práci“. „Nikdo nejednal, nikdo jej nezastavil,“ shrnul. V nemocnici by podle něj měly být bezpečnostní rámy a její ochranka naprosto selhala. Podivoval se také nad tím, že si nikdo nevšiml, že útočník takovýto čin plánuje.

S tím ovšem Šándor nesouhlasí. Poukázal, že je u nás jiná situace nežli v Izraeli. „Půlka Čechů bude hlídat druhou půlku. My žijeme ve svobodném světě, kde těžko můžeme na všechny nahodit sledovačku, odposlechy. To prostě v naší zemi nejde,“ prohlásil. On sám vidí problém hlavně v nedostatečné ochranné agentuře, jelikož zakázku na ochranu dostává ten subjekt, který nabídne nejnižší cenu a nerozhodují jiné faktory.

Podle Bohbota se o pohnutkách pachatele dá zjistit pomocí jeho komunikace. „Jenže co když nekomunikuje?“ podotkl Šándor.

Bohbot si však za kritikou zásahu stál. Další mrtví či zranění podle něj nejsou jen díky tomu, že se sám útočník rozhodl ve svém běsnění nepokračovat. Prý se nemůže stávat, aby útočník bez problémů vstoupil do budovy a po svém útoku ji bez problémů opustil. „Co kdyby tam bylo více lidí a chtěli dále zabíjet? Já si myslím, že by se jim to povedlo,“ upozornil.

Šándor vyjmenovával, že je potřeba v nemocnicích zvýšit stupně ochrany. Ukázal například na množství vstupů do budov.

Co se týče zásahu policie, podle Bohbota bylo na místě až příliš příslušníků. Vyřkl, že spíše měli být v okolí, aby chránili podobné objekty. Mnoho civilistů též podle něj vstupovalo do objektu i po útoku. „Potíž u nás je, že naši lidé nikoho neposlechnou, páska nic neznamená,“ souhlasil Šándor.

Na závěr oba experti také hovořili o bezpečnostní situaci u nás v souvislosti s blížícími se vánočními svátky. Lidé mají být podle Šándora obezřetní. Vyvrací tvrzení politiků, že jsme ostrůvkem bezpečí. „Ať se jdou večer podívat na Václavák a změní názor,“ vzkázal jim. Bohbot upozornil, že Česká republika se za bezpečnou považovat nedá. A pak Šándor upozornil, že jsme unikátní země, která k vyrobení teroristického útoku „nepotřebuje ani jednoho muslima či Araba“. Mířil tím na útok seniora Jaromíra Baldy, jenž způsobil nehody dvou osobních vlaků na Mladoboleslavsku. Jedenasedmdesátiletý Balda předloni pokácel dva stromy na železniční koleje, navíc šířil výhrůžné letáky. Chtěl tak u lidí vyvolat strach z muslimských migrantů.

Práci policistů naopak ocenil premiér Andrej Babiš (ANO). Premiér ocenil práci policie a to, jak fungoval krizový štáb.

Město zatím v souvislosti s útokem nepřijalo žádná zásadní opatření. Na zastupitelstvu dnes ale padl návrh, zda by nebylo vhodné zvýšit střelecký výcvik ostravských strážníků. Podle ředitele Městské policie Ostrava Miroslava Plačka strážníci už nyní střelbu trénují nad rámec zákona. Macura připomněl, že ostravská městská policie má navíc jako jedna z mála i operativní oddíl, který má speciální výcvik. Podle Plačka policie na příští rok plánuje pro strážníky i celodenní střelecký výcvik, který by se měl konat minimálně dvakrát do roka. Už před dvěma měsíci policie strážníky vybavila i balistickými vestami.

Primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) nevyloučil, že by město do budoucna uvažovalo o bezpečnostních opatřeních u takzvaných měkkých cílů. „To je ale věc, která vyžaduje delší čas a delší odstup, než je jenom těch pár hodin. Budeme vyhodnocovat celou řadu věcí ze včerejška jako předávání informací a tak dále. Mám několik poznámek, na které potřebuji získat nějaký názor,“ uvedl Macura.

