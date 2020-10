Moravec lhal. Takhle už ne! Kauza Prymula nabrala směrem k ČT obrátky

reklama

Kauza Prymula měla svou dohru i Otázkách Václava Moravce. Moderátor v něm uvedl, že schůzky se zúčastnil náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) David Šmehlík.

Psali jsme: Moravec lhal. Zde je důkaz. Kauza Prymula má po show ČT nový rozměr

„Jednoznačně odmítám spekulace o mé údajné účasti na této schůzce. Schůzky jsem se nezúčastnil, v době jejího konání jsem byl doma se svojí rodinou," řekl pro Zdravotnický deník. Přímo v pořadu to také vyvracel Roman Prymula: „Určitě tam nebyl nebo musel být v prostoru, kde jsem ho neviděl." Šmehlík dle Zdravotnického týdeníku vyloučil, že by po něm ČT chtěla vyjádření, případně potvrzení přítomnosti na schůzce. „Nikdo mi nepsal, ani nevolal, ani neznámé číslo," řekl Šmehlík Zdravotnickému deníku.

Šéfredaktor deníku se kvůli tomu pustil do moderátora nedělního pořadu: „Dostal jsem se k tomu až nyní, protože jsem instaloval nové akvárko, ale musím vyvrátit fámu, kterou šíří Václav Moravec. Náměstek VZP David Šmehlík na schůzce s Faltýnkem nebyl. A nikdo se ani u něj neobtěžoval tuto informaci ověřit. Je hezké přednášet studentům, jak se má žurnalistika dělat, horší je ta praxe, že...“

Hodnověrnost této informace od Šmehlíka zpochybnil bývalý zastupitel Žít Brno Matěj Hollan, ale Cikrt Šmehlíka bránil. „Byl by totální blázen, kdyby o tomhle lhal. Kdykoliv by ho to mohlo dostihnout. Je v takovém postavení, že to nemá zapotřebí,“ tvrdil. Navíc podle osobní zkušenosti není Šmehlík lhář, ale je až drsně přímý.

„Jenom proto, že ho preferuje Babiš, nebo že něco řeší jinak, než bychom si přáli, neznamená, že je automaticky lhář a zločinec. Přece nebudeme takto komunikovat ve veřejném prostoru, kde bude Václav Moravec bez důkazů říkat, kdo je lump a kdo není,“ apeloval a dodal, že s tím má osobní zkušenost, i když ne přímo s Moravcem.

Hollan ovšem nepovažoval prohlášení Šmehlíka za důkaz čehokoliv. „Dokud se nedokáže, kdo tam byl ve skutečnosti, tak je to jeho tvrzení, pro které ale nepředložil důkazy,“ tvrdil.

„Tuto detektivní hru rozehrál Prymula s Faltýnkem a vtáhli do ní všechny okolo. Pokud teď někdo tvrdí, že tam nebyl, ale jsou informace, že by tam být mohl, tak prostě jeho vyjádření ‚nebyl jsem tam, čestný pionýrský‘ není relevantní. Abych byl dobře pochopen – nemyslím si, že by tam on byl, nemám k tomu žádné indicie, z ničeho ho nepodezřívám. Ale pokud vám řekl, že byl doma, neznamená to skutečně vůbec nic,“ tvrdil.

S tím Cikrt nesouhlasil. „Moravec nepřinesl žádný důkaz, že tam byl jenom JPP. A já toho člověka znám natolik, že vím, že by mě nelhal, chápete to?“ vysvětloval Hollanovi. „Takže když řeknu, že jste tam byl vy, abyste dostal prachy na nějaký program, můžete to vyvracet, jak chcete, ale jste sprostý podezřelý, protože jsme to já nebo Moravec nebo kdokoliv řekl?“ vztáhl Cikrt obvinění na něj.

Dramaturgyně Otázek Václava Moravce Hana Andělová pro Lidovky.cz sdělila, že pokusy získat na Šmehlíka kontakt, aby se ke své účasti vyjádřil, nebyly úspěšné. Zdroje, jež jeho přítomnost uvedly, označila dle LN za důvěryhodné a dodala, že náměstka pozvala do další televizní debaty. Dodejme, že kontakt na náměstka ředitele VZP ČR pro zdravotní péči je veřejně dostupný na stránkách VZP, i když o víkendu, kdy se pořad vysílá, to pravděpodobně není moc platné.

