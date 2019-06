Motýle, motýle. Jan Hřebejk se směje Babišovi, Marek Wollner taky

My chceme znovu motýle. Věta premiéra Andreje Babiše ve vystoupení před podnikateli, která vyvolala i na poměry Andreje Babiše zcela mimořádnou vlnu parodií a recesí. A zapojují se do ní jak premiérovi zapřisáhlí odpůrci, tak ti, které upřímně pobavil.

Andrej Babiš hovořil před podnikateli o zemědělství a životním prostředí. Kromě toho, že je přesvědčoval, že včely mají rády řepku, také avizoval, že vláda chce nechat zasadit deset milionů listnáčů. A rovněž se chce přičinit o to, aby se do krajiny vrátil hmyz, který podle expertů ubývá. A právě k tomu premiér pronesl větu „my chceme znovu motýle“.

Množné číslo „motýle“ je jedním ze slovakismů, kterými český premiér svou řeč příležitostně prokládá. Nezvyklé slovo ovšem zaujalo a „motýle“ se staly hitem internetu. A ačkoliv se premiér snažil vysvětlovat, jak to myslel (dokonce přímo v průběhu rozhovoru pro MF Dnes volal ministru Brabcovi, aby novinářům vysvětlil, co resort životního prostředí podniká pro návrat motýlů do přírody), veřejnost stále baví jeho slovenská koncovka.

Na internetu šíří vtipy o Babišových motýlech například režisér Jan Hřebejk. Ten na svém Twitteru zveřejnil obrázek fiktivního vydání deníku MF Dnes, patřícího do holdingu Agrofert. Kromě toho, že hlavní titulek avizuje, že Andrej Babiš kupuje Letenskou pláň a chce ji osít řepkou, obsahuje smyšlená titulní stránka deníku tři obrázkové vtipy věnující se motýlům.

Na prvním obrázku jsou do filmové ukázky zakomponováni Andrej Babiš s manželkou Monikou v rolích dědečka a vnučky. Ta se ptá: „Co to bylo za motýle, dědečku?“ Odpověď zní: „To je babočka estébák, děvenko.“

I druhý obrázek pochází z filmu, tentokrát ze slavné série o Vinnetouovi. Ten se svým bílým parťákem Old Shatterhandem fascinovaně hledí do dáli, a k tomu je přidělaná bublina s dotazem „Co je to za idiota?“. Na druhém obrázku lze podle očekávání vidět Andreje Babiše, kterak se plazí krajinou se síťkou a voláním „Motýle, motýle“.

A třetí obrázek je parodií na filmový plakát. Filmu Motýlek s Dustinem Hoffmanem a Stevem McQueenem bylo v názvu poměrně nápadně odmazáno poslední písmenko, takže jsme z něj opět dostali Babišovu variaci na množné číslo slova motýl.