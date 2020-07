Mrtvoly v USA: Kradou a střílí? Nemají na chleba! Věta, kvůli které je zle

Americká kongresmanka za demokraty Alexandria Ocasio-Cortez si myslí, že za vzrůstající kriminalitou v USA stojí vysoká míra nezaměstnanosti. „Musíte se vžít do jejich role, kdy buď ukradnou pár kousků chleba nebo budou během noci hladovět,“ prohlásila během debaty. Škrty policejního rozpočtu v New Yorku o jednu miliardu dolarů jsou dle Cortezové „divná matematika“. Jen během uplynulého týdne bylo v New Yorku zabito 3x více lidí, než jaký je průměr za 13 uplynulých let.

Amerika opět zažila krvavý víkend. Dle dat serveru New York Post bylo zastřeleno jen v samotném New Yorku 15 lidí od soboty. Za celý týden jsou čísla ještě horší, jelikož bylo zastřeleno 43 lidí. To je dle webu třikrát více, než je průměr stejného období za posledních 13 let.

„Šel jsem spát brzy a další věc, kterou jsem slyšel z mého okna, byly dvě rány, které zněly přesně jako ohňostroj,“ popsal jednu událost střelby v New Yorku svědek Lucy. „Slyšel jsem tu spoustu ohňostrojů před týdnem (na Den nezávislosti), takže jsem na to nijak nereagoval, dokud jsem neslyšel někoho křičet. Dále jsem viděl to, jak se ulice zbarvila světly policie a záchranné služby,“ dodal. Postřeleným měl být 41letý Thomas Gonzalez. Dle svědků měl být skupinkou tří lidí postřelen nejméně 9 střelami do hrudi. Gonzales měl být střelen, zatímco seděl a povídal si s přáteli poblíž dětského hřiště. „Byl to dobrý muž, popsali ho sousedi.“ O násilí v USA jsme psali například ZDE:

V době rostoucí kriminality spojené s protesty Black lives matter navrhují někteří politici snížit rozpočty pro policii. Jednou z nejznámějších zastánkyň hnutí usilujícího o škrty u policie je kongresmanka demokratů Alexandria Ocasio-Cortez. Ta zkritizovala dosavadní změnu rozpočtu pro policii. Řekla, že rozpočtové škrty nejdou dost daleko. „Škrty znamenají škrty. Neznamená to rozpočtové triky nebo divnou matematiku. Neznamená to přemístění policejních škol z rozpočtu NYPD do vzdělávacího rozpočtu, což by znamenalo, že ve školách zůstane stejný počet policistů,“ prohlásila Cortezová. Starosta New Yorku připravil změny rozpočtu policie, kdy škrty činí jednu miliardu dolarů. Cortezová však tuto částku považuje za malou. Celkový rozpočet NYPD činí 6 miliard dolarů.

Inbox: @AOC weighs in quite critically on developing de Blasio-City Council NYPD budget deal > pic.twitter.com/QRZ3hvmBU6 — Ben Max (@TweetBenMax) June 30, 2020

Kromě snížení rozpočtu policie se demokratka proslavila během uplynulých dnů i jiným výrokem. Ten se týkal právě probíhajícího násilí v USA. Informoval o tom Fox News. Během virtuální konference radnice New Yorku, které se Cortezová účastnila ve středu, odpověděla na dotaz ohledně růstu kriminality toto:

„Dovolte mi to objasnit tak, aby to bylo každému, kdo se táže na vzrůstající násilí, naprosto jasné. Rozpočet policejního oddělení New Yorku (NYPD) ještě nebyl seškrtán a ty změny v rozpočtu, které byly navrženy městskou radou, v hodnotě jedné miliardy dolarů, podívejte, ony to nejsou reálné škrty a znova, ony ještě neproběhly. Doopravdy neproběhly. Takže myslete na to, že vzrůstající násilí, které probíhá, se děje s šestimiliardovým rozpočtem policie New Yorku. Takže šestimiliardový rozpočet neodvrátil narůstající násilí.

Policii financujeme více a více. Dáváme na ni více, více, více a více peněz každý rok. Do rozpočtu NYPD jde 6 miliard dolarů. A nezabránilo to vzrůstajícímu násilí. Pojďme se vrátit k tomu, proč násilí narůstá. Pojďme se nad tím zamyslet. NYPD sami mají příběh, který potírají jejich vlastní data. Zaprvé NYPD říká, že za vzrůstající kriminalitou stojí justiční reforma. (Na jaře proběhla v New Yorku reforma, která měla snížit počet lidí ve vazbách kvůli šíření koronaviru. Více informací například ZDE:)

Před pár týdny však zveřejnili data, která ukazují, že skoro nikdo z těch, kteří byli zadržení za páchání kriminality, nebyl propuštěn z vazby po té reformě. Takže proč narůstá násilí? Pojďme se nad tím zamyslet. Má to co dělat s rekordní mírou nezaměstnanosti, kterou máme zrovna teď v USA? S faktem, že lidé jsou na takové úrovni ekonomického zoufalství, který jsme neviděli od Velké hospodářské krize? Možná to má co dělat s tím, že lidé neplatí nájem a bojí se platit nájem. Takže jdou ven, potřebují nakrmit své děti a nemají peníze, takže nejspíše se musíte vžít do jejich role, kdy buď ukradnou pár kousků chleba nebo budou během noci hladovět. Možná to má co dělat s tím, že podpora v nezaměstnanosti nebyla dána každému a lidé pořád na ni čekají,“ řekla kongresmanka.

AOC on increased NYC crime: "Maybe this has to do with the fact that people aren't paying their rent & are scared to pay their rent & so they go out & they need to feed their child & they don't have money so... they feel like they either need to shoplift some bread or go hungry." pic.twitter.com/oHSTWWJZ6a — The Hill (@thehill) July 12, 2020



