Muselo to ven. Feri obžalován: Apolena Rychlíková lituje, co musela zažít

Kauza exposlance Dominika Feriho spěje ke svému vyvrcholení. Policie totiž, na základě zjištění z jejího šetření, ho navrhla obžalovat. Návrh na obžalobu obdrželo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3. Kauzu odstartoval článek v ParlamentníchListech.cz. Zpočátku Feri našel překvapivé zastánce u dvou soupeřů o prezidentský úřad. Že se 25letý kluk snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální, říkal jeden z nich.

„Kriminalisté ukončili vyšetřování případu a na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 zaslali návrh na podání obžaloby pro tři případy znásilnění.“

Tolik strohá věta, kterou dnes na svém twitterovém účtu zveřejnila Policie ČR.

Kriminalisté ukončili vyšetřování případu a na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 zaslali návrh na podání obžaloby pro tři případy znásilnění. #policiepha https://t.co/jqlBXU7m3b — Policie ČR (@PolicieCZ) October 20, 2022

Již dříve Policie ČR podle ČTK uvedla, že Ferimu hrozí až 10 let vězení, protože ho kriminalisté stíhají i pro trestný čin znásilnění spáchaný na dítěti. V tomto případě šlo o 17letou dívku. Feri tehdy vinu odmítl.

Připomeňme si, jak celá kauza začala. Odstartoval ji článek v ParlamentníchListech.cz „Feri má problém. Zničující skandál, nebo pomluva? Mlčení možná skončí“.

V článku byly zmíněny znepokojující příspěvky obsahující údajné zkušenosti mladých žen se sexuálním obtěžováním, či dokonce nařčení popisující prvky sexuálního nátlaku či až násilí, které se o tehdejším poslanci Dominiku Ferim objevovaly na sociálních sítích.

„Já znám holku, který se to skoro stalo, ale měla dost sebevědomí a vyhodila ho z bytu. Takže mi to asi přijde pravděpodobný. Ale dokud o tom nepromluví nějaká z holek, který se to skutečně stalo, je dost nejistý o tom spekulovat,“ napsala třeba jedna z diskutujících na Twitteru.

Ja znam holku, ktery se to skoro stalo, ale měla dost sebevědomí a vyhodila ho z bytu. Takže mi to asi přijde pravděpodobný. Ale dokud o tom nepromluví nějaká z holek, který se to skutečně stalo, je dost nejisty o tom spekulovat. — Magdalena Šipka (@Magdalenasipka) May 17, 2021

Servery A2larm.cz a DeníkN.cz se pak začaly věnovat zmíněným příspěvkům a vypátraly dívku, která byla Ferim přímo zneužita a svěřila se s tímto zážitkem kamarádce.

Ta pro server A2larm.cz situaci popsala takto: „Petra mi tehdy řekla, že před nějakou dobou měla u sebe doma party, na kterou přišel s jejím kamarádem i Feri. Na té party se pilo a Petra byla už poměrně opilá, když ji Feri zatáhl do jejího pokoje a dveře zabarikádoval nočním stolkem. Potom ji tlačil do sexu tak dlouho, dokud k němu nedošlo, i když opakovaně vyslovila nesouhlas. Její kamarád zaznamenal, že se něco děje, a do toho pokoje se snažil (neúspěšně) dostat. Pochopila jsem, že ten zážitek zpočátku úplně potlačila a vinila samu sebe, protože ‚přece byla opilá‘, a v tom stavu ho po nátlaku nakonec nechala, ať dělá, co chce.“

Následovalo vyšetřování, které vyvrcholilo právě dnes zasláním návrhu státnímu zastupitelství na podání obžaloby.

K dnešnímu návrhu na podání obžaloby se vyjádřila na svém twitteru i jedna z těch, kteří o kauze psali od samého začátku a podíleli se na objasnění a dohledání některých detailů – aktivistka, novinářka a filmařka Apolena Rychlíková.

„O obžalobě DF teď rozhodne státní zástupkyně, ale nejspíš ji samozřejmě podá. Mrzí mě a vždy bude, kolik očerňování, spekulací, útoků a lží se na ženy v této kauze sneslo, i to, kolik na mě s Jakubem. Přála bych si, aby prostředí u nás bylo citlivější. Pomohlo by to všem,“ napsala s odkazem na komplikace a útoky, kterým museli s kolegou Jakubem Zelenkou čelit.

O obžalobě DF teď rozhodne státní zástupkyně, ale nejspíš ji samozřejmě podá. Mrzí mě a vždy bude, kolik očerňování, spekulací, útoků a lží se na ženy v této kauze sneslo, i to, kolik na mě s Jakubem. Přála bych si, aby prostředí u nás bylo citlivější. Pomohlo by to všem. — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) October 20, 2022

Dodejme, že hlavně v úvodu kauzy měli pro Feriho počínání někteří politici pochopení. Neodsoudil ho tehdy ani zakladatel TOP 09 a bývalý kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg, ani jeho někdejší soupeř v boji o prezidentský úřad Miloš Zeman.

„Nikdy jsem nic takového neslyšel. A co je prosím nevhodné chování? A co je sexuální obtěžování? Že se 25letý kluk snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci,“ prohlásil Schwarzenberg pro CNN Prima News.

Na jeho slova tehdy zareagoval pro server iDnes.cz právě Zeman, který prohlásil, že kauzu považuje za hloupost.

„I když jsem se s Karlem Schwarzenbergem mnohokrát lišil v názorech, musím připustit, že můj postoj k tomuto údajnému sexuálnímu skandálu se velmi blíží názoru Karla Schwarzenberga,“ dodal ještě Zeman v rozhovoru pro iDnes.cz.

Feri obviněn. Hrozí mu 10 let za tři znásilnění Zvrhlík je to! Co asi mohou prosazovat? TOP 09 to schytala za Feriho Už to leze: Jak to bylo s Dominikem Ferim. Po letech a naplno „Co to meleš, h*so?" Kauza Feri se teprve rozjela. Po převozu do špitálu

