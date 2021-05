Feri má problém. Zničující skandál, nebo pomluva? Mlčení možná skončí

reklama

Mladý politik v tomto týdnu v Brně na Moravském náměstí představil program koalice pro mladé voliče a společně s dalšími kandidáty SPOLU při zahájení kampaně zazvonil na zvon, což mělo symbolizovat „odzvonění éry populismu, drancování veřejných financí a úpadku morálky“, mezitím, co průběh akce narušil příchod krupobití, se na sociálních sítích však namísto Feriho programu řešila kauza ohledně jeho přístupu k ženám, která obsahuje dosti mrazivé výpovědi údajného sexuálního obtěžování a nátlaku, jehož se měl Feri dopustit nejen na vysokoškolských studentkách, ale také na dívkách na středních školách.

Přestože se jedná o spekulace bez přímých výpovědí potenciálních obětí sexuálních výpadů, na sociálních sítích začalo téma dosahovat velkých rozměrů a přihlásili se i lidé, kteří tvrdí, že oběti sexuálního nátlaku, či dokonce obtěžování ze strany Feriho znají. Mnoho výpovědí přistálo kupříkladu na twitterovém účtu s přezdívkou Ladislava Stanislava, kde padla otázka, proč není kauza medializovaná. Pod hojně komentovaným příspěvkem zaznívají spekulace, že oběti údajného sexuálního násilí nejsou smyšlené a existovat mají též důkazy i svědci. „Důkazy někde existují. Zneužitý holky. Svědci. Akorát je mi jasný, že se tím už asi nechtějí zabývat...,“ zaznělo.

no ty dukazy nekde existujou. zneuzity holky. svedci. akorat je mi jasny ze se tim uz asi nechtej zabejvat... — ladislava stanislava (@nejakyjmeno) May 17, 2021

Že se věc měla stát, tvrdí i několik lidí, kteří přišli s Ferim do kontaktu či podle svých výpovědí od svých kamarádek, které měl Feri obtěžovat. Jednu z výpovědí poskytla i teoložka a básnířka Magdalena Šipka. „Já znám holku, které se to skoro stalo, ale měla dost sebevědomí a vyhodila ho z bytu. Takže mi to asi přijde pravděpodobný. Ale dokud o tom nepromluví nějaká z holek, které se to skutečně stalo, je dost nejisté o tom spekulovat,“ napsala ke spekulacím.

Ja znam holku, ktery se to skoro stalo, ale měla dost sebevědomí a vyhodila ho z bytu. Takže mi to asi přijde pravděpodobný. Ale dokud o tom nepromluví nějaká z holek, který se to skutečně stalo, je dost nejisty o tom spekulovat. — Magdalena Šipka (@Magdalenasipka) May 17, 2021

Případ, který popisuje, však podle ní neměl prvky trestného činu, podle ní zmiňovaná dívka nebyla „skoro zneužita“, Feri se měl ale prý agresivně dožadovat sexu. „Přibližně tak, ale je otázka, jestli to je zneužití. Spíš prostě nevhodný, lehce agresivně vznesený nárok na sex, na který nepřistoupila. Na tom ještě není nic trestného. Spíš když jsem četla toto vlákno, prostě mi do toho tento příběh zapadal,“ tvrdí teoložka.

Přibližně tak, ale je otázka, jestli to je zneužití. Spíš prostě nevhodný lehce agresivně vznesený nárok na sex, na který nepřistoupila. Na tom ještě není nic trestného. Spíš když jsem četla toto vlákno, prostě mi do toho tento příběh zapadal. — Magdalena Šipka (@Magdalenasipka) May 17, 2021

Svědectví poskytl i spolupředseda hnutí Budoucnost a provozovatel Sociálního družstva Střecha Filip Hausknecht, který se měl s Feriho přístupem k ženám setkat na vlastní kůži. Tvrdí, že zná dívku, kterou měl poslanec obtěžovat na jeho maturitním plese. Dosti zvrhle se měl o jeho spolužačkách Feri vyjádřit i na jedné z akcí, když byl Hausknecht studentem gymnázia. „Já znám jednu holku, kterou obtěžoval na našem maturáku. Když přišel na akci našeho gymnázia, co jsem pořádal, tak první věc, co mi řekl, byla: ‚Tak mi ukaž ty vaše kundičky tady,‘“ popisuje.

I podle dalších příspěvků se měl Feri chovat vůči mnoha středoškolačkám, jež potkával během velkého množství akcí, během nichž se na středních školách politik objevoval, dosti nevhodně a měl se mnoha z nich dožadovat sexu. „S mně dost blízkou osobou chtěl spát, když dělal přednášku na gymplu, kam chodila, ale ona ho odmítla, tak spal s její spolužačkou nahned. Absolutně vůbec bych se nedivila, že někoho znásilnil, je perverzní a egoistickej,“ tvrdí jedna z uživatelek v diskusi.

S mně dost blízkou osobou chtěl spát, když dělal přednášku na gymplu kam chodila, ale ona ho odmítla, tak spal s její spolužačkou instead. Absolutně vůbec bych se nedivila, že někoho znásilnil, je perverzní a egoistickej. — Teenka (@teenkapleenka) May 18, 2021

Přibývajících reakcí na téma údajného sexuálního nátlaku a obtěžování ze strany jedné z nejviditelnějších osobností TOP 09 si povšiml i aktivista Kryštof Stupka, a sám se tak rozhodl ověřit si, zdali je věc pravdivá, či nikoliv. Stupka tedy kontaktoval přímo jednu z bývalých členek topky, přičemž jej poté odpověď dosti zarazila.

„Já ho nechci z ničeho obviňovat, ale vždycky potkám nějakou holku a: ‚Ty jsi v topce? Znáš Dominika Feriho? … Po kamarádce/po mně chtěl, abych mu ho ‚vykouřila‘ a podobně… a to jsou desítky, ne-li stovky příběhů…,“ měl se dozvědět Stupka od nejmenované bývalé členky TOP 09. „Jako někomu, kdo si sexuální násilí zažil, je mi z toho fakt hnusně,“ podotkl k tomu aktivista s ofocením z uvedené komunikace.

?? v reakci na tweet @nejakyjmeno jsem se zeptal bývalé členky @TOP09cz jestli si myslí, že je to pravda. Jako někomu kdo si sexuální násilí zažil je mi z toho fakt hnusně. můžete to vyvrátit? @DominikFeri pic.twitter.com/78621tV0XV — Kryštof Stupka ???????‍?? (@krystofstupka) May 17, 2021

I pod jeho příspěvkem se sešly další výpovědi. Ozval se i studentský zástupce z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde Feri studoval a nedávno i obhájil svůj doktorský titul. Na mladého poslance prý v dobrém nevzpomíná hned několik tamních studentek. „Ví to celá fakulta. Osobně za mnou jako za studentským zástupcem bylo několik holek, kterým nejmenovaný, řekněme dost nevybíravým způsobem, nabízel sex,“ tvrdí Martin Samek působící na univerzitě. Dodává však, že on sám neslyšel žádné příběhy, které by byly až na hraně zákona. „Ale není to nic, za co člověka dáte na policii,“ dodal k příspěvku, který kritizoval, že se všechny výpovědi zakládají výhradně na spekulacích.

Ví to celá fakulta. Osobně za mnou jako za studentským zástupcem bylo několik holek, kterým nejmenovaný řekneme dost nevybíravým způsobem nabízel sex. To ale není nic, za co člověka dáte na policii. — Martin Samek (@samekmartin) May 18, 2021

Dodal, že se radši ani nechce zajímat, zdali se Feri nedopustil něčeho horšího, bohatě mu prý stačí „nechutné chování se ženou jako s kusem masa“, o kterém se měl od studentek fakulty dozvědět.

Mně je to vlastně do jisté míry „jedno”, protože už jen to, že je někdo nechutný a jedná s ženou bez respektu nebo jako s kusem masa, by pro mě osobně znamenalo nevolitelnost. Já vlastně ani nepotřebuju a možná ani nechci vědět, jestli je tam nějaká horší činnost. — Martin Samek (@samekmartin) May 18, 2021

Na právnické fakultě se má i podle dalších komentujících téma řešit již řadu let.

Jen u tohodle je problem, ze si o tom referuje nekolik let cela Pravnicka fakulta UK a vetsina se setkala s nejakym devcetem, ktere to osobne zazilo. — BeginStreaming (@BeginStreaming) May 17, 2021

Další z přispěvatelek v diskusi sdílela zkušenost, která by do jiných příspěvků o Feriho jednání s ženami mohla zapadnout. „Na Tindru (aplikaci k seznamování) mi kdysi napsal, že čekal, že budu mít Instagram s nahými fotkami, a ne s uměním (dělala jsem street fotografii), a dál jsme se nebavili… tak v reálu jsou ty očekávání asi pak o kus jinde,“ sdílela.

O Feriho sexuálních výpadech se má hojně diskutovat po celé Praze. „Na ty příběhy člověk naráží doslova v každém kolektivu,“ sneslo se ke kauze s tím, že je až překvapivé, že se věci nechytla žádná média, když již jde o „veřejné tajemství“.

Proč není celá kauza více vidět, se mnozí dotazují i ve facebookové skupině Everyday Patriarchy Bullshit. I v ní pak přistály nejrůznější zkušenosti s komunikací s politikem včetně mnohem staršího ofoceného příspěvku jedné z dívek, která popsala, že Ferimu před pěti lety psala ohledně besedy se spolužáky, načež jí měl politik odepsat, že chce její nahé fotky. Příspěvku si všimla i novinářka a režisérka Apolena Rychlíková, přičemž celou věc komentuje, že to je „šílený“.

Rychlíková také poznamenala, že o sexuálním obtěžování častokrát poté z její zkušenosti oběti nechtějí hovořit.

Že celá věc může být v případě reálnosti citlivá a traumatizující pro případné oběti sexuálního nátlaku, a proto chybí ve věci přímé veřejné svědectví, míní hned několik z diskutujících, na argument, že všechna zmíněná obvinění by „mohl napsat každý“, jedna z uživatelek píše, že právě takové komentáře mnohé dívky s nepříjemnou zkušeností odrazuje promluvit, jelikož se bojí, že jim nikdo neuvěří a navíc „vystoupí proti ‚miláčkovi národa‘“.

V případě, že by se některá z těchto obvinění zakládala na pravdě, mělo by to pro politika jistě velmi vážné trestněprávní důsledky, a de facto by tím zřejmě skončilo i jeho působení v politice i ve veřejném dění, v němž se úspěšný politik pohybuje od útlého věku, a stal se tak v roce 2014 jedním z nejmladších radních v Česku, načež v roce 2017 pokořil i prvenství coby nejmladší zákonodárce v historii, když byl ve svých jednadvaceti letech zvolen do Poslanecké sněmovny.

Velmi dobře našlápnutou kariéru politika a vlivného činitele veřejného života Feri také završil i studijními úspěchy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde obhájil titul doktora práv a ve svém výstupu na výsluní české politické scény pokračuje každý den skrze své sociální sítě, cílené především na mladší spektrum voličů, na nichž svým dosahem nemá v rámci českého politického světa konkurenta ani v současném premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

Přestože se do nynějška jeden z nejviditelnějších členů TOP 09 zdál ve své úspěšné kariéře nezastavitelný, nynější spekulace mohou způsobit velmi nepříjemné důsledky jak pro něho samotného, tak i pro celou TOP 09, potažmo koalici SPOLU, kterou by případné potvrzení, byť jen části údajných tvrzení mohlo před příchodem volebního podzimu nenávratně zdiskreditovat.

Právě to, že se téma řeší převážně s příchodem předvolebních kampaní, pak někteří nepokládají za náhodu a upozorňují, že může jít o rafinovaný politický boj s cílem zdiskreditovat Dominika Feriho těsně před volebním kláním.

Mnozí však na to namítají, že se příběhy o Feriho přístupu k ženám a jeho údajného sexuálního nátlaku na ně šíří již delší dobu a téma nyní ožilo bez ohledu na termín voleb.

Přestože by zřejmě bylo namístě tvrdé ohrazení se vůči takto vážným spekulacím, politik k věci mlčí a do teď se proti nepotvrzeným nařčením stále neohradil. Nereaguje ani mluvší TOP 09. Redakce ParlamentníchListů.cz se Dominika Feriho pokusila kontaktovat, aby měl možnost skrze média celou věc případně dementovat, nezakládají-li se spekulace na pravdě, na dotaz ohledně jeho reakce k řadě údajných svědectví či otázku zdali jej kvůli této věci kontaktovala policie či jestli o kauze vůbec tuší, však politik mlčí a redakci na dotaz položený prostřednictvím e-mailové komunikace nedorazila do času zveřejnění článku žádná odpověď. ParlamentníListy.cz se politika pokoušely kontaktovat již od úterý 18. května.

