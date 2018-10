Musíme Evropu bránit na moři! Babiš ostře k migraci

Český premiér Andrej Babiš vyrazil na cestu do Varšavy. Se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým se shodli na tom, že členské státy EU nesmí být nuceni k nedobrovolnému přijímání běženců. Shodli se také na tom, že agentura Frontex sice potřebuje peníze na ostrahu hranic, ale nesmí těch peněz být příliš mnoho, aby nebyly ohroženy jiné další oblasti, které si zaslouží pozornost všech zemí EU. Morawiecki hovořil o rozvoji infrastruktury. „My ze střední Evropy bychom konečně chtěli dohnat standardy západní Evropy a k tomu strukturální fondy jsou,“ uved polský premiér.

Věnoval pozornost také Brexitu. Polsko je podle něj velmi důležitou zemí, která v jednáních o odchodu Velké Británie z EU zastává středovou pozici. „Hájíme především zájmy Poláků a polských podnikatelů,“ zdůraznil. Jedním dechem dodal, že Britové žijící v Polsku se budou i po Brexitu těšit právům, která mají dnes. Totéž platí o Polácích žijících dnes na území ostrovního království.

Když dostal slovo Babiš, pochvaloval si spolupráci Česka a Polska v rámci Visegrádské čtyřky. Pokud jde o Frontex, pole českého premiéra agentura sídlící ve Varšavě odvádí dobrou práci, ale svou působnost by měla rozšířit i mimo hranice EU. „My musíme ten kontinent de facto bránit na moři,“ zaznělo z úst českého premiéra. Babiš zdůraznil, že je třeba bojovat proti ilegální migraci a pašerákům. „Proti pašerákům, kteří v roce 2016 vydělali 5,7 miliardy euro,“ podotkl Babiš.

Předseda české vlády nabídl úvahu, zda plánované posílení Frontexu není přílišné a zda by nestálo za to neposlat ty peníze do pobřežních stráží jednotlivých členských států EU.

autor: mp