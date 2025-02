Musk uklidnil Fica: Do vašich věcí už zasahovat nebudeme

Anketa Potřebujeme více žen v politice? Ano 2% Ne 56% Je mi jedno, zda je politik muž nebo žena, jde o to, co a jak prosazuje 42% hlasovalo: 7043 lidí

Budeme si to muset ohlídat

Musk ho podle Ficových slov ubezpečil, že tato éra skončila, protože administrativa nového prezidenta USA nemá zájem, aby se přes americké peníze zasahovalo do vnitřních záležitostí jiných zemí. „Pan Musk nás však upozornil, že úlohu, kterou donedávna sehrávala tato agentura, tedy USAID, může převzít Brusel. To si budeme muset ohlídat v rámci Evropské unie,“ zdůraznil Fico.

Dále se oba podle slov slovenského premiéra dohodli na výměně informací „tam, kde to bude absolutně nevyhnutelné“.

Cla by znemožnila prodej aut v USA

Druhé téma se týkalo tarifů a cel, které hodlá uvalit prezident Trump na produkci z Evropy a z celého světa. „Nejdřív jsme mluvili o 25% clu, pokud jde o výrobu hliníku a oceli. Ale je třeba říct, že tady se to víc dotýká spíše jiných zemí světa než Evropské unie. Podstatně vážnější problém je ohledně automobilů, protože pokud by se na ně uvalila vysoká cla, tak by se prakticky znemožnil jejich prodej na trhu v USA. Naléhal jsem na pana Muska, že to je téma, kde není nutné spěchat,“ sdělil Fico.

Podaří se prosadit nulová cla, nebo vypukne celní válka?

Ve Washingotnu byl podle premiéra také Maroš Šefčovič, evropský komisař, který má na starosti zahraniční obchod. „Snažil se americkým partnerům vysvětlit, v čem jsou výhody či nevýhody jakési obchodní války, která by mohla vypuknout. Domníváme se, že zavádění vysokého tarifu bude poškozovat obě strany. Proto jsem vyslovil požadavek, že by bylo vhodné, abychom vytvořili časový prostor na prodiskutování problému, jak se můžeme zavádění vysokých cel vyhnout, protože pokud k tomuto kroku přistoupí USA, musí přijít odpověď ze strany Evropské unie,“ objasnil slovenský premiér.

Jednou z cest by podle něj mohlo být, že budou cla stejná pro auta vyvážená z Evropy i pro auta vyvážená z USA. „Nebo že bude nulová sazba těchto cel,“ navrhl Fico.

Elon Musk – kterého předseda slovenské vlády označil za jednoho z nejvlivnějších lidí nejen ve Spojených státech, ale pravděpodobně i na celém světě – dle slov Fica odpověděl, že administrativa prezidenta USA prosazuje myšlenku stejných tarifů, aby některá země nebo některý region nebyly zvýhodňovány nebo znevýhodňovány. „Toto dává šanci, abychom o těchto otázkách ještě nějaký čas diskutovali,“ řekl Fico.

Budou se na Slovensku vyrábět Tesly?

Dále se Fico podle svých slov snažil představit Slovensko jako zajímavou zemi pro investory. „Je všeobecně známo, že na Slovensku se vyrábí obrovský počet automobilů. Na Slovensku je lokalizováno víc výrobců aut. A je rovněž známo, že se hledá země, která by mohla být výrobcem elektrických vozidel Tesla. Rovněž jsme hovořili o možnosti umístění datových center na Slovensku pro různé projekty, které se týkají umělé inteligence,“ dodal premiér.

Chápe prý, že Musk nejspíš nebude moci Slovensko navštívit, protože je silně vytížený. „Ale pozvali jsme lidi z jeho týmu, aby se seznámili s investiční atmosférou v naší zemi a zvážili veškeré možnosti,“ sdělil Robert Fico.