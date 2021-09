Muslimská Evropa? To je tak za hranou... Někdejší přední politik nevydržel poslouchat Bartoše

reklama

Konkrétně připomíná Bartošův výrok. „S muslimskou Evropou dnes problém mám. Na Francii a Německu se ukázalo, že když je lidí mnoho, tak je problém pak zvládnout integraci. Vznikají no-go zóny. Nemůžeme před tím zavírat oči,“ řekl Bartoš v rozhovoru Rádia Impuls.

„Neznám nikoho z lidí, kteří se věnují migraci nebo zastávají humanistické postoje v této otázce, kdo by tvrdil, že problémy, které migrace způsobuje, neexistují. Nechápu tedy, proti komu se zde Ivan Bartoš vymezuje. Mají-li to být lidé z občanské společnosti, věnující se práci s migranty a kteří prosazují integrační a na lidských právech a důstojnosti založený přístup, pak je to vůči nim podlé a nefér, dělat z nich vítače jenom proto, aby se vyhnul být za vítače označen sám,“ hodnotí jeho výrok Liška s tím, že jen z principu by nevolil strany, které používají výraz jako „muslimská Evropa“. „Je to tak za hranou, že je mi jedno, jak to ve skutečnosti myslí,“ zdůvodňuje proč a pokračuje, že chápe, že jsou Piráti objektem manipulací ze strany Babiše a „zbytku českých fašistů“. Není to podle něho ale důvod akceptovat jejich hru a slovník, myslí si. K programu pak dodává, že je mu smutno při pohledu na „tak slabý lidskoprávní a environmentální program PirStan“.

Fotogalerie: - Piráti a STAN v Pardubicích

Bývalý předseda Strany zelených dle svých slov chápe všechny, kteří volí proti Babišovi, a v tomto kontextu vzpomíná na dobu před osmi lety, kdy byl znovuzvolen předsedou strany. Tehdy se ho prý Martin Veselovský v rozhlase zeptal, co jsou největší problémy České republiky. Tenkrát prý odpověděl, že prvním problémem je Babišova snaha „koupit“ si absolutní moc. „Prakticky se mi vysmál, a musím přiznat, že mě tím tehdy vyvedl z míry a zbytek rozhovoru jsem strávil v defenzivě. Dnes bych se vysmál já jemu. Kvůli neschopnosti opozice za nás katastrofu jménem Babiš vyřeší Evropská komise anyway,“ vzpomíná Liška a dodává, že brutální sociální rozklad, ekonomika a upadající sociální infrastruktura zůstávají opomíjeným a „fakticky neexistujícím tématem voleb i dnes“, uvedl s tím, že ani Piráti a STAN tuto odpověď nenabízejí.

Zuzana Brejcha pak k tématu poznamenala, že změna názoru preference nepřinese. „Někdo, kdo takhle elasticky mění názor kvůli preferencím, není zárukou vůbec ničeho. A co je ‚muslimská Evropa‘? Je to Rakousko s devíti miliony obyvatel a z nich asi 800 tisíc muslimů? Žiju tu 53 let. Žije se tu dobře,“ uvedla vídeňská Češka.

A jeden názor byl trochu přívětivější k Pirátům. Albín Sybera si totiž myslí, že Piráti jsou pořád jednou z přijatelnějších stran. „Že Bartoš vypustil z pusy hovadinu, je bez diskuse, ale tohle ze sebe Zeman, Babiš, Fiala, Jurečka a spol vypouští dennodenně, že už se nad tím ani nikdo nepozastavuje – část politické scény se klepe nedočkavostí, až SPOLU a ANO to po volbách dají dohromady, možná v nejmafiánštější vládu v dějinách Česka. Já se nechci Pirátů zastávat, ale pořád je to nejtolerantnější uskupení z výběru mezi pravicí, extrémní pravicí a pravicovým populismem,“ uvedl, přičemž úroveň předvolební kampaně hodnotí jako tragickou. Především poukazuje na diskusi nad zástupnými problémy. Podle něho je to vyústěním dlouhotrvající krize politického diskurzu.

