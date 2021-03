Může za to Babiš. Psychopat. Primáři z těžce zkoušené nemocnice ve studiu povolily nervy a muselo to ven

Primář interny sokolovské nemocnice Martin Straka se domnívá, že za to, že se v jeho nemocnici umíralo ve velkém, může premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho slov o promořování věděl. „Je to psychopat,“ uvedl v Prostoru X.

Straka se úvodem vyjádřil k tomu, zda jsme už jako republika na cestě k výraznému zlepšení. „Myslím si, že tomu tak je. Ta čísla tomu napovídají. Po těch tvrdých opatření byli někteří lidé naštvaní, že to neklesá, ale byl obrovský úspěch, že to nestoupalo,“ podotkl Straka. „Naštěstí všichni, ministerstvo i celá vláda, zatáhli za brzdu, začali poslouchat experty, kteří tomu rozumějí, a to zachránilo mnoho tisíc lidí,“ dodal.

Podle jeho slov to, co jsme zažívali, bylo peklo. „Nezachránili jsme spoustu lidí, ale to bylo tím, že zachránit nešli. Virus byl tak rozjetý v populaci, že ti lidé chodili s mnohem horším průběhem. Úmrtnost byla veliká. Selektovat jsme museli,“ zopakoval svá dřívější slova Straka.

„Nejsem politik, takže nedokážu vyhodnotit některé politické kroky, jako že německá pomoc je gesto, že ji nepřijmeme, jak to řekli ministr Blatný s premiérem Babišem. Měli jsme to deset dvacet kilometrů, do těch nemocnic, pomoc se nabízela a nevyužila se,“ vyprávěl také Straka.

„Docházelo také k opakovanému zneužívání epidemie, od profesora Černého, od ministra Blatného. Černý se vyjadřoval, že to je epidemie a nikdo za nic nemůže. To je úplná lež. Blatný zase razil tezi, že ta čísla nadhodnocují autonehody, to je úplně nehoráznost, zpětně viděno. Naopak, ta čísla u těch mrtvých, jestli jsme dneska na 25 tisíc, tak jsme možná na 35, 40, tam spousta věcí chybí. Chybí tam falešné negativity, mrtví, kteří se do toho špitálu ani nedostali, k tomu testu,“ poznamenal Straka.

Mrtví pak podle jeho slov jdou na vrub těm, kteří rozhodují. „Slyšel jsem takové názory, že opozice nekonala nebo tak něco. Ale v momentě, kdy vám vládne víceméně psychopat, který neuznává opravdu nikoho, to se ví v tom úzkém kruhu lidí, kteří ho znají. Ten člověk neuznává vůbec nikoho. Myslím premiéra Bureše, Babiše, pardon,“ rýpl si do Babiše Straka. Litoval, že se nerespektovali odborníci jako profesor Maďar.

Podle jeho slov Česko zvolilo taktiku, kdy jsme nejhorší v ekonomice i nejhorší v počtu mrtvých. „My jsme opravdu nejhorší ve všem a za to by někdo měl nést zodpovědnost,“ sděliil Straka, že by ji měl nést premiér i ministr zdravotnictví.

„Lidi kolem Babiše jenom lžou. Nic jiného nedělají. To je jejich přirozené. Je to produkt StB lidí, kteří ve lži žijí. Oni si to ani neuvědomují, jsou v takové fázi demagogie, že vůbec neví, že lže. On si vůbec neuvědomuje, že to není pravda. On si myslí, že jeho manželka jela do Dubaje, protože se bála. On si to myslí, on v tom žije,“ dodal zostra.

Závěrem dodal, že musí skončit nejen chaos kolem koronaviru, ale i vláda diletantů a populistů. „To je devastace na desítky let, co se teď děje. Rozdělená společnost, prezidenta raději nekomentuji, to je snad pod úroveň komentovat tady ty věci. To je špatně. Nechci, aby moje děti vyrůstaly v takové společnosti, to se týká i vnuků a pravnuků, to se potáhne desítky let,“ dodal.

