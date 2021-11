My budeme ty finance skutečně řídit, víte? Schillerová nad Stanjurou jen kroutila hlavou

V první hodině Otázek Václava Moravce se před kamerami ČT střetli končící ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a pravděpodobný příští ministr financí ve vládě Petra Fialy Zbyněk Stanjura (ODS). Schillerová znovu kritizovala Českou národní banku. „Ukáže se, že mám pravdu,“ hřímala ve studiu. Stanjura vyrazil do útoku a prohlásil, že paní Schillerová a pan Babiš jen odvádějí pozornost od vlastních chyb. A to byl teprve začátek. Ve studiu bylo chvílemi pořádně horko. Nahlédněte.

Česká národní banka na svém posledním zasedání zvýšila úrokovou sazku o 1,25 procentního bodu, což je nejvíc od roku 1997. Kroky ČNB nebudou mít vliv na inflaci. „Ukáže se, že mám pravdu. Já jsem ráda, že už se v tomto ozývají i podnikatelské svazy. My tady zaškrtíme ten křehký růst. A podívejme se, kdo to dělá. Nedělá to téměř nikdo,“ rozčilovala se Schillerová.

„Je to samozřejmě snaha odvést pozornost a ukázat na někoho, kdo ale není viník. Viníkem je bezesporu česká vláda. Když posloucháte guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, tak ty vlivy jsou takové, že na nich má podíl vláda Andreje Babiše, zejména ta rozhodnutí z programu antivirus B. Ty peníze byly špatně alokovány,“ tepal vládu Stanjura.

Schillerová dala jasně najevo, že stojí za tím, že Česká národní banka nemá tak razantně zvyšovat úrokové sazby. „Já jsem to přirovnala k donquichotskému boji, protože ten boj s inflací se nedaří. Už mám nějakou predikci a teď tady prozradím dvě čísla. Ta inflace se bude pohybovat za celý rok na 6 procentech a zpočátku roku to bude ještě vyšší. Takže ten dopad bude na firmy i na občany,“ zaznělo od dosluhující šéfky státní kasy za hnutí ANO.

Stanjura přišel s bodem, který z jeho pohledu pomůže české ekonomice jako celku. „Musíme náš pracovní trh otevřít lidem z Ukrajiny, jak to dělají naši sousedé. To jsou věci, po kterých volají podnikatelé,“ upozornil. Předpokládá, že na český pracovní trh přijdou desítky tisíc ukrajinských pracovníků. „Ale v tom systému musíme vymýtit korupci,“ zaznělo od Stanjury. Načerno už i tak v Česku pracují desítky tisíc Ukrajinců a pokud budou v Česku pracovat veřejně, stát na tom vydělá.

Tady Schillerová upozornila, že Stanjura narazí na odpor odborů. „Já to podporuji, to je velmi rozumný krok, ale tady to naráželo na odpor odborů – Českomoravské konfederace odborových svazů. „Já to nechápu“, kroutila nad odboráři hlavou Schillerová.

Další pozitivní krok, který vláda musí udělat, je skutečně urychlit stavební řízení, a to nikoli s pomocí nového stavebního superúřadu.

A nakonec je třeba zkrotit narůstání státního dluhu. „Naším úkolem je snížit výdaje státního rozpočtu zhruba o 80 miliard korun. To je dohoda našich dvou koalic. Ale pokud chceme změnit politickou kulturu, tak není možné, aby si ministři posílali rozpočtové vzkazy přes média. Rozpočet bude schvalovat vláda a bude ho jako celek předkládat vláda,“ upozornil Stanjura s tím, že počítá s rozpočtovým provizoriem, protože nová vláda bude potřebovat 6 týdnů na úpravu rozpočtu a tyto úpravy musí později schválit Poslanecká sněmovna – takže lze předpokládat, že do konce března bude státní rozpočet České republiky v rozpočtovém provizoriu.

My na rozdíl od vás budeme finance skutečně řídit, vmetl Stanjura Schillerové

Schillerová bleskově prohlásila, že ty ekonomické úvahy nesedí, protože jednoho dne říkala budoucí vláda něco, dnes říká něco jiného a bude to muset vysvětlovat lidem. „Já mám za sebou ty analytické týmy. Proto říkám zcela zodpovědně, že je to nereálné,“ vypálila Schillerová.

Jenže Stanjura se nedal.

„My ty finance totiž chceme řídit, na rozdíl od vás. Vy jste je neřídila, vy jste jen předkládala, jak to dopadlo. Každý rok se obrovsky lišil schválený rozpočet od konečného výsledku. Ty veřejné finance nikdo neřídil, říkalo se, že to nějak dopadne, v lednu se to spočítá a najdou se důvody, proč to zase nevyšlo. A tohle se musí změnit,“ nenechal Stanjura nit suchou na Schillerové, ale i na celé vládě.

Změnit to chce i tím, že bude domluvena jasná „fiskální ústava“, která ale nevznikne bez trpělivého vyjednávání s opozicí, protože bez ní nebude dosaženo ústavní většiny, která je žádoucí. Právě fiskální ústava a v ní obdařené brzdy by měly české finance chránit před populistickým rozhazováním.

Schillerová je ochotna o tom jednat. Sama sebe totiž vidí jako finančního jestřába. „Šesté nejnižší zadlužení nás řadí mezi finanční jestřáby,“ prohlásila Schillerová.

Poté se vrátila k předpokládanému rozpočtovému provizoriu a konstatovala, že první tři měsíce rozpočtového provizoria budou znamenat, že státním zaměstnancům neporostou platy, s čímž ještě Babišova vláda počítala.

Stanjura vyrazil k dalšímu útoku.

„Pokud projde ten socialistický návrh, tak my ho zrušíme, protože není možné přidávat všem stejně. V každém úřadu, v každé firmě máte skvělé zaměstnance, máte průměrné a máte ty ostatní. Ten návrh je nespravedlivý, protože nedělá rozdíl mezi skvělými zaměstnanci, těmi průměrnými a těmi ostatními. Já neznám firmu, ve které by pracovali všichni stejně dobře,“ připomněl Stanjura.

Energetickou pomoc dostane 250-400 tisíc lidí

Podle Schillerové je třeba řešit také okamžitou pomoc lidem zatíženým energetickou krizí. Odhady pomoci počítají podle Schillerové se cca 2 miliardami korun.

„Tady vidíme selhání vlády. Tady vidíme, že když je vláda populistická, tak se jí vládne dobře, ale když se ekonomika dostává do problémů, tak selhává. Podstatné je, že následky musí nést především vlastník, který nedodržel své smluvní závazky, tedy Bohemia Energy. Ta pomoc musí být adresná, ale současně si řekněme, že díky tomu, jakou máme státní správu, nemůže být rychlá. Takže vláda si tady musí koupit čas a půjčit těm lidem od pěti největších dodavatelů peníze, aby se ti lidé neděsili, a oni jsou vyděšení hrozící výší záloh. My potřebujeme zastavit ty vysoké zálohy, které ale nemohou jít k tíži těm dodavatelům poslední instance. Vy jste v tom chaotičtí a nemáte systém,“ pálil Stanjura do Schillerové.

Schillerová kontrovala, že se podařilo dohodnout strop záloh s dodavateli poslední instance a vedle toho vláda bude schvalovat podmínky na mimořádnou okamžitou pomoc. „Dostanou ji ti, kteří splní podmínky a projdou tím testem, který dělají úřady práce. Bude tam zvýšená náročnost, ale nedá se nic dělat,“ oznámila Schillerová s tím, že pomoc může dostat 250 až 400 tisíc lidí. Bude na úřadech práce, aby to stihly do 1. prosince, aby ti lidé dostali pomoc už v prosinci.

Osobně má pocit, že Energetický regulační úřad v kauze Bohemia Energy udělal chyby a ředitel tohoto úřadu by se z nich měl zodpovídat.

„Ale tady dochází k hlubokému nepochopení problému,“ kroutil hlavou Stanjura. Podotkl, že lidé dostanou vyúčtování až v únoru nebo březnu. Ministři se tady předhánějí v nápadech, ale podle Stanjury vlastně niko neřekl, jak to bude doopravdy. Cestu vidí v tom, lidem pomoct skrze dávku na bydlení, ale Sněmovna to bude muset ještě probrat.

Pokud jde o hledání viníků, tak tady je podle Stanjury třeba hledat, kolik viny leží na bedrech Bohemia Energy, kolik leží na bedrech Energetického regulačního úřadu a kolik odpovědnosti leží na bedrech ministra průmyslu za ANO Karla Havlíčka, který v této krizi nese politickou odpovědnost.

Stanjura: Jsem přesvědčen, že Petr Fiala si jako výrazný premiér bude stát za svým

Nakonec moderátor věnoval pozornost zdravotnímu stavu prezidenta republiky, který má po ustavení nové Poslanecké sněmovny přijmout demisi končí vlády Andreje Babiše.

„Zaprvé je dobře, že se zlepšilo zdraví panu prezidentovi a že nebudeme muset používat ústavních pojistek, jejichž využití je vždy riskantní,“ ozval se Stanjura.

Pokud jde o sestavování vlády, Stanjura neočekává, že by Zeman odmítl jmenovat toho či onoho ministra, jak to dělal např. sociálním demokratům. Je přesvědčen, že vlády Bohuslava Sobotky i Andreje Babiše si měly stát za svým a měly nechat vlády jmenovat v původních složeních.

„Já neočekávám žádné výrazné komplikace. Jsem přesvědčen, že Petr Fiala si jako výrazný premiér bude stát za svým návrhem a že si své návrhy obhájí. Jinak bychom kapitulovali hned na začátku,“ zdůraznil Stanjura.

