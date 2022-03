My jsme vždy věděli, co je Putin zač! To vy jste museli promazávat Facebook, rozkřikl se Rakušan po dotazech na vládní plán

Česko masivně pomáhá Ukrajině. Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan v nedělním pořadu Partie vyjádřil přesvědčení, že ukrajinští uprchlíci budou pro Česko přínosem. Odrážel zaznívající obavy z negativních dopadů na mzdy. Stropní číslo k přijetí dalších utečenců ale nezná, ač je Česko na samé hranici absorpční kapacity uprchlíků. To silně znepokojilo jeho oponenta, předsedu poslanců hnutí a místopředsedu hnutí SPD Radima Fialu. Varoval před destabilizací systému. Neshodli se ani na hodnocení premiérovy cesty do Kyjeva.

Válka na Ukrajině trvá už čtyři týdny. Podle ministra Rakušana do Česka od začátku ruské invaze přišlo 270 tisíc ukrajinských utečenců. České občany uklidňoval, že Česká republika si vede v jejich přijímání dobře. „Je úspěch, že přes 200 tisíc lidí je už registrováno. Nepouštíme sem lidi, o kterých nic nevíme, dbáme na bezpečnost,“ zdůraznil.

Zároveň zopakoval slova premiéra Petra Fialy (ODS), že ukrajinští uprchlíci už naplnili české kapacity. „Česko skutečně už balancuje na hranici svých kapacit. Snažíme se o převody lidi z hlavního města do jiných části republiky,“ řekl s tím, že žití ve spacácích v kempech a tělocvičnách není pro Ukrajince optimální.

Hnutí SPD podporuje přijímání uprchlíků, ale pouze na nezbytně dlouhou dobu. Podle Radima Fialy je nutné, aby v Česku nezůstali a aby se vrátili po válce do své domoviny. „Je třeba jim pomoci schovat se před válkou, i sama vláda nejdříve říkala, že velká část uprchlíků se vrátí domů. Na Ukrajině budou potřeba pro její regeneraci, budou ekonomickým motorem,“ uvedl.

Následně vyzval Rakušana, že pokud je pravda, že většina lidi se na Ukrajinu nevrátí, musí to vláda říct na rovinu a sdělit, jaký má vláda plán. A jasně stanovit, jaká je únosná míra toho, kolik uprchlíků je Česko schopno přijmout tak, aby to nenarušilo sociální, zdravotní a vzdělávací systém ČR.

„Sami učitelé a lékaři říkají, že to nezvládnou a bude to velký problém“ udeřil na Rakušana, že k tomu budou potřeba rychlé legislativní změny zákonů: „Říkáme, že do tříd ve školách musíme přijmout víc dětí, než zákon povoluje, takže vlastně školám říkáme, aby ten zákon porušovaly,“ vyzval Fiala vládu, aby se na tyto věci začala rychle připravovat.

„Jestli to bude stát Českou republiku jenom peníze, tak to je jen minimum celého problému. I zde se ale budeme ptát, kde na to vláda chce vzít,“ upozornil.

Rakušan následně vypálil, že vláda si tuto válku sama nevymyslela a nemá aspoň k Putinovi tak blízko jako šéf SPD. „Vláda se k tomu staví čelem! My jsme vždy věděli, co je Putin zač!“ neudržel se a vyčetl Fialovi, že Tomio Okamura naopak promazává facebookový profil, aby smazal stopy o tom, že Putinovi ještě před krátkou dobou tleskali. „Ano, byl to váš pan předseda, ty jeho zmínky o Putinovi jsou pryč,“ rozčiloval se ministr vnitra.

Limit absorpční kapacity, počtu uprchlíků v ČR podle něj nelze nyní určit. „Teď říkat, že vláda, jak to zvládne, a ať řekne stropní číslo uprchlíků... no, já nevím, jaké je,“ pokrčil rameny Rakušan.

„Kdyby se ten počet lidí, co uprchli z Ukrajiny do Evropy, stabilizovali na 5 milionech, pak s klidným svědomím řekneme, že to Evropa zvládne, a rovněž i my jako Česká republika. A že to dokonce může být i potenciální rozvojová příležitost pro naši zemi,“ podotkl ministr.

Pokud by došlo na černý scénář a pustilo by se z Ukrajiny do pohybu 10 milionů lidí, pak je podle Rakušana nutno hledat řešení na evropské úrovni. „Řešení bychom hledali na té u vás neoblíbené evropské úrovni,“ rýpl do hnutí SPD a dodal, že ženy a děti by se mohly při takových počtech rozmisťovat do jednotlivých zemí EU.

Moderátorka pak vyzvala Fialu k reakci na skrytí Okamurových facebookových příspěvků, v nichž v minulosti citoval Putina s poznámkou, že má pravdu. „Nevím, proč to tak je, musíte se zeptat pana předsedy. Ten facebook mu spravuje někdo, kdo tím byl pověřen. Nemyslím, že by to byly citáty, které by byly proti našim občanům, ale citáty, které znamenaly mírové dohody,“ nechtěl se předseda poslanců hnutí SPD více zaobírat tímto tématem.

Místo toho vyčetl vládě, že dosud nebyla schopna stanovit počet ukrajinských uprchlíků, které ještě vláda hodlá přijmout. „Je to nejhorší zpráva, kterou jsme dnes mohli slyšet – protože každý záchranný člun má nějakou kapacitu a ta když se přetáhne, může dojít k tomu, že se potopí i s posádkou,“ upozornil důrazně Radim Fiala.

Navrhl proto vládě, aby činila tyto zásadní kroky: „Musí se snažit ukončit konflikt na Ukrajině a neposílat tam zbraně. Je potřeba se dohodnout s ostatními zeměmi, aby uprchlíky přijímaly, jinak se opravdu může stát, že to bude znamenat destabilizaci českého systému,“ varoval opakovaně.

Moderátorka Terezie Tománková poznamenala, že přece neznamená, že když Ukrajina nedostane pomoc v podobě zbraní, že se tím ukončí válka.

„Jedni z nejlepších odborníků na válku jsou Izraelci; ti říkají, že pro Ukrajince bude nejlepší, když válka co nejdříve skončí dohodou o míru. Nemá se vzdávat, ale potkávat se s Ruskem u kulatého stolu. Když se na Ukrajinu budou posílat nadále zbraně, bude stále bojovat a budou dalších tisíce mrtvých“ míní Radim Fiala. Moderátorka podotkla že „oběti způsobuje ten, kdo útočí.“

Rakušan připomněl, že v této chvíli i skrze ukrajinského velvyslance Česko vysílá do ukrajinské komunity vzkaz, že Česko neposkytuje už takový „komfort“ jako zpočátku. „Migrační vlna nekončí. Evropa se zaplňuje a my děláme vše pro to, aby bylo jasné, že situace v Česku už je vážná, a že zde už uprchlíci nedostanou komfort jako takový. A Evropa se musí otevírat, pokud se z Ukrajiny zvedne 10 milionů lidí.“

Zároveň dodal, že Ukrajinci můžou pro Česko znamenat také příležitost. „Logicky ještě do Česka další uprchlíci přijdou. A my připravujeme strategii v oblasti bydlení, vzdělávání, zdravotnictví a sociálního systému.“

Tito lidé podle něj nejsou ekonomičtí migranti, co si jdou pro dávky. „Nejsou to žádní parazité, jak o nich někteří píší. Jsou to maminky s dětmi. Pokud se ty děti adaptují ve školách, naučí se jazyk, tak v regionech, které se nám vylidňují, mohou být velmi zajímavým demografickým přínosem. I ty ženy chtějí pracovat, nechtějí vyjídat náš systém, ale zajistit si svou ekonomickou existenci,“ zmínil ministr.

„Ve chvíli, kdy budou pracovat, celému našemu systému něco vrátí zpět. Ti lidé si zvyknou na život v Česku, otevřeme jim trh práce, aby na něj vstoupili jako rovnocenní a aby byli i ve vysoce kvalifikovaných oborech. Oni pak naši zemi přinesou i hodnoty,“ věří Vít Rakušan.

Radim Fiala kontroval citací odboráře Středuly, že „jestli si myslíme, že k nám přichází levná pracovní sila, tak to tak není“. „Mám obavy, aby na trhu práce nevznikl přetlak a aby nedošlo k sociálnímu rozkolu mezi Čechy a Ukrajinci a nepodrážely se mzdy, když tu bude levná pracovní síla. Aby lidé např. nečekali na specializovaného lékaře 9 měsíců,“ vyjádřil se Fiala.

„Já se zkrátka obávám o české občany a myslím, že je to legitimní obava. A měla by to být obava i vaše a vašich kolegů ve vládě,“ ukázal Fiala na Rakušana. „Je, je, samozřejmě, že je,“ odvětil Rakušan, že na strategiích nyní vláda a resorty pracují a udělají vše pro to, aby přetlak na trhu práce nevznikl.

Česko rovněž trápí energetická krize. Ministr Rakušan uvedl, že mezi opatřeními v připravovaném balíčku proti energetické chudobě je navýšení životního minima. „Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (nestr. za STAN) bude příští týden představovat na jednání koaliční pětky (šéfové koaličních stran) opatření proti energetické chudobě. Příkladem opatření je valorizace životního minima. Je to velice rychlá záležitost, neboť je to nařízení vlády,“ prohlásil Rakušan.

Navýšení životního minima podle jeho slov pomůže nejpotřebnějším domácnostem rychle. Životní minimum se upravovalo naposledy v dubnu 2020. Pro samotného dospělého činí teď 3860 korun. V rodině je pak částka pro dospělé i děti nižší. Podmínky pro navýšení se kvůli vysokému růstu cen už naplnily.

Dalším tématem diskuse byla nedávná cesta premiéra Petra Fialy do Kyjeva.

Ministr Rakušan toto gesto předsedy vlády ocenil. „Gesto bylo silné, statečné, důležité,“ zdůraznil s tím, že ne všichni z bezpečnostní komunity z cesty byli nadšeni. „Nicméně válka vyžaduje odvážná gesta,“ dodal Rakušan.

Opačný názor projevil Radima Fiala – ta cesta podle něj byla zvláštní a byla velkým rizikem. „Představte si, že by se cokoli stalo, jaké to bylo riziko pro všechny, pro celý středoevropský region,“ upozornil a podotkl, že v současné době podle něj to setkání mohli premiéři udělat on-line.

