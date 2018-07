My už nic nechceme, překvapili Babiše komunisté

Komunisté upustili od svého požadavku, jímž podmiňovali podporu vládě hnutí ANO s ČSSD a nestojí o dosazení svých lidi do všech státních a polostátních firem. Předseda ANO Andrej Babiš ani další lidé z vedení hnutí se už nějaký čas netajili tím, že jim vadí, aby KSČM vypadala jako strana dychtící po funkcích, informaci deníku Právo zveřejnil server Novinky.cz.

Při vyjednávání podstatnou roli sehrál i nesouhlasný postoj babišovců s navrženým zněním textu, jehož definitivní podobu dnes podepíšou zástupci ANO a KSČM. Úplně se vzdát práva mluvit do personálií se ale komunisté nehodlají.

Obě strany této dohody uvedly, že jde o menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD, a tak KSČM nenavrhne do vlády své členy. „Nevylučují se ale konzultace o obsazení jednotlivých resortů mezi stranami dohody a předpokládá, že o obsazení funkcí ve vládě se povedou včasné konzultace a strany dohody budou dbát možného rizika střetu zájmů,“ stojí v dohodě, ze které Právo citovalo začátkem května.

Premiér Andrej Babiš a předseda komunistů Vojtěch Filip podepíšou dohodu hnutí ANO a KSČM o podpoře vzniku a toleranci existence menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD po volbách 2017 den před tím, než patnáctičlenný klub KSČM aktivně zvedne ruku při hlasování o důvěře vládě. I to obsahuje toleranční patent. KSČM se v textu současně zavazuje, že nebude iniciovat po dobu mandátu vlády návrh na vyslovení nedůvěry.

Pokud se však objeví nějaké neshody má je podle patentu řešit jednání. „V případě sporu o jakoukoli část dohody se sejdou k dohodovacímu řízení vždy expertní týmy obou stran dohody, aby předešly narušení shody v postupu,“ zavazují se písemně komunisté a babišovci s tím, že pokud nebude takové řízení úspěšné, považuje se dohoda za ukončenou.

Oběma stranám také dává dohoda volnost v předkládání a podpoře návrhů zákonů s výjimkou těch, které vedly k programové shodě, na jejímž základě budou komunisté vládu tolerovat. Ty by měla vláda poslat do Sněmovny nejpozději půl roku před koncem funkčního období dolní komory, a to proto, aby zákony stačily projít celým legislativním kolečkem.

Původní zdroj ZDE

Celkem se jedná o sedm priorit komunistů, které se týkají trvalého růstu minimální mzdy, valorizace důchodů, ochrany přírodních zdrojů „před zcizením do zahraničních rukou“, zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou a zdanění církevních restitucí. Kabinet by měl také zabránit dalšímu růstu cen bydlení, podpořit výstavbu obecních bytů a udržet kvalitní dostupnou zdravotní péči bez zvyšování spoluúčasti pacientů.

Psali jsme: ANO podepíše koaliční smlouvu i dohodu o toleranci s KSČM KSČM se zaváže hlasovat pro vládu a nevyvolat jednání o nedůvěře Poslanci hnutí ANO chtějí regulovat výběr lidí do státních firem Vláda přijala informaci z Babišova ministerstva o odměňování manažerů ve státních firmách





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab