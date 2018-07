Na ČT poblahopřáli muslimům, kteří žijí u nás

„Brno má nejlepší kavárny, hokej a plány do budoucna. Vedle toho ale máme ještě jeden světový unikát – největší mešitu. Modlitebna je v Brně, minaret až v Lednici, na jižní Moravě,“ vtipkuje před kamerou Minařík.

„Brněnská mešita má už dvacet let. To je pěkné výročí a hodilo by se oslavovat. Brněnští muslimové ale nechtějí provokovat, a tak neslaví. Bojí se negativních reakcí svého okolí. Jsou to paradoxy, když se národní celebritou stane vícenásobný vrah propuštěný na amnestii a lidé, kteří mají nějaké hodnoty, v něco věří, nežijí jen pro sebe, jsou na jakési téměř veřejné hanbě,“ vykresluje situaci muslimů v Brně Minařík.

„Bylo by myslím skvělé, kdybychom na naši brněnskou mešitu byli pyšní stejně jako třeba na chrám svatého Petra, synagogu na Skořepce, Špilberk, hokejovou Kometu, nebo třeba brněnskou přehradu. V posledních letech se hodně často mluví o mobilizaci za evropské hodnoty. Musíme za ně bojovat, nenechat je padnout. Souhlasím s tím. Mezi ty nejzásadnější patří tolerance a svoboda vyznání. Takže, milí brněnští muslimové, k vašemu dvacetiletému výročí mešity u nás, všechno nejlepší,“ zakončil svůj segment gratulací Minařík.

V komentářích pod videem se na facebookovém profilu Události Brno rozpoutala vášnivá diskuse. Uživatel David Hrachovina upozorňuje na rozdíl mezi muslimskou komunitou, která již ve městě žije desítky let, a mezi těmi, kteří migrovali v poslední době.

Uživatel Jiří Němec se baví nad „výkvětem společnosti“. Podle něj polovina lidí do zveřejnění videa netušila, že v Brně nějaká mešita vůbec je.

Na Jiřího Němce reagoval satirický účet „Hollan free zone“, který se trefoval do vzdělání Jiřího Němce. Ten je podle údajů na Facebooku studentem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Němec reagoval prohlášením, že byl v mnoha muslimských zemích a má za přátele mnoho muslimů. Také četl Korán, ví tedy více než většina diskutujících.

Na to další uživatel reagoval posměšně: „Bojuj pionýre!“

Uživatelka Katka Hošková podotkla, že jde o mešitu, ve které Muníb Alráví měl „kázat nenávist“.

autor: mak