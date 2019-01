Na ČT se řešil naprostý brexitový chaos. Se silným výrokem lidovce. Druhé referendum by prý nebyla zrada, protože se lidem lhalo

Poté, co britská premiérka Theresa Mayová drtivě prohrála parlamentní hlasování o smlouvě, která měla Británii z Evropské unie vyvést hladce a bez hádek, se hledá plán B. Většina britského parlamentu si očividně nemyslela, že dokument je tak kvalitní. Ve čtvrtečním pořadu Interview na ČT24 se tak moderátor Daniel Takáč kromě jiného Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL), předsedy evropského výboru Poslanecké sněmovny, zeptal na to, zda je nyní EU nucena hledat jiný kompromis.

Síla, s jakou britští poslanci odmítli rozvodovou smlouvu, Benešíka vůbec nepřekvapila, naopak něco takového očekával. Tato síla také podle jeho slov o něčem vypovídá. „Britská politická scéna poměrně dobře ve své většině ví, co nechce, ale také neví, co chce,“ shrnul v úvodu předseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny, co vidí jako zásadní problém.

„Bohužel britská politická scéna, ty obě hlavní strany, nebo jejich velmi podstatné části, si berou brexit, a tím pádem EU i Českou republiku jako rukojmí,“ míní Benešík.

A co vlastně Británie chce? „Ve své většině asi nejvíce chce odejít z EU, ale neví jak. Neví ani, jak má nastavit vztahy s Evropskou unií,“ dodává Benešík s tím, že podle jeho názoru rozhodnutí v tehdejším referendu bylo velmi ukvapené a také dopadlo velmi těsně. „Poměrně velká část lidí se v něm rozhodovala na základě neúplných informací,“ podotkl.

Zmiňuje i průzkumy, podle kterých roste podpora pro nové referendum, což je také možné. Na otázku, jestli by to nebyla zrada britské demokracie, pakliže by se referendum opakovalo, si to Benešík nemyslí. „To by nebyla zrada, ale ani já se osobně nekloním k variantě nového referenda,“ uvedl a dodal, že už jednou Britové rozhodli a teď je hlavním úkolem udělat dohodu o tom, jak se rozejít a jak nastavit vztahy.

Benešík si s politováním všímá také toho, že celá řada politiků, kteří horovali za vystoupení Spojeného království z Evropské unie, vlastně slibovala nemožné. Slibovala, že zůstanou benefity, výhody a že odpadnou nevýhody. Ukazuje se ale, že to není možné. „Evropská unie stojí na nějakých pilířích a žádný stát, který si chce nastavit nově své fungování s EU, nebude vyzobávat rozinky,“ říká Benešík. „To někteří politici slibovali, a kde teď jsou? Někteří měli významné funkce, ze kterých raději utekli, když zjistili, že slibovali nemožné,“ dodává.

Výstupová dohoda podle Benešíka byla rozhodně férová. Prozradil, proč je však pro Brity tolik nepřijatelná. „Oni chtějí mít koláč a zároveň ho chtějí sníst. Co slíbili politici, kteří chtěli brexit, je nesplnitelné. Británie chtě nechtě, a bohužel i zbytek EU, ponese všechny náklady,“ míní Benešík, podle kterého rozhodně nejde o situaci výhra-výhra, ale je to situace, kdy se snažíme akorát minimalizovat škody.

Takáč však poznamenal, jestli nepřináší dohoda fakticky spíše hranici mezi Severní Irsko a zbytek Británie? To je fér pro Brity? „Ano, to je asi největší problém. Ale Britové se rozhodli sami. Platí zkrátka dohody, které byly uzavřené dříve, a na nich zbytek sedmadvacítky v EU pouze trvá. Jsou to dohodnuté podmínky a je to proto fér,“ zopakoval jasně Benešík.

„Fér i s tou hranicí? To je výsledek výstupové dohody, která nebyla přijata, to nelze upravit jinak?“ dotázal se moderátor. Co se týká hranice, to je však podle Benešíka záležitost britsko-irská, která má dopady do celé EU. „Jak to chcete upravit? To je téměř neřešitelné. To by měli opět vědět Britové, jak to opravit, což opět nevědí,“ odpověděl a dodal, že zde EU i Česko, které je součástí této dohody, daly jasné parametry, které se Britům nelíbí. „Britové nebyli schopni analyzovat, co tento proces přinese. Jsem vděčný za to, že vyjednavači EU dbají na zájem občanů EU,“ uvedl.

Spory ve Velké Británii se však nevedou podle politických frakcí, ale i uvnitř jednotlivých frakcí. Podle Benešíka jde o naprostou roztříštěnost britské politické scény, kterou historicky v takové míře sledujeme poprvé. „Může za to kontroverznost tohoto tématu. Je to velký potenciál pro další pření. Jsem si téměř jistý, že dřív nebo později budou ve Skotsku snahy o další referendum, které může dopadnout jinak než před několika lety,“ je si jistý.

Jeremy Corbyn říká, že by vyjednal lepší dohodu s Evropskou unií. Stejného názoru však Benešík není. „Nemyslím si, že by Corbyn vyjednal cokoli lepšího. On byl velmi latentní, teď si hraje vlastní politickou hru. To mě mrzí,“ dodává Benešík a opakuje, že by se spíše měla Británie sjednotit a nebrat si EU jako rukojmí. Zároveň doplnil, že Evropská unie nyní rozhodně není povinna jednat o nějaké výstupové dohodě. „Premiérka Mayová jen potřebuje více času. Jak to dopadlo, není chyba EU, to jen vypovídá o roztříštěnosti britské politické scény,“ připomněl znovu Benešík.

Nemyslí si, že by nová situace nabízela nové politické podmínky, kdy by vyjednavači měli znovu zasednout ke stolu a hledat něco jiného. „Otázka je, co jiného. Jestli jsme vůbec schopni dojednat další jiné parametry této dohody,“ dodává Benešík a oponuje Takáčovi v tom, že by měli malou představivost. „Tak tu mají spíše partneři na ostrovech, než EU,“ řekl a připomněl, že podmínky byly dohodnuty s relevantním politickým partnerem, který toto nedokázal prosadit, protože to, co slibovali před vystoupením z EU, je zkrátka chiméra.

Odchod bez dohody je to poslední, co by si podle Benešíka i Česká republika přála. „Odchod bez dohody znamená možnost velkého chaosu. Pro naše lidi v Británii i pro Brity žijící u nás,“ říká Benešík, který doufá, že k ničemu takovému nedojde. Každý rozumný politik si podle něj uvědomuje nebezpečí odchodu bez dohody.

A jak je připraveno Česko na tvrdý brexit? „Zájmy českých občanů nejsou v této době úplně zajištěny, ale dohoda je na stole. Máme ale ujištění z britské strany, že vláda je schopná toto řešit i vládním nařízením bez parlamentu, tak aby práva, povinnosti a status našich občanů byly ve Spojeném království zajištěny,“ uvedl na závěr Benešík.

