Na demisi vlády. Foltýnovy prsty v ČT obletěly Česko

Moderátorka pořadu Historie.cs historička Marie Koldinská dle tvrzení přední novinářky Angeliky Bazalové externě spolupracuje s Úřadem vlády ČR, konkrétně s odborem strategické komunikace, ve kterém působí plukovník Otakar Foltýn. Současně se Foltýn často objevuje jako host v jejím pořadu. Konkrétně, když se rozebírají témata moderních dějin.

A tomu odpovídala i proměna skladby hostů. Zatímco dříve byl pořad prostorem pro historiky nebo archiváře, vojenská témata dala prostor military nadšencům nebo lidem v uniformě. A jedním z nich byl i Otakar Foltýn.

Problém je v tom, že nejvyšší vedení ČT, včetně generálního ředitele Jana Součka, o spolupráci moderátorky s Úřadem vlády ČR nevědělo.

Rada České televize debatovala o tomto případu na svém jednání ve středu 11. 12. 2024. Ředitel České televize Jan Souček na jednání uvedl, že pro něj je takové jednání neakceptovatelné. Podle vedení ČT došlo k vyhodnocení situace, že působení moderátorky současně s působením v týmu komunikace Úřadu vlády není slučitelné.

O jejím angažmá ve Strakově akademii měl vědět dramaturg pořadu Čestmír Franěk, který jej schválil a zatajil před nadřízenými. Jak šéf zpravodajství Petr Mrzena, tak generální ředitel Jan Souček pak byli situací velmi překvapeni.

V debatě zaznívaly názory pro i proti, radní a dlouholetý televizní pracovník Karel Novák označil případ Koldinské za naprosté sci-fi. „Já nevím, jak to mohlo někoho napadnout. Strávil jsem v této instituci 23 let a nikdy se to nestalo,“ divil se.

Radní Tomáš Řehák naopak varoval, že „posouváním přijatelného se můžeme dostat k honům na čarodějnice“ a přišel s názorem, že „konstitutivní orgány České republiky nejsou politické vlivové skupiny“, takže se vlastně úplně nedá mluvit o střetu novinářské etiky s politickou závislostí.

Koldinskou podpořil i radní Vlastimil Ježek. „Marně si představuju, že nějaký redaktor s látkou před rokem 1918 ovlivňuje dnešní politiku,“ nechápal někdejší studentský vůdce, který je prý v tomto „liberálnější“.

„Pracuje na úřadu komunikace. Na obrazovce vyjadřuje názor a současně bere peníze od Úřadu vlády za to, aby prezentovala názory vlády,“ připomněl mu radní Pavel Matocha.

Ježkův údiv, jak může ovlivňovat dnešní politiku, rozporoval přímo ředitel Souček vyjmenováním témat dílů, ve kterých Koldinská moderovala a Foltýn hostoval. „Na frontách informační války, Zahraniční mise České republiky,“ citoval.

Radní Petr Šafařík připomněl díl, který Koldinská rovněž moderovala a jmenoval se Novináři mezi aktivismem a kolaborací. „A pak vznikají takové nevyžádané legrace,“ pokrčil rameny radní.

„Moje kontrolky blikají červeně,“ uzavřel debatu generální ředitel České televize Jan Souček.

Podle analytika a publicisty Štěpána Kotrby je takováto situace naprosto nepřijatelná. Pořad Historie.cs vnímá jako temnou skvrnu veřejnoprávní ČT.

„Pořad Historie.cs je dlouhodobě skvrnou na službě veřejnosti. Pro svou nevyváženost, zaujatost, jednostrannost a neobjektivitu, se kterou prezentuje dobu minulou. Tu poslední etapu 1948–1989 pouze jako důsledek 40letého zločinného působení KSČ a zapomíná, že v tomto ‚období temna‘ žily statisíce pamětníků, z nichž mnoho zvrací po zhlédnutí takto manipulujících tvrzení. Československá historie černobílá nikdy nebyla. Mnohé na ní bylo zavrženíhodné, zejména v období po válce a v době kultu osobnosti, mnohé bylo naopak inspirativní, zejména pak v období Bruselu a šedesátých let. Mnohé bylo inspirativní a pozitivní i v době takzvané normalizace. Pořad manipuluje československou historií a vytváří falešný obraz. To, že spoluautorka Marie Koldinská pracuje pro Úřad vlády, konkrétně pro Foltýnův odbor strategické komunikace, a oba Foltýny si zve do pořadu, aniž přiznává svůj i jejich střet zájmů, je už jen třešničkou na dortu. Dramaturg Čestmír Franěk je na vyhazov na hodinu pro porušení § 2 zákona o České televizi, Koldinská také pro střet zájmů,“ napsal Kotrba serveru ParlamentníListy.cz

V ČT by se podle něj měli zamyslet, jak informovat o moderních českých, ale i československých dějinách podstatně objektivněji.

„Byla to i historie obrovských staveb, které používáme dodnes. Byla to historie přehrad, elektráren, továren, elektrifikace a plynofikace vesnic, byla to historie změny standardů bydlení z vlhkých sklepních bytů po válce v moderní sídliště s centrálním vytápěním a koupelnami. Byla to doba českého leteckého průmyslu, obrovského nárůstu zemědělské produkce a soběstačnosti ve výrobě potravin. Byla to ale také doba studené války. Ano, dnes nám to připadá směšné a triviální... Ale v minulosti se to, čeho společnost dosáhla, nazývalo POKROK. Dosáhli jsme my za posledních třicet pět let téhož pokroku?“ položil si otázku na závěr.

Brněnský právník Tomáš Tyl se domnívá, že takováto kauza musí naprosto nevyhnutelně vést k pádu vlády Petra Fialy (ODS).

„Tohle by mělo být na titulcích všech novin, jelikož to není nic menšího než aféra Watergate. Vláda se skrze svůj utajovaný odbor pokouší infiltrovat do veřejnoprávní televize. To je přece na demisi vlády!“ zdůraznil na sociální síti Facebook.

Poslanec ANO Jiří Mašek prohlásil, že nejen tato kauza moderátorky Koldinské budí ve veřejnosti obavy a chtěl vědět, kdy se podobné věci začnou řešit.

„Bylo také odhaleno, že jedna z moderátorek České televize asi pracuje na Úřadu vlády, konkrétně v odboru strategické komunikace. Toto zjištění vyvolává obavy o možný střet zájmů a další pochybnosti o nestrannosti veřejnoprávního média. Kdy se to konečně začne řešit? Tyto události přispívají k rostoucí nedůvěře veřejnosti v nezávislost a objektivitu České televize. Není tedy překvapením, že se stále více lidí ptá, zda je Česká televize skutečně schopna poskytovat nestranné a vyvážené zpravodajství. Proč za nestandardní ovlivňování ze strany ČT ještě platit?“ ptal se na závěr.

