Vasyl Kapustej, Ukrajinec, který od roku 2000 žije v České republice a od roku 2014 má české občanství, popsal situaci na frontě. Na sociální síti X uveřejnil video, které ukazuje, jak se 24. ukrajinská brigáda brání ruským agresorům.

„Na hraně smrti. Práce na stabilizačním stanovišti 24. brigády nedaleko fronty. Malá ukázka…“ napsal Kapustej.

Aby ukázal, o čem si vojáci na frontě povídají, část rozhovoru pro české čtenáře, kteří neumějí ukrajinsky, přeložil.

Slovo si vzal Serhij, voják 24. brigády.

„Co to tam bylo, to mina přiletěla?

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 16359 lidí

„Tam po nás minomet pálil zhruba 2 hodiny. Silně pálil. Pořád. Já jsem si myslel, že dokonce i do blindáže přiletí, no ale minul…“

„Nejspíš… buď se šel najíst, anebo u něj došla munice a šel pro další, že chvilku nestřílel. No a zrovna v tu chvíli mě vyvedli… Díky Bohu, že aspoň po vlastních nohách.“

„Kolik jste tam byli? 3 dny? Či kolik?“

„Týden.“

„Týden na pozicích?“

„Týden.“

„Co se tam teď na frontě děje?

„Hmm?“

„A co se tedy děje na frontě?“

„Nu co… střílí se tam… sem tam… minomety přilétají. No ale minometka jestli se zaměřil dobře, tak nás bije normálně… my tam vepředu byli… na pozici… on už se zastřílel/přistřílel… pokládá je pěkně… hrubě řečeno dokonce i 2, 3 v jedno místo přilétají… Co je nejhorší, tak to, že dronů je tam strašně moc… dronů je tam moc… Vyjít dokonce na záchod je… ehm… Zhruba to řeknu takhle: Tam se za jednu minutu sere, dokonce ani ne za minutu, za dvě sekundy…“

„A co moje kalhoty? Kalhoty jsou celé. Jen je třeba je vyprat… vyprat od krve… a to je vše. Tam dokonce není ani díra na prdeli.“

„Konečně se aspoň vykoupu…“

1/8

Pokud jste ještě neviděli, doporučuji vám zhlédnout nejnovější video od naší lvovské 24. brigády.https://t.co/46BfKmACbU



„Na hraně smrti.“

Práce na stabilizačním stanovišti 24. brigády nedaleko fronty



Malá ukázka…

?????? pic.twitter.com/1PHBFHKyLl — Vasyl Kapustej (@Lord_of_war_95) August 6, 2024

Promluvil také Valerij voják 24. brigády.

„Jsem jak cedník na makarón…“

„Jak se jmenuješ?“

„Valerij.“

„Valeriji, ty jsi sapér, kulometčík, rozvědčík? Kdo jsi?“

„PZRK. Protiletecká obrana. No s takovou trubkou střílím po letadlech… Tohle byla moje ‚pracovní cesta‘ k pěchotě.“

Anketa Líbilo se vám zahájení olympiády? Ano 3% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 11219 lidí

„To vše za světla?“

„Ano.“ (…)

„To je Dima. My jsme se seznámili až na pozici. V blindáži on ze všech nejvíc se všeho bál. Dokonce ani nevycházel srát. Možná i kvůli tomu pro něj bylo těžší jít a pohybovat se. Protože já a další jsme občas aspoň vyběhli… to za jídlem… či za něčím jiným…“ – Takže vás dva trefili? „Ano, dva. Jeden kluk byl v koutku, tam kde byl výbuch; byl tam za pytli; jen ho pytle zavalily a druhý byl dál v dalším rohu se mnou…“

2/8

Dovolil jsem si pár nejzajímavějších úseků přeložit do češtiny, aby jste věděli, o čem tam vojáci povídají a poznali tak realitu fronty ze svědectví těch, kdo odtamtud přijel zraněný a jen o vlásek unikl smrti…



Serhij

voják 24. brigády



- Co to tam bylo, to mina přiletěla?… pic.twitter.com/VFCb1apOhq — Vasyl Kapustej (@Lord_of_war_95) August 6, 2024

To je jen malá ukázka rozhovorů vedených na frontě v době, kdy ruské dělostřelecké granáty buší do ukrajinských pozic.

A zatímco se ukrajinští vojáci zuby nehty brání svoji zemi, Rusové koordinují další postup s Íránci, kteří chtějí udeřit na Izrael.

Agentura Reuters uvedla, že ruský prezident Vladimir Putin prostřednictvím tajemníka ruské Rady bezpečnosti Sergeje Šojgu doručil zprávu, že Írán by měl při odvetných opatřeních proti Izraeli jednat zdrženlivě a vyvarovat se cílení na civilisty.

Rusko také údajně pomáhá íránskému úsilí zlepšit jeho protivzdušnou obranu proti izraelským útokům. The New York Times (NYT) s odvoláním na dva blíže nespecifikované íránské představitele včetně jednoho představitele Sboru íránských revolučních gard (IRGC) informovaly 5. srpna, že Rusko začalo do Íránu dodávat blíže nespecifikované pokročilé radary a systémy protivzdušné obrany. „Oznámené rozhodnutí Ruska poskytnout Íránu radary a systémy protivzdušné obrany, které by mohly výrazně prospět ruským silám na zemi, pokud by byly místo toho nasazeny na Ukrajinu, také podtrhuje pokračující závislost Ruska na Íránu pro další kritické zbraně včetně vysoce přesných zbraní a součástí zbraní,“ doplnil k tématu washingtonský Institut pro studium války.

A server Kyiv Post upozornil na příběh Čecha, který bojoval na Ukrajině, ale vedle vedení bojů také kradl. Za rabování dostal 7 let.

Voják, který byl identifikován jako sedmadvacetiletý Filip Siman, odjel na Ukrajinu v březnu 2022 a před vstupem do ukrajinské armády prošel výcvikem.

„Obviněný muž byl uznán vinným z trestného činu rabování ve vojenském prostoru..., za což mu byl uložen sedmiletý trest odnětí svobody,“ řekl agentuře AFP mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig.

Psali jsme: Němci měli větší šanci dobýt Anglii, než má Ukrajina Krym. Analytik se vysmál nadějím Štěpán Kotrba: Izrael uvěřil Američanům. Ke své škodě Nejen zbraně. USA hradí Ukrajině i toto Potichu a tajně Rusové otevřeli novou cestu, zatímco se Zelenskyj radoval