Nabíráme nové lidi. Na kontrolu obsahu sítí, hlásí Jourová. A to není vše

Jourová v rozhovoru pro Český rozhlas uvedla, že v pátek definitivně vešly v platnost nové regule, kterým se musí přizpůsobit devatenáct velkých internetových společností. „Všechny firmy nám hlásí, že dělají velké přípravy, protože to je skutečně tvrdá legislativa s možností vysoké pokuty. Třeba Meta už nám oznámila, že nabízí uživatelům možnost sledovat příspěvky bez algoritmů, tedy chronologicky a tak dále,“ uvedla Jourová.

„Je to docela historický moment, kdy se mají tyto velké platformy podřídit evropským pravidlům, a byl opravdu nejvyšší čas, protože tady byl obrovský rozpor v tom, že ty sítě mají obrovský vliv, a nemají přitom žádnou odpovědnost, a to se tím nařízením mění,“ prohlásila Jourová.

Amazon a Zalando už prý podaly stížnost k tribunálu Evropské unie, že byly zařazeny do devatenácti společností, na které se nová pravidla vztahují. „Obě společnosti rozporují, že se pohybují ve zvolené hranici 45 milionů uživatelů měsíčně. My jsme ale samozřejmě dělali detailní analýzu a stojíme si za svým stanoviskem,“ řekla eurokomisařka.

Jedním z terčů nových pravidel jsou algoritmy, podle kterých se uživatelům ukazuje obsah. „Kontrola algoritmů bude na komisi, my nechceme, aby ty algoritmy byly založeny na citlivých datech uživatelů, jako je rasa nebo sexuální orientace a podobně. A také nechceme, aby existovaly algoritmy na nezákonný obsah, nenávist, dětskou pornografii a podobně. A to budou kontrolovat naši experti, právníci a další specialisté. A také tam bude kontrola zespodu, od samotných uživatelů, od toho si slibuji hodně. Je to správná věc, protože vidíme, že ty platformy nás kvůli sledovanosti vehnaly do bublin, které pak vedou k rozkolům i ve společnosti,“ vysvětlovala Jourová.

Další významnou oblastí má být omezení šíření dezinformací. „Bude se s tím muset zacházet opatrně, protože my trváme na tom, že základem je svoboda slova. Takže se bude muset určitě odstraňovat nezákonný obsah, jako je dětská pornografie, výzvy k násilí a propagace válečné agrese, poplašné zprávy. To bude pod kontrolou a ty sítě si budou muset samy pečovat o svůj prostor. S dezinformacemi to bude složitější, jde spíše o uvádění faktů a informací na pravou míru, ale aby se zároveň necenzurovaly názory. Ty platformy nesmějí v tomto přestřelit, aby zůstala svoboda slova,“ dodala Jourová.

