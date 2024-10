Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte prezidenta Petra Pavla? 1 2% 2 0% 3 3% 4 1% 5 9% Dal(a) bych i 6, kdyby to šlo 85% hlasovalo: 15957 lidí listu The Times začínají používat ne zcela čisté metody k získávání nových vojáků. Své o tom ví mladý Ukrajinec Saša, kterého jednou v Oděse zastavila na ulici policie a upozornila ho, že si musí zažádat o obnovu dokladů. Saša v tom neviděl nic nebezpečného, protože povinnosti sloužit v armádě byl zbaven kvůli svým nemocným ledvinám. Usedl tedy k policistům do auta a vyrazil tedy za novými doklady. A pak se známému z Oděsy ozval už z výcvikového střediska nových branců. „Byl podveden,“ prohlásil Sašův známý.

Taková taktika je prý v Oděse běžná. Snahy o zvýšení náborů do armády jsou stále lživější, nátlakovější a násilnější, protože úřady se snaží mobilizovat novou generaci vojáků tváří v tvář rostoucí únavě z války.

Země má zhruba milion mobilizovaných vojáků v aktivní službě, z nichž většina bojuje nepřetržitě od začátku války. Podle Romana Kostenka, tajemníka parlamentního výboru pro národní obranu, armáda doufá, že do konce roku přidá dalších 200 tisíc vojáků. Podle NATO Rusko měsíčně nabírá asi 30 tisíc vojáků, přičemž trpí „velmi vysokými“ ztrátami. Cíl 200 tisíc vojáků je sice stále potřebnější, ale je také stále obtížnější ho dosáhnout. Odvodní oddíly prý denně stavějíí kontrolní stanoviště po celém městě, aby chytaly ty, kteří se vyhýbají odvodu.

Někteří jeho kolegové prý brali až tisíc liber za to, aby toho či onoho nechali proklouznout sítem náborů. Vojáci, kteří mají shánění nových lidských sil na starosti, jsou také po tlakem. Nikdo se k nim moc nehrne, takže jich je málo, musí zvládnout jak nábor, tak papírování. A nadřízení jim podle všeho vyhrožují, že pokud svou práci nezvládnou, rázem se mohou ocitnout v první bojové linii. „Přitom v některých dnech má více než polovina mužů, kteří se přihlásí k mobilizaci, zdravotní potíže, kvůli nimž nejsou způsobilí, například tuberkulózu, žloutenku nebo HIV, dodal úředník.

Téměř denně se objevují zprávy a videa o tom, jak jsou muži zastavováni na ulicích, nacpáváni do neoznačených autobusů a odváženi do městského střediska odvodního úřadu, kde mají být zapsáni pro mobilizaci.

Na sociální síti Telegram si lidé předávají informace, kde se zrovna nacházejí vojáci z náborových oddílů, aby bylo možné se jim vyhnout. Do těchto skupin jsou údajně zapojeni i Rusové, kteří v maximální možné míře ukrajinským úřadům komplikují nábory nových branců.

V této situaci se podle důstojníka branné moci kolegové uchýlili k fyzickému – a nezákonnému – zadržování mužů na ulici, včetně těch, kteří by měli být osvobozeni, například těch, jejichž bratři nebo otcové již padli ve válce.

Je to výrazný posun oproti začátku války, kdy se k odvodu dostavily statisíce lidí, včetně 47letého Gennadije. „Snažil jsem se přihlásit jako dobrovolník, ale řekli mi, že mě nepotřebují,“ řekl. „Teď už bojovat nechci. Naše vláda vojáky nepodporuje. Nemají pořádné vybavení a zapomíná se na ně, když jsou zraněni.“

Ukrajinci nasazení v předních liniích by měli dostávat vyšší plat, jenže to se podle vojáků neděje. A když už jsou zranění, nedostávají dost peněz na to, aby to pokrylo jejich léčbu.

Změnit by to mohla Severoatlantická aliance, od níž někteří z vojáků očekávají, že prověří kvalitu péče o ukrajinské vojáky a zasadí se o to, aby alespoň část peněz plynoucích na Ukrajinu šla na zvýšení platů obránců vlasti.

Ukrajinská policie oznámila, že ve spolupráci s poradci z USA odřízla jednu z možných cest, kterou se ukrajinští muži dostávali do EU.

„Ukrajinská policie ve spolupráci s odborem vyšetřování Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA (HSI DHS) zjistila místo pobytu organizátora zločinecké skupiny, který koordinoval akce kompliců z USA. Další spoluorganizátor byl zadržen na území Zakarpatí při nelegální přepravě další skupiny osob. Akce se konaly v rámci mezinárodní speciální operace Interpolu ‚LIBERTERRA II‘,“ oznámili ukrajinští strážci zákona.

Policisté zjistili, že se členové zločinecké skupiny podíleli na nelegálním převozu asi 40 osob do zahraničí a za své služby požadovali až 10 tisíc dolarů za každou převáženou osobu. Své služby nabízeli na uzavřeném komunikační kanálu na platformě Telegram, kde zájemcům nabízeli, že je dostanou ze Lvova až do Rumunska.

Morálka u vojáků, kteří jsou v poslední době dodáváni na frontu, je hodně mizerná. Server EurAsia Daily píše, že vojáci praporu ze 123. brigády vzali do zaječích, místo aby se postavili nepříteli na bojišti u Vuhledaru, který možná i kvůli podobnému chování některých jednotek byl dobyt. Když velitel zmíněného praporu zjistil, že asi stovka jeho mužů raději utekla, než aby před ruskými nepřáteli bránili svou vlast, obrátil zbraň proti sobě a zastřelil se.

