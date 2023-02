Nad USA, Kanadou i nad Čínou. Všude se střílí po „neznámých objektech“

reklama

Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 10% Ne 86% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 16492 lidí



V pátek pak Bílý dům oznámil, že byl sestřelen druhý objekt, který letěl nad Aljaškou ve výšce asi 40 000 stop, a následující den kanadský premiér Justin Trudeau uvedl, že ve spolupráci s prezidentem Joem Bidenem dal Američanům pokyn k sestřelení dalšího objektu nad Yukonem.



Množí se zprávy o pozorování dalších objektů. Republikán Matt Rosendale, jenž je v americké dolní komoře za Montanu, uvedl, že v neděli dostal informaci o existenci vysoko letícího objektu nad centrální částí Montany. Právě v té době oblast uzavřelo Severoamerické velitelství protivzdušné obrany, armádní letci však nakonec objekt neobjevili.



Přestože se následně hovořilo o tom, že šlo pouze o anomálii, Rosendale tvrdí, že mu armádní velitelství sdělilo, že je přesvědčené, že v oblasti objekt stále je. „Nyní čekám na vizuální potvrzení. Bezpečnost našeho národa je pro mě prioritou,“ uvedl.

I am in constant communication with NORCOM and they have just advised me that they have confidence there IS an object and it WAS NOT an anomaly. I am waiting now to receive visual confirmation. Our nation’s security is my priority. — Matt Rosendale (@RepRosendale) February 12, 2023

Úřady o objektech zatím nezveřejnily mnoho podrobností, předseda demokratické senátní většiny Chuck Schumer v neděli v pořadu This Week televize ABC ovšem řekl, že se úředníci domnívají, že oba objekty sestřelené v pátek a v sobotu, byly balóny, které byly mnohem menší než původní čínský špionážní balón.

Mluvčí Bílého domu John Kirby v pátek podle CNBC ovšem váhal, zda objekt sestřelený nad Aljaškou charakterizovat jako balón, a řekl: „Nazýváme to objektem, protože to je nejlepší popis, který máme v tuto chvíli k dispozici.“ Řekl také, že američtí představitelé zatím nevědí, který národ nebo skupina je za tyto objekty nad Severní Amerikou zodpovědná.



CNB také s odvoláním na členy Kongresu tvrdí, že zatímco u čínského balonu před týdnem informaci dostali, o pozdějších sestřelených objektech informováni nebyli.

Fotogalerie: - Čínský raut

Stížnosti k Bidenově administrativě k mlčení přitom zaznívají i od demokratů. Například demokratický kongresman Jim Himes se v nedělním pořadu televize NBC Meet the Press netajil, že ho styl komunikace s Bílým domem dosti rozrušil. „Mám skutečné obavy, proč administrativa neinformovala o všem, co ví,“ řekl.



Podle Himese je možné, že se nyní daří objevovat letící objekty, protože jsou Američané „naladěni k jejich hledání“, a vyzval Američany, aby – dokud nebudou zveřejněny další informace – nespekulovali, zda jde o práci nějakého cizího národa, či snad dokonce šířili informace o tom, že jde o „mimozemskou invazi“.



K podobě daných objektů však přišly zatím alespoň kusé informace zatím z Kanady. Podle kanadské ministryně obrany Anity Anandové se v případě tamního sestřeleného objektu jednalo o malý válcovitý objekt, menší než ten, který byl minulý týden sestřelen u pobřeží Severní Karolíny. Objekt podle jejího vyjádření letěl ve výšce zhruba 40 tisíc stop (12 200 m) a představoval „přiměřenou hrozbu pro bezpečnost civilních letů“.



K sestřelení mělo podle Anandové dojít 100 mil od americko-kanadské hranice v centrálním Yukonu a do operace byla zapojena americká i kanadská letadla. Americké F-22 startovaly z letecké základny Elmendorf v Anchorage a kanadské F-18 z Cold Lake v Albertě. Náčelník kanadského obranného štábu generál Wayne Eyre dle serveru Politico potvrdil, že objekt sestřelila střela AIM-9X Sidewinder z letounu F-22.

Fotogalerie: - Zeman v USA

Americká armáda naopak v sobotu zatím nechtěla informovat o tom, co případně zjistila, když na aljašském mořském ledu probíhala pátrací akce po objektu sestřeleném také o den dříve poblíž Deadhorse na Aljašce. V pátek Pentagon podle agentury Reuters poskytl pouze několik podrobností a uvedl například to, že objekt byl velký jako malé auto, letěl také ve výšce asi 40 tisíc stop a nemohl manévrovat a zdálo se, že je bez posádky.



„V tuto chvíli nemáme žádné další podrobnosti o objektu včetně jeho schopností, účelu nebo původu,“ uvedlo v sobotu velitelství Severní Ameriky.



Během neděle pak informace o dalším neidentifikovaném objektu přišla i z Číny, která se přihlásila k incidentu s balónem na začátku měsíce. „Místní námořní úřady ve východočínské provincii Šan-tung v neděli oznámily, že ve vodách poblíž pobřežního města Ž’-čao spatřily neidentifikovaný létající objekt, který se chystají sestřelit, a prostřednictvím zpráv připomněly rybářům, aby dbali na bezpečnost,“ napsal deník Global Times.

Local maritime authorities in East China's Shandong Province announced on Sunday that they had spotted an unidentified flying object in waters near the coastal city of Rizhao in the province and were preparing to shoot it down, reminding fishermen to be safe via messages. pic.twitter.com/aQbUntwy4m — Global Times (@globaltimesnews) February 12, 2023

Hlášení o možném dalším objektu pak přibylo i ze Spojených států. Stejně jako den předtím nad Montanou se v neděli večer na krátkou dobu uzavřela část vzdušného prostoru nad Michiganským jezerem. K nalezení žádného letícího objektu v oblasti nedošlo.

pic.twitter.com/uI3kBZLZ4h — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) February 12, 2023

Zatímco tak většina lidí zatím z dostupných informací příliš netuší, jaké objekty americké letectvo v posledních dnech sestřelilo, o původu neidentifikovaných objektů má jasno alespoň zakladatel SpaceX, generální ředitel Twitteru a jeden z nejbohatších mužů planety Elon Musk. „Nebojte se, jen se tu zastavilo pár mimozemských mých přátel…,“ uklidňuje Američany čekající na bližší oficiální informace.

Don’t worry, just some of my ?? ?? friends of mine stopping by … — Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2023

Psali jsme: „Je konec.“ Zablokoval Západ mír na Ukrajině? Víc k svědectví z Izraele Kosovo, EU, běloruská opozice přejí Pavlovi. Z Ukrajiny „pobl*li“ Babiše „Rusové vám dají vaši vlastní medicínu.“ Varování Ukrajině, situace je vážná Dřív se za to mazalo. Teď to zaznělo naplno. Covid je z laboratoře

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama