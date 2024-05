Nahá „umělkyně“ před dětmi: Bylo to jinde a jinak. A Matěj Hollan už si ji zve na zahradu

reklama

Čtyřicetiletá Kateřina Olivová vystudovala Ateliér tělového designu na Fakultě výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně. Známá je především tím, že vytváří performance, v nichž pracuje s tělem, nahotou a řadou tabuizovaných témat. Jak sama uvádí, své tělo chápe jako materiál a nástroj pro výtvarnou výpověď.

Proto i její tvorba nového „uměleckého počinu“ vyvolává silné kontroverze. Na videu kolujícím na sociálních sítích je umělkyně Olivová zachycena v celé své kráse, kde kolem sebe rozhazuje hrsti hlíny a do toho se poměrně šíleně usmívá. To vše doprovází hlasitá hudba ve stylu techna a také dětský smích, ano, právě děti jsou zde přítomny a spolu s dalšími lidmi dovádění Olivové přihlížejí. Celou akci zaznamenává i domluvená kameramanka.

Událost s pohoršením komentují uživatelé platformy X, poukazující na to, že vše se odehrálo v Praze 7 v dětském koutku. „Praha 7. Dětský koutek. Nahá ženská hází hlínu, k tomu hraje techno. Děti se dívají. Vůbec netuším, co si o tomhle myslet. Video se objevilo na Letenské partě, nyní už ho tam nenajdete. Ale třeba to někdo dokáže nějak uspokojivě vysvětlit,“ komentoval umění Olivové Ondřej Fér, představující se jako otec a podnikatel.

Praha 7. Dětský koutek. Nahá ženská hází hlínu, k tomu hraje techno. Děti se dívají.

Vůbec netuším, co si o tomhle myslet.

Video se objevilo na Letenské partě, nyní už ho tam nenajdete.

Ale třeba to někdo dokáže nějak uspokojivě vysvětlit. pic.twitter.com/hwrCqWJ6lg — Ondřej Fér | (@ondrejfer) April 30, 2024

Podle Olivové se jedná však o běžnou věc a přirozenost. V minulosti proslula coby hlava hnutí Kojící guerilly zasazujícího se za kojení na veřejnosti. Stalo se tak prý poté, co byla údajně nevybíravě napomenuta v jedné kavárně poté, co chtěla syna nakojit. „Nejraději bych chodila jenom nahá, nemám s tím problém,“ uvedla dříve kontroverzní umělkyně, která si podle svých slov na sebe obléká buď bláznivé barevné a blyštivé modely, anebo nejraději vůbec nic.

Lidi se prý primárně šokovat nesnaží. „Ačkoliv se to občas děje, tak to není můj záměr. Opět to zase více vypovídá spíše o člověku, kterého to šokuje. Já nad tím, jak budou lidé dané vystoupení brát, příliš nepřemýšlím. Je mi vlastně jedno, pokud to pochopí jinak, nebo i zcela opačně. Podle mě performance vytváří energetické pole, kterým jsou lidé nějak zasaženi. Odnášejí si určitý zážitek, který na ně mnohdy ještě dlouho působí,“ řekla Olivová v roce 2018, kdy byla také nominována na prestižní výtvarné ocenění v podobě Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Jde jí spíše o to, aby v divácích vzbudila pocit trapnosti. „Myslím si, že pracuji spíše se studem než trapností. Mně osobně ale ani trapnost, ani stud nevadí. Jsou také jedním z důvodů, proč performance vůbec dělám. Já se nestydím, ale publikum mnohdy stud pociťuje. Otevírají se jim vlastní hranice toho, co jsou ještě schopni zvládnout,“ vysvětlila Kateřina Olivová.

To, jak diváci dané vystoupení přijmou, podle ní závisí dost na konkrétním kontextu, ve kterém tvoří. „Je rozdíl, když je performance v rámci festivalu a lidé už přicházejí s představou, co se bude dít, a když je to performance někde na ulici, kde se toho řada lidí vlastně ani účastnit nechce,“ uvedla umělkyně s tím, že čeští diváci nejsou příliš interaktivní.

O umělkyni Kateřině Olivové natočila před pěti lety dokument Česká televize. Je o jejích nahých performancích, kterými provokuje okolí, i o umění, kterým se snaží lidi bavit.

Současné vystoupení v dětském koutku v Praze 7 pak již podle serveru iDnes.cz prošetřuje policie jako možný čin výtržnictví.

Performanci hájí i specialistka AVU Petra Švecová, která uvedla, že probíhala v rámci studentské akce Slay the Patriarchy. Akce se konala v den, jenž veřejnost slaví jako čarodějnice. Místo upalování čarodějnice byla rozbita piňata z hlíny obsahující semena rostlin.

„Co se týče nahoty, k níž mířily dotazy a komentáře na sociálních sítích, můžeme jen konstatovat, že je s uměním spojena od prehistorie až do současnosti a pro autorku performance je i klíčovým vyjadřovacím prostředkem. Performance probíhala na zahradě AVU, ne tedy v dětském koutku, jak bylo na sociálních sítích mylně uváděno. Přítomnost dětí v publiku by nebyla možná bez dohledu jejich zákonných zástupců,“ uvedla pro server iDnes.cz Švecová.

Zastání našla Olivová i v Brně. Konkrétně u někdejšího náměstka primátora. „Praha 7. Dětský koutek. Nahá ženská hází hlínu, k tomu hraje techno. Děti se dívají. Vůbec netuším, co si o tomhle myslet, uvedl uživatel Ondřej Fér. Kača Olivová, u nás na zahradě můžeš takto házet hlínu s tátou a vůbec nikdo si o tom nebude myslet nic,“ poznamenal na sociálních sítích aktivista Matěj Hollan.

