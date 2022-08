Najednou ticho. Proč vláda nemluví o plynu z Kataru? Hrnčíř prozradil, museli bychom se upsat

reklama

Jedním dechem však dodal, že vláda zatím žádné nařízení nepřijala a částku, potvrzenou ministerstvem financí, vypátrali a vypočítali novináři. „Nikdo zatím neví, jaká konkrétní pomoc, pro koho a v jaké výši bude. Nevím, jestli je to nekompetentnost, bezradnost anebo záměr. Začínám se v tom ztrácet,“ odpověděl poslanec SPD na otázku Luboše Xavera Veselého, zda jde o způsob vlády „jak občany nechat vyhladovět“.

„Vláda, respektive ministr průmyslu a obchodu, od února neustále slibuje, že připravují energetický úsporný tarif, že to bude naprostá bomba. A pak přijdou v červenci, to znamená téměř po půlroce, se zákonem, který se ještě musí upravit pozměňovacími návrhy od poslanců tak, aby byl vůbec projednávatelný, protože to byl úplný paskvil, co předložili,“ uvedl Hrnčíř s tím, že se v něm stejně na živnostníky a firmy vůbec nepamatuje, pouze na domácnosti.

Na následující otázku, zda se Česko vůbec obejde bez ruského plynu, odpověděl jasné ne: „Neobejdeme se bez ruského plynu. My v podstatě nemáme možnost, jak ho plně nahradit. Viděli jsme takové ty snahy včetně plácání se po ramenou, jak budeme dovážet zkapalněný plyn z Kataru. Politici si tam létali a fotili se s katarskými emíry. Najednou to utichlo, zejména proto, že Katar řekl, že nám plyn dodají, ale potřebují dvacetiletý kontrakt, aby se jim investice do zkapalňování plynu, do tankerů vyplatila.

Samozřejmě, ta cena za kubík plynu by byla tak závratná, astronomická, že potichu všichni stáhli ocas a raději o tom mlčí. Ta náhrada není tak snadná, jak si někteří mysleli, asi z neznalosti nebo nevím z čeho, a chlubili se tím, jak to krásně nahradíme,“ varoval Jan Hrnčíř, že je nutné si uvědomit, že ztráta dodávek plynu by zasáhla nejen domácnosti, ale také průmysl, u kterého je to nenahraditelné.

Zpochybnil, že by pak zafungovala evropská solidarita s plynem: „Nedovedu si představit, jak ta solidarita bude fungovat ve chvíli, kdy ty plynové trubky budou prázdné. Když budeme solidárně sdílet prázdné potrubí, tak je nám to celkem k ničemu. Když se podíváme na ty zásobníky, na to co má Česko nakoupeno do těch zásobníku, to nám v plném provozu pro průmysl a domácnosti vydrží na nějakých pět dní. V zimě, kdy budou mrazy a hodně se topí. Průmysl, který spotřebovává u nás 80 procent, si neporadí, ten se nám skácí,“ upozornil a připomněl, že 40 procent do Evropy proudí z Ruska: „Takový výpadek nahradit... tomu nepomůže, ani když snížíme teplotu o pár stupňů doma.“

Na Evropskou unii jako celek by Hrnčíř rozhodně nespoléhal, protože ta plyn sama nebude mít také. „Pokud prostě bude nedostatek toho plynu, tak se každý stát bude primárně snažit uspokojit své občany, svůj průmysl. Až nějaké přebytky bude ochoten sdílet, ale obávám se, že ty přebytky nejsou reálně, kde by se vzaly...“ míní.

Byl by pro to, domluvit se s Ruskem na dodávkách plynu napřímo: „Maďaři to dojednávají. My jsme historicky kontrakty s Gazpromem měli, dokonce ČEZ má do letošního roku přímý kontrakt s Gazpromem, kde kupuje plyn levně a dodává za ceny burzovní s vysokou přirážkou,“ poznamenal.

„Takže není pravda, že není možné sjednat s Ruskem přímý kontrakt. Samozřejmě to jde. Dokonce nejsme ani plně závislí na plynovodu Nord Stream 1, který vede do Německa. My tu pořád máme odbočku plynovodu Sojuz, který nám tu vstupuje do republiky. Byli bychom schopni si pomoct i právě tímto plynovodem,“ sdělil poslanec SPD, že nejsme závislí na plynovodu Nord Stream 1, jak se podává v médiích, ale jsou i jiné možnosti.

