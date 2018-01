Náměstek ministra zdravotnictví z Nečasovy vlády se vyjádřil k e-receptům. Prý jsme se vůbec neposunuli

Jiří Schlanger byl náměstkem ministra zdravotnictví Leoše Hegera za vlády Petra Nečase. Rovněž je specialistou na sociální a zdravotnické systémy. Na regionální televizi se Schlanger opřel do problematiky e-receptu, který začal v Česku platit od 1. ledna 2018.

„Je to jedna z nešťastných epizod, která vrhá špatné světlo na elektronizaci a digitalizaci veřejné správy a zdravotnictví. To je velká škoda,“ sdělil Schlanger. Času na přípravu podle něj bylo dost. „To, co teď má být povinné, existuje někdy od roku 2010, 2011, kdy se vlastně s nějakou mojí spoluúčastí začala připojovat nemocnice Masarykův onkologický ústav k tomu systému, který začal fungovat na Státním ústavu pro kontrolu léčiv“

Historie e-receptů je podle Schlangera dlouhá, a když se prý podíváme na to, co se během ní událo, tak se zjistí, že „jsme se prý neposunuli vůbec“.

Problémů s e-recepty, proti kterým dnes brojí praktičtí lékaři i lékárníci, může být podle Schlangera několik. Kromě toho, že někteří regionální lékaři jsou již staršího věku, se prý budou muset naučit i práci s počítačem. Problémem může podle Schlangera být i stav sítí rychlého internetu v Česku.

autor: maz